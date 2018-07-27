Сколько денег нам принес Чемпионат мира по футболу

27 Июль 13:05 2018-07-27T18:59:04+03:00

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Делягин:

- Здравствуйте! И снова мы обсуждаем с вами наши личные деньги. Считать деньги в чужом кошельке увлекательнее, чем в личном. А когда этот кошелек государственный, отчасти он является и нашим тоже, тогда это одно удовольствие.

Все разговоры официальных лиц, что федеральный бюджет нуждается в каких-то деньгах, что ему на что-то каких-то денег не хватает, это проявление либо сознательной лжи, либо потрясающего невежества. Минфин опубликовал очередные отчеты об исполнении федерального бюджета. И что мы там видим? Бюджет продолжает захлебываться от денег. Профицит федерального бюджета увеличился с 1,8% ВВП по итогам первого квартала, а это более 4 миллиардов рублей, до 3,3% ВВП в мае. Это за 1 месяц 260 миллиардов. И до 4% ВВП в июне – более 340 миллиардов рублей за один месяц. По итогам первого полугодия профицит составил почти 2% ВВП, почти 900 миллиардов рублей. Да, профицит за первое полугодие 1,9% ВВП. И по сравнению намеченным на год дефицитом в 1,3%.

Да, это сверхдоходы являются результатом дичайшего занижения на нефть в планировании. Но ни один минфиновец, депутат, который голосовал за этот закон, ни один прогнозист еще не поплатился за заведомо ложный, лживый прогноз. Зачем же была занижена цена на нефть? И занижены доходы бюджета? А чтобы в соответствии с этими доходами занизить его расходы. Чтобы поменьше тратить на Россию денег. Чтобы не допускать социальное помощи, чтобы не допускать развития. Другой причины найти крайне сложно.

Неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета выросли только за 1 месяц, за июнь более чем на 180 миллиардов рублей. За полугодие они выросли на 1,9 триллиона рублей. И в целом по состоянию на 1 июля они превысили 8 триллионов рублей. Вдумайтесь. Неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета превысили сумму, которой якобы не хватает правительству на реализацию майского указа президента. Положительное сальдо текущих операций платежного баланса подскочило почти в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Да, это вызвало рост мировых цен на нефть, сорт Urals подорожал в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,4 раза, в мае в полтора раза, в июне в 1,6 раза. Это объективный процесс. Платежный баланс России уверенно улучшается.

Во втором квартале 18-го года положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса, то есть то, что разница между тем, что пришло в Россию и ушло из России по операциям, связанным с торговлей и не связанным с капиталом, составило 22,3 миллиарда долларов против менее 2 миллиардов в аналогичном периоде прошлого года. Почти в 12 раз скачок произошел из-за увеличения положительного сальдо внешней торговли - вырос более чем в 1,8 раза. Из-за сокращения отрицательного сальдо торговли услугами и баланса оплаты труда. Было во втором квартале прошлого года 25 миллиардов, стало 46 миллиардов.

Экспорт вырос на 30%, импорт только на 9%. При этом важно, что несмотря на рост цен на нефть, доля не связанного с ней экспорта сократилось с 44 до 41%, что представляется результатом, скорее, хорошим.

Во втором квартале всегда сокращается чистый вывоз частных капиталов из России. И он сократился. В прошлом году было 0,8 миллиардов долларов, в этом 0, 2, то есть, он практически прекратился. Прирост торгового сальдо, то, что мы заработали на внешней торговле, оно легло в международные резервы России. Во втором квартале прошлого года они выросли на 7,5 миллиардов, в этом году более чем на 11 миллиардов долларов.

Это очень хороший результат. А что он значит? Напомню, что чистый приток невидимых государством, то есть, криминальных капиталов, который во втором квартале прошлого года составил более 4 миллиардов, а в первом квартале этого года более 3 миллиардов, он сменился оттоком, сальдо которого составило 1 миллиард долларов. Когда уходят криминальные деньги из страны, в отличие от обычных, это хорошо. Пусть криминал уходит из России, пусть даже вместе со своими деньгами.

Вымирание России ускорилось более, чем в четверо за четыре года, достигнув максимума за 9 лет. По официальным данным Росстата, они опираются на данные ЗАГСов, я им склонен верить, в отличие от макроэкономической статистики, вымирание, то есть, естественная убыль населения России достигла минимума в январе-апреле 14-го года. Оно составило более 28 тысяч человек. А вот в аналогичном периоде этого года составило 121,3 человек. И составило максимум с 2009 года, в январе-апреле которого естественная убыль составило более 131 тысячи человек. Этот рекорд, думаю, в следующем году будет побит. Максимальное вымирание за первые четыре месяца было в 1005 году – почти 320 тысяч человек. Отчасти этому способствовали волнения, связанные с людоедской монетизацией льгот. Тогда пенсионерам попытались запретить де-факто даже пользование городским транспортом. Два с четвертью миллиона человек за два с половиной месяца первые годы вышло на улицы. И пенсионерам оставили некоторые льготы, но только некоторые. В целом их ограбили серьезно и системно.

На следующие пять лет вымирание людей замедлилось втрое. До 107 тысяч в январе-апреле 2010 года, а за следующие четыре года еще почти в четыре раза – до 28 тысяч в январе-апреле 2014 года. Сейчас вымирание вновь ускорилось. И будет ускоряться дальше.

Важный фактор сокращения населения – динамика рождаемости. В последние 15 лет она достигла минимума. В январе-апреле 6-го года, когда на 1000 человек пришлось менее 10 новорожденных. Затем увеличилось до максимума: почти 13 новорожденных на 1000 человек в 2014 году. Потом вновь начала снижаться, причем, снижается неуклонно – до 10,7 новорожденных на 1000 человек в январе-апреле этого года.

Конечно, демографические процессы носят выраженные инерционный характер. И падение рождаемости как ускорение вымирания населения России во много вызвало демографическом эхом чудовищных 90-х годов, когда либералы осуществили беспрецедентное вымаривание населения России. Демографический результат либеральных реформ вполне сопоставим с демографическим результатом гитлеровского нашествия.

Да, вы тут уже начали защищать российских либералов, говорите, что слишком я на них обрушился. Да это не я обрушился. Это они на нас обрушились.

Маленькая новость. США официально вложили в борьбу с наркотиками в Афганистане 8 с половиной миллиардов долларов. После чего производство этих самых наркотиков выросло почти в два раза. За год. Как пишет «Афганистан. Ру», цитирую, последние официальные доклады правительства Афганистана свидетельствуют, что объем посевов, производства, контрабанды наркотиков в Афганистане вырос еще на 90%. Почтив два раза. Под посевами опийного мака, кстати, он в России запрещен, если у вас мак в полисаднике растет, вырвите от греха, несмотря на его сказочную красоту. Выращивать мак для красоты в России запрещается.

Сейчас под посевами опийного мака заняты более 320 тысяч гектаров земли в различных провинциях Афганистана, притом, что земли там пахотной не особо много. Астрономическая сумма, потраченная на борьбы с наркотиками американцами и последовавший за этим 90-процентный рост объемов наркоиндустрии рождают целый ряд вопросов. Вернее, рождают ответ. По отчету генеральной инспекции США по восстановлению Афганистана в 16-м году затраты Вашингтона на борьбу с посевами опиатов, производства и контрабанды наркотиков составили 8,6 миллиардов долларов. Но эта внушительная величина имела строго обратный эффект, вылившаяся в увеличение и производства, и контрабанды, и посевов наркотиков. Напомню, что после падения режима талибов объемы посевов опийного мака уверенно пошли вверх. Первый президент Афганистана Хамид Карзай уверенно называл международные силы ответственными за увеличение объемов посевов в стране. С окончанием правления президента Карзая и выводом основной части международных сил из Афганистана процесс производства и контрабанды наркотиков по нарастающей пошел вверх. Сегодня на четвертом году правления нового правительства Национального единства объемы производства посевов наркотиков выросли стремительно. 97% посевов опийного мака приходятся на районы, которые не контролируются центральным правительством. Если в прошлые годы наркотики выращивали в отдельных немногочисленных районах, то в этом году наркопосевы имеются почти во всех провинциях Афганистана – в 24, если быть более точным. Вырос даже средний урождай опия-сырца на 15% в прошлом году. И нужно понимать, что наркотики составляют от 40 до 60% источников финансирования войны в Афганистане. Наибольшую выгоду извлекает «Талибан» и «Исламское государство», которые запрещены в России. Они вместе контролируют половину территории Афганистана только по официальным данным. При этом происходит переброска запрещенных у нас «Исламского государства» с юга на север, на границу со Средней Азией. По заявлением афганских официальных и полуофициальных лиц о том, что осуществляет эту перевозку, потому что там вертолеты летают без опознавательных знаков, об этом надо спрашивать американцев. Потому что знают об этом только США.

Судя по всему, готовится дестабилизация Средней Азии при помощи этих боевиков. И возможно, Уйгурского района Китая, где проживают мусульмане.

По данным исследователей наркотики ежегодно приносят Афганистане 1,4 миллиардов долларов. Эта сумма растет. И стоимость наркотиков на мировых рынках в десятки раз превышают эту сумму. А прибыль оседает в карманах международных мафиозных групп. Думаю, в эти группы входят и американские военные, правительство, которое всему этому потворствует и потакает.

В прошлом году международные силы и НАТО отрапортовали, что все крупнейшие фабрики и центры по производству наркотиков в Афганистане уничтожены. Но сейчас там действуют сотни крупных центров по производству и контрабанде наркотиков, причем, в основном они работают в смычке с правительственными чиновниками. Афганистан снабжает мир 80% героина. При населении в 35 миллионов человек в стране только 4 миллиона наркоманов, то есть, более 11%. Только по официальным данным. Причем, международные силы никогда не уделяли реального внимания борьбе с наркотиками. Более того, они даже периодически вступали в сговор с наркобаронами местными. И эта информация просачивалась. Причем, это касалось не только американцев, но и англичан. В последние годы своего правления в Афганистане талибы для улучшения своей международной репутации практически подавили производство наркотиков. В декабре 2001 года США оккупировали Афганистан без заметных потерь, в первую очередь, за счет тотального подкупа вождей афганских племен. Только на первом этапе на это пошло 70 миллионов долларов наличными. Правда, нет оценки, какая часть этих 70 миллионов дошла до афганцев. Но реальной формой массового подкупа стало предельно лояльное отношение американцев к выращиванию и производству наркотиков. Не случайно в результате американской оккупации масштабы выращивания опийного мака выросли в десятки раз, а страна превратилась в главный мировой центр производства героина.

Помнится, в середине нулевых президент Буш прямо запретил американским военным препятствовать выращиванию опийного мака афганцами. И никакой альтернативы США не предложили до сих пор. Помимо естественного сращивания американских спецслужб с местными наркоторговцами в единую мафию, афганский героин стал инструментом глобальной нарковойны, которую США развязали и против России, и против Европы, и против Китая и Ирана. Все действия США и из сателлитов в Афганистане свидетельствуют о сознательном характере этой войны. Во время нахождения в Афганистане советских войск ни у кого не возникало и мысли о возможности его превращения в мировой центр наркоторговли. Жертвами нарковойны, развязанной США против России, Европы, Китая и Ирана пали десятки миллионов людей. И эта война продолжается. Если инвестирование США новых более чем 8 миллиардов долларов якобы в борьбу с наркотиками обернулось ростом из производства почти в двое, понятно, что будут новые жертвы.

