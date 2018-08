27 Июль 19:05 2018-07-29T17:25:54+03:00

Потапенко:

- В студии Дмитрий Потапенко. Как обычно, мы говорим простыми словами о простых вещах. Начнем с базового. Потому что все равно экономика, и об этом надо рассказывать доступно и просто. Первое – это повышение НДС. К чему это приведет? Это новость номер один. Продолжение темы – нужны ли дополнительные выходные в жаркие дни. Об этом сказал Виталий Милонов.

«Магнит» опубликовал данные. И что же мы видим? Like for like, то есть сравнимое по сравнимым, упало во втором квартале на 5,2%. При этом общая выручка растет на 6,5. Ну и площади они прирастили. С чем связано это падение like for like? Может быть, у нас просто денег нет или мы в отпуск все уехали, решили похудеть?

Третье – что у нас происходит с золотовалютными резервами. Международные резервы РФ за неделю сократились на 2,4 млрд. долларов. Но это международные резервы, а золотовалютные резервы, говорят, подросли.

Ну и сейчас идет летний сезон, а впереди – бархатный сезон. Терзают смутные сомнения, причем терзают они достаточно давно. Вроде какие-то меры поддержки делаются для туриндустрии, для авиакомпаний вроде какие-то поблажки, топливные сборы снижают. А в Турции отдыхать, получается, все равно дешевле, чем в России.

Итак, начнем с базового. Нам все-таки повысили НДС до 20%. С 19-го года в России повысится налог на добавленную стоимость. И чем же нам это грозит? Надо сначала понять, кто же платит налог. Вроде как налог уплачивает предприниматель, но предприниматель только собирает эти налоги. На самом деле он их складывает в корзинку, которую потом выставляет нам в конечной стоимости.

Наши уважаемые начальники говорят: смотрите, на 2% поднимем, и они пойдут на социально значимые проекты, на медицину и т.д. Может быть, это именно так? В других странах происходит несколько обратная тенденция. Когда я готовился к эфиру, посмотрел, что же делают всякие буржуины на эту тему. Ведь у них тоже кризисы всяческие. Информационные ленты пишут, что в нынешнем финансовом году, например, Китайская Народная Республика почему-то снизила НДС. Он у них вообще существенно ниже, но, тем не менее, они снижают.

Итак, увеличивается налоговая нагрузка на конечного потребителя. Здесь и продукты, и бытовая химия, и компьютерная техника, электроника. Плюс ко всему это приведет к росту инфляции. Инфляция – это штука, когда цены растут быстрее ваших доходов. Подорожают, на мой взгляд, такие вещи, как недвижимость. Пусть для многих это недостижимая история в каком-то великом будущем, до которого они могут и не дожить. На мой взгляд, из-за этого повышения пострадают в первую очередь простые потребители. Цены вырастут. По моим оценкам, рост цен от этого НДС составит от 11 до 14%. Может произойти и больше.

В Китае ситуация следующая. Если вы производите простую продукцию, у вас нет никакого НДС. Вот вы произвели на своем огородике – и ничего не происходит. В нынешнем финансовом году базовые выплаты НДС уже снижены с 17 до 16%. В Китае достаточно гуманно подошли к налогообложению местного предпринимательства. Если у тебя средний бизнес, свой цех или завод, то ты выплачиваешь 16%. Если всего лишь это бригада или малый налогоплательщик, платишь символические 3%. Если, скажем, продаешь овощи и фрукты, выращенные собственными руками, то никакого НДС. Если человек выручает за свой продукт 150 тыс. рублей (я сразу перевожу в рубли), с него берут 5%, за доход в 300 тыс. рублей придется отдать 10%. Особо оборотистые, которые много наторговали, миллион рублей в месяц, платят в казну 35 и более процентов.

Нам дозвонился Николай из Твери.

Николай:

- По радио «КП» выступали недавно экономисты и говорили, что конечная цена товара повысится на 0,8-1,2%. Я абсолютно согласен с вами, потому что НДС пойдет по всей цепочке – от добытчиков алюминиевой руды до производителей алюминиевых кастрюль. Транспортники, оптовая, розничная торговля, добытчики, производители техники. Это же на 2, на 2, на 2 процента по всей цепочке добавится.

Потапенко:

- Абсолютно верно. Валерий пишет: «У нас по итогу налог-то меньше – до 120 миллионов в год можно платить 6% на упрощенной системе налогообложения». Не совсем так. Видите ли, дело в том, что у нас разные… Я говорил об НДС. А когда вы говорите, это другая форма налогообложения. Например, те самые упрощенцы не могут работать с НДСниками. Потому что НДСники говорят: а зачем мы с вами будем работать, когда потом на НДСках к зачету не поставят? У нас это разные формы налогообложения. Поэтому у нас НДС выше.

Возвращаемся к новости номер два. Итак, что же происходит? Лