2018-07-27T14:19:18+03:00
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Рыба моей мечты. Эксперты выяснили ее качество на наших прилавках

Обсуждаем главные летние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА
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Обсуждаем главные летние новости с Михаилом Антоновым и Марией БаченинойОбсуждаем главные летние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
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Главные темы:

- «Очередь на пляж занимаем с пяти утра»: берега Анапы забиты под завязку туристами.

- Роспотребнадзор проверил качество импортной рыбы: какую рыбу мы покупаем?

- Бракосочетание по расписанию. Госдума приняла закон о праве выбирать дату и время регистрации брака. А вы выбирали?

- Госдума отклонила законопроект о приравнивании сожительства к официальному браку.

- В коридорах власти.

- Сбрасываем лишнее.

Рыба моей мечты. Эксперты выяснили ее качество на наших прилавках

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