«Звезда» избавит крупнотоннажный флот от импортной зависимости

СЕГОДНЯ 22:35 2018-07-26T22:36:59+03:00

Прибывший на дальневосточную верфь плавучий док позволит ей строить большие суда, которые раньше приходилось заказывать за границей

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25 июля плавучий док грузоподъемностью 40 тысяч тонн, прибывший из Китая, пришвартовали у тяжёлого открытого достроечного стапеля Судостроительного комплекса «Звезда».

С новым доком судоверфь сможет строить крупнотоннажные суда - длиной 300 м и шириной 50 м. Это открывает перед отечественным морским флотом новые возможности. Дело в том, что в России нет верфей, со стапелей которых сходила бы столь крупногабаритная морская техника. Поэтому приходилось заказывать ее за рубежом.

Как отметил директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев, появится «возможность компаниям не только строить суда в РФ, но и делать это на условиях, конкурентоспособных по срокам и стоимости». По его словам, «Звезда» способна перетянуть часть заказов с южнокорейских верфей, которые являются общемировым лидером судостроения.

Большие перспективы открывает «Звезда» и перед нефтегазовыми компаниями - не случайно проект судостроительного комплекса реализуют «Роснефть», «Роснефтегаз» и «Газпромбанк». Как известно, «Роснефть» активно осваивает континентальный шельф. По оценка экспертов, к 2030 году отрасли потребуется морская техника для добычи и транспортировки до 100 млн. т нефти и до 200 млрд. м3 газа в год.

Начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов озвучил приблизительный объем заказов на технику для континентального шельфа: 1 трлн. рублей на ближайшие 10 лет для российских организаций. Это 100% внутреннего рынка морских платформ и более 80% обеспечивающих судов.

Впрочем, внутренним рынком география заказов «Звезды» вряд ли ограничится. Сопоставимые с зарубежными конкурентами возможности «Звезды» строить качественно и недорого могут привлечь заказчиков из-за рубежа. Генеральный директор предприятия Сергей Целуйко сообщил, что сейчас прорабатываются вопросы с иностранными судовладельцами, подчеркнув, что «теперь мы выходим на международное судостроение и будем конкурировать с азиатскими и европейскими судостроительными компаниями».

Сейчас «Звезде» заказано строительство почти трех десятков судов различного класса: танкеры типа «Афрамакс», арктические челноки, суда снабжения ледового класса и мелкосидящий ледокол. На стадии переговоров - 15 контрактов. Первый заказ сойдет со стапелей «Звезды» в следующем году. Это будет судно снабжения ледового класса Icebreaker 7.

ТРИ ЭТАПА БОЛЬШОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Первый этап - это среднетоннажные суда и морская техника.

Второй этап - сухой док и производственные цеха полного цикла для производства крупнотоннажных судов и морской техники, включая нефтяные танкеры и газовозы высокого ледового класса и буровые платформы различных типов.

Третий этап - оффшорное судостроение.

Со стапелей «Звезды» будут сходить танкеры водоизмещением до 350 тыс. тонн, газовозы до 250 тыс. куб. м, суда ледового класса, специальные суда, элементы морских платформ и другие виды морской техники.