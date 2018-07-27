Рыба моей мечты. Эксперты выяснили ее качество на наших прилавках
Обсуждаем главные летние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
Обсуждаем главные летние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
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Главные темы:
- «Очередь на пляж занимаем с пяти утра»: берега Анапы забиты под завязку туристами.
- Роспотребнадзор проверил качество импортной рыбы: какую рыбу мы покупаем?
- Бракосочетание по расписанию. Госдума приняла закон о праве выбирать дату и время регистрации брака. А вы выбирали?
- Госдума отклонила законопроект о приравнивании сожительства к официальному браку.
- В коридорах власти.
- Сбрасываем лишнее.
Рыба моей мечты. Эксперты выяснили ее качество на наших прилавках
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