Наркомафия, срощенная по всей видимости со спецслужбами США, уже стала глобальной силой. Во время обострения глобального кризиса в конце 8-го года привычные для западных политиков источники черных денег, по-видимому, пересохли. И по некоторым оценкам это привело к усилению влияния наркомафии, которая предоставляла черные деньги, нужные западным политикам.

Президент Обама встречался с президентом Афганистана Карзаем непропорционально большое количество раз. И даже официальные сообщения об этих встречах отличались поразительной даже для администрации Обамы бессодержательностью. И что реально происходило на этих встречах, неизвестно.

Об усилении влияния наркомафии свидетельствует и легализация марихуаны в Канаде, которая второй в мире после Уругвая приняла соответствующий закон. Не скрывается, что причиной легализации марихуаны в Канаде стали нарастающие из-за кризиса и политики Трампа, который ввел торговые барьеры против Канады, финансовые проблемы этого государства. Они просто решили пополнить за счет наркоманов свой бюджет.

Глобальную влиятельность наркомании в мире можно сопоставить с влиянием США, а в отдельных случаях, как в Афганистане и Колумбии, это одно и то же влияния, похоже. Впрочем, ничего нового в этом нет для тех, кто знает историю. Наркоторговля являлась источником богатств и английской королевской семьи, которая ради обеспечения наркоторговли развязала две опиумные войны с Китаем. В этом отношении США всего лишь следует успешному примеру бывшей беспощадной метрополии. Великобритания до сих пор, насколько я могу судить, не покаялась за опиумные войны против Китая, когда практически все мужское население прибрежного Китая стало наркоманами. До 10% все населения Китая благодаря усилиями Великобритании стало наркоманами и именно эти деньги стали основой финансового благополучия английской королевской семьи. И они не стесняются развивать отношения с Китаем, не испытывая при этом ни малейших угрызений совести.

Вы меня спрашиваете про экономические итоги чемпионата мира по футболу. Главной сенсацией стало даже не выступление нашей сборной и не то, что чемпионами стали французы. А сенсация – колоссальное число иностранных туристов, которые разделили с нами наш футбольный праздник.

Оценки разные. Называли 3,8 миллионов человек. Большое количество туристов из Украины, а это не совсем иностранные туристы. Некоторых посчитали дважды, судя по всему. И можно четко сказать, что более 2 миллионов иностранных туристов. За один месяц они оставили огромные деньги. И это стало возможно потому, что болельщиков пускали в нашу страну без виз. В то время, как среднему европейцу и американцу для приезда в Россию по-прежнему надо пройти несколько кругов бюрократического ада, которые наследован нами от Советского Союза. И возникла тема. А, может, нам стоит снять барьеры для туристов из развитых стран? В одностороннем порядке. Просто чтобы заработать деньги.

Как же так? Против нас вели холодную войну, а мы снимем визы. Мне кажется, тут правильный и хороший ответ, который подсказали мне некоторые иностранные болельщики. России нужен приезд обычных людей. Массовый. Нам нужно, чтобы они тут тратили деньги. И чтобы они увидели, что мы нормальная страна. И тогда мы вполне можем отменить визы для обычных людей. Или ввести на первом этапе электронные визы, как при посещении Кипра, когда вы пишете запрос по электронной почте, вам приходит виза в электронном виде. И это позволит сказать, что обычные люди, добро пожаловать к нам. Люди, которые занимаются политикой, если вы не высказывались против над, добро пожаловать. Если политические деятели определенного уровня высказывались за хорошие отношения Россией, за снятия санкций, добро пожаловать.

А вот если вы занимаете официальные должности, вы участвовали в введении против нас санкций или вы участвовали в клевете против нас, тогда в посольство и получайте визу так же, как и получали до 2018 года. Мне кажется, это был бы правильный подход. Он предъявляет некоторые претензии к нашему государству, накладывает обязанности и заставляет наших чиновников работать, посмотреть, кто, что когда и о чем говорил. Но тут нет никаких проблем. Можно просто сказать, что люди, которые занимались клеветой на Россию, им запрет на въезд на некоторое количество лет после каждого факта клеветы. Этот механизм работает сейчас. И достаточно посадить двух студентов, чтобы они прошерстили западные газеты и выявили соответствующие источники. Государственные деятели, которые занимаются клеветой на Россию, им въезд закрыт. А всем остальным безвизовый режим. Это было бы еще проще, чем электронные визы. Этот подход должен принести нам достаточно много денег. Сейчас то, что люди рассказывают, просто ужасно. Депутат берлинского городского парламента, по нашему горсовета, Линдеман из движения «Альтернатива для Германии», а они выступают против санкций. И он рассказывает, что весной меня позвали на ялтинский экономический форум прорывать санкционную блокаду Крыма. А приглашение на визу прислали в последний момент. За день до отлета. Иду в посольство России в Берлине. И подаю документы после часа очереди! И это еще немного. Некоторые мои знакомые выстаивали по два-три часа. Коллеги, нам не стыдно? Это позорище. Это позор МИДа. Сейчас все западные страны в России, холодная война или не холодная, они заинтересованы в наших деньгах. Есть визовые центры. Вы заходите, делаете все быстро и предсказуемо. Дальше немецкий депутат плачется, что за визы надо платить. Ничего страшного. Нам тоже приходится.

Логика должна быть простой. Если вы не входите ни в какой список, не выступали против России, вам въезд свободный. Можно обсуждать, если вы сотрудник ФБР или органа, который выступает против нас как орган, но лично против нас ничего не высказывали, потому что не имеете права высказывать, занимать публичную позицию, тогда вопрос открыт, как поступать. И таких частных вопросов будет много. Но это не принципиально. Главный общий принцип: нормальный человек, который вне политики, въезд автоматический и безвизовый. Пусть и односторонний. А человек, который занимается политикой, тут надо смотреть. Если он нас поддерживает, и тогда без виз.

Туристический поток в Россию совершенно незначительный. В 15-м году Россию посетило 26,9 миллионов туристов, но нужно понимать, что в этих туристов традиционно включают гастарбайтеров. Я сильно подозреваю, что если гастарбайтер три раза выехал из страны и три раза въехал, то его включают как несколько туристов. Но другой статистики нет. В 16-м году 24,6 миллиона человек, на 2 с лишним миллиона меньше. В 17-м вообще 24, 4 миллиона. Это сопоставило с количеством туристов в крошечном Гонконге.

В этом году будет рост, но это в связи с чемпионатом мира по футболу. При этом мы видим благотворное влияние отмены виз. Южнокорейцев в 13-м году к нам приехало около 50 тысяч, это помимо ведения бизнеса, в 14-м году 114 тысяч. А в 17-м уже 254 тысячи. Почему вырос турпоток в пять раз? Потому что в конце 13-го года Россия и Южная Корея взаимно отменили визы. И туристический поток хлынул, пришлось даже между южнокорейскими портами и Владивостоком вводить новую паромную линию.

Люди говорят, что в самолет до Симферополя регулярно летают китайцы и англоговорящие люди. Многие специально поехали в Крым в этом году, чтобы проехать по Крымскому мосту. Евпатория в Крыму два месяца назад подписала соглашение о побратимстве с французским городом Мариньян.. И его мэр заявил, что меня избрали граждане. И эти граждане хотят развивать связи с Крымом, а что там делает французское правительство, это проблемы французского правительства.

Интерес огромный. Побережье Ближнего Востока от Туниса до Египта и Турции было любимым местом отдыха всех обеспеченных пенсионеров Европы, в первую очередь, немцев и англичан. Но сейчас там запрещенное «Исламское государство». И как бы Крым не отличался от Северной Африки, но все равно какую-то, пусть ничтожную часть этого потока он мог перетащить на себя. У нас колоссальное количество туристических объектов в стране, которые мы просто не используем. Санкт-Петербург и Хельсинки запустили поезд «Аллегро», который идет три с половиной часа между двумя городами. И вместо шести часов, которыми ходит обычный поезд. Из запусков только в 10-м году поезд перевез 2 с половиной миллиона человек.

Развитие туризма нельзя связывать только с отменой виз. Важен удобный транспорт. И пример Южной Кореи показал, что когда появляется туристический поток, транспортный потом подстраивается.

Франция, как известно, победила в чемпионате мира по футболу в Москве. Это было всеобщей радостью, президент Франции Макрон скакал под дождем, как угорелый кролик, от радости. И это было очень трогательно и симпатично. И немедленно по завершении чемпионата мира, на следующий же день, Франция нанесла по России серьезный имиджевый удар, заявив о закрытии своего торгового представительства в России. По очень простой причине. Франция не захотела, французское государство сочло ниже своего достоинства привести деятельность своего торгового представительства в соответствие с законами РФ. Просто люди не захотели исполнять наши законы. Они заявили, что чихать они на них хотели, выражаясь простым языком, что это для туземцев. Смысл был такой, что они представители высшей расы и российские законы они выполнять не собираются. Если русским что-то надо, то они должны сами об этом заботиться. В результате торговое представительство полноценно работать не смогло, потому что нельзя полноценно работать в стране, нарушая ее законы. И в результате торговое представительство Франции не смогло работать. Они не захотели выполнять наши законы, они предпочли его закрыть, причем закрыть демонстративно, на другой день после чемпионата мира по футболу.

Надо сказать, что с взаимной торговлей у России и Франции все в порядке. В 17-м году он вырос на 1/6, достиг 15,5 млрд. долларов. Это немного, могло бы быть намного больше, но не будем забывать о санкциях. Более того, последние три года, несмотря на все санкции, товарооборот между нашими странами демонстрирует устойчивый рост. В частности, по итогам января-мая этого года он вырос почти на 20% и превысил 7 млрд. долларов. При этом российский экспорт вырос более чем на 10%, до 2,8 млрд., а российский импорт вырос вообще более чем на четверть, до 4,3 млрд. долларов. Это несмотря на ограничения по поводу французских сыров. Так что торговля у нас развивается хорошо, более того, она выгодна для Франции. Потому что мы больше покупаем у нее, чем продаем ей.

За первые 5 месяцев этого года Франция находится на 12-м месте среди всех стран-партнеров России, в экспорте она 17-я, в импорте она 5-я. Основная статья нашего экспорта – это продукция топливно-энергетического комплекса (86%). Основная статья нашего импорта – это машино-техническая продукция (почти 50%). Я думаю, автомобили «Пежо» здесь играют свою роль, автомобили «Рено» тоже играют свою роль. И продукция химической промышленности (более трети). И вот это очень выгодное для французов сотрудничество оказалось неинтересным для французского государства. И французское государство вместо выполнения наших законов предпочло закрыть свое торговое представительство.

Здесь нужно понимать, что, с одной стороны, мы уже привыкли работать с французским бизнесом напрямую. Здесь есть много негативного для нас опыта, когда, скажем, «Рено» взял «АвтоВАЗ», и для того чтобы они купили, российское государство накануне этой покупки вложило в «АвтоВАЗ» деньги, которые более чем втрое превышали цену покупки «Рено» этого завода. И сейчас «АвтоВАЗ» не вполне свободен от трудностей, потому что иностранный директор «АвтоВАЗа» очень долгое время, как раз перед девальвацией рубля, резко увеличил долю иностранных комплектующих, по сути дела, снижая уровень локализации и нанося тем самым ущерб России. В общем, сотрудничество у нас имеет много разных эпизодов, тем не менее, как таковое экономическое сотрудничество – это хорошо. И мы будем развивать это сотрудничество, мы будем продолжать это сотрудничество, просто потому, что это выгодно и нам тоже. И наш бизнес уже научился работать с французским бизнесом напрямую, без торговых представительств. Понятно, что если бы французское торгпредство работало в России, то не для крупного бизнеса, а вот для малого и особенно для среднего бизнеса это торговое представительство абсолютно необходимо. Потому что оно позволяет узнать все необходимое о рынке заранее, оно позволяет получить информацию, разведать, провести предварительные переговоры, не неся затрат, которые для среднего и тем более малого бизнеса запретительно высоки. И вот отзыв торгового представительства не мешает сотрудничеству крупных корпораций, он не мешает глобальным проектам, но он мешает тому массовому сотрудничеству, которое является основой экономической ткани.

И в этом отношении позиция Франции очень понятна и очень демонстративна. Французы показали, что они не хотят развивать полноценных отношений с нами. Это очень обидно, это очень скверно. Но не будем забывать, что если прошлый президент Франции Франсуа Олланд был просто марионеткой Соединенных Штатов Америки, был ничтожным президентом, хотя для многих симпатичным человеком, то нынешний президент Франции Макрон считается многими проанглийской силой в Евросоюзе. Он много работал в инвестиционных банках в Англии, он считается представителем Ротшильдов, которые играют ключевую роль сейчас во внешней политике Великобритании. Основная функция Макрона в ЕС как представителя английских интересов – борьба с доминированием там Германии. Это соответствует интересам и лично Макрона, и Франции тоже. Потому что Франция на глазах стала экономически слабее Германии в Евросоюзе в 80-е, а особенно в 90-е годы. Франция стала экономически слабее даже Великобритании. Соответственно, она хочет, будучи второй страной Евросоюза, бросить вызов проекту Четвертого рейха, который изо всех сил строит Меркель, и который, судя по всему, уже захлебнулся.

Но эти усилия соответствуют и интересам Великобритании, которая вышла из Евросоюза, ужаснувшись низкому качеству европейского управления и не желая подчиняться брюссельской бюрократии. И теперь она объективно заинтересована в деградации Евросоюза, просто чтобы убедиться в том, что она была права.

Соединенные Штаты, напротив, заинтересованы в укреплении Евросоюза. То есть в экономическом ослаблении, но в политическом укреплении. И до выхода Евросоюза американцы держали европейские власти в ежовых рукавицах, между молотом и наковальней. С одной стороны, восточноевропейские элиты, которые угробили свои экономики и преданы американцам на личной основе, а с другой стороны – Великобритания как младший партнер США. Когда Великобритания вышла из Евросоюза, она создала огромные проблемы для американцев, потому что их влияние в Евросоюзе резко упало. Из-за этого между Великобританией и США возник достаточно болезненный системный конфликт, внешними проявлениями которого стало и дело Скрипалей, и попытки дискредитации Терезы Мэй, и в том числе проявлением этого конфликта стал арест проамериканского президента Саркози.

Не прошло и 4 лет, как Министерство финансов России подготовило план мероприятий по снижению влияния санкций на российскую экономику. Тем не менее, правительственный план был одобрен на совещании у первого вице-премьера и заодно министра финансов господина Силуанова в начале июля. И до конца месяца должна быть создана рабочая группа по противодействию санкциям. Это некоторое недоразумение. Санкции 4 года против нас. 4 года нас унижают, оскорбляют и наносят нам весь вред, на который способны. И только в 18-м году правительство РФ подготовило план мероприятий по противодействию этим санкциям. При этом план одобрили в начале июля, а создать рабочую группу предполагается до конца месяца. Что значит создать рабочую группу? Собрать людей, определить круг ответственных. Неужели непонятно, что те люди, которые разрабатывали этот план мероприятий, и должны входить в эту рабочую группу? Просто потому, что они лучше всех знают, что это за план. Если кто-то из них не может, то он пишет фамилию человека, который, по его мнению, должен это делать. На написание этой фамилии, которая у него точно есть в голове, уходит 5 минут. Эта рабочая группа должна была быть создана на том же совещании, на котором и одобрили план. Но нет, на ее создание отведено чуть ли не 30 рабочих дней.

В перечень ответных мер, одобренных правительством, входит аж 5 тематических блоков, которые объединены в 17 пунктов. Полностью они не раскрываются. Один из блоков включает меры по внешнеэкономическим расчетам. Насколько я могу судить, как проводить расчеты вне долларов, как проводить расчеты так, чтобы эти деньги не были заморожены. Вещь правильная, полезная, необходимая, только она должна была быть сделана до всяких санкций, в начале марта 2014 года. В крайнем случае она должна была быть сделана 19 марта, на следующий день после воссоединения с Крымом.

Другой блок посвящен доступу компаний, находящихся под санкциями, на внутренний финансовый рынок. Это логично. Если мне закрыли внешние рынки, я должен получить доступ к внутреннему финансированию. Только почему это должно касаться только компаний, которые находятся под санкциями? Доступ к внешнему финансированию в реальности закрыли для всей российской экономики. Значит, вся российская экономика в целом должна заняться переходом на внутреннее финансирование. Россия благодаря этим санкциям получила уникальный шанс вернуться к нормальному человеческому финансированию своего развития. Да, определить потребность государству довольно сложно, но можно финансировать с запасом на 15% меньше потребностей. Тогда все равно не будет инфляции, тогда будет поддерживаться легкий, умеренный денежный голод, который тонизирует организм. И это неизбежно. И все крупные серьезные страны, ставшие развитыми, на нашем нынешнем уровне зрелости финансовой системы ограничивали финансовые спекуляции разными способами. Европа имела жесткое валютное регулирование по советскому, в общем-то, принципу – просто не запрещая жестко все, что угодно, а жестко ограничивая. Китай пошел по советскому и европейскому пути на самом деле. Американцы еще в 32-м году ввели закон Гласса — Стиголла, который проработал, кстати говоря, до 99-го года, который разделял финансовые институты на те, которые могут заниматься финансовыми спекуляциями, и на те, которые могут заниматься только реальным сектором. Япония сохранила универсальные банки, универсальные финансовые институты, она ввела регулирование в структуру активов. Вы можете заниматься любыми финансовыми спекуляциями, но на каждый рубль, который вы потратили на покупку иностранной валюты, вы должны вложить два рубля в государственные ценные бумаги, два рубля на внутренний фондовый рынок и некоторое количество денег вы должны выдать кредитов реальному сектору экономики, населению и финансовому сектору. Пожалуйста, вы свободны, только есть жесткая структура ваших операций.

Мне больше всего нравится японский путь, но это дело вкуса. А либералы в принципе не могут ограничивать финансовые спекуляции, потому что, я напомню, они искренне веруют в то, что государство, в котором они работают, должно служить именно финансовым спекулянтам, а не своему народу. И в том числе финансовым спекулянтам против своего народа, когда их интересы расходятся, а это, в общем-то, обычное дело. Поэтому ограничить финансовые спекуляции либерал не может, для него это противоестественно. Поэтому они обречены на беспомощность.

Возвращаясь к другим мерам. Там антимонопольный блок, который призван ограничить недобросовестную конкуренцию со стороны иностранных государств. Эта мера хорошая, только довольно странно. У нас не ограничивают недобросовестную конкуренцию со стороны российских участников рынка, а вот со стороны иностранных государств, которые пользуются значительно большим политическим влиянием, чем наши фирмочки и наши торговые сети, они надеются ограничить их влияние. Как-то это выглядит странно, но посмотрим.

Кроме того, намечено систематизировать меры по ограничению доступа к информации о компаниях, которые могут попасть под санкции. Минфин должен подготовить проект ответных санкций против Украины. Почему Минфин, почему не Минэкономразвития? Но в целом то, что этот план все-таки подготовили… Не факт, что его будут выполнять, но хотя бы хоть что-то написали на бумаге. Это огромная позитивная новость, это проявление того, что наше государство хоть в отдельных сферах возвращается к вменяемости, возвращается к нормальности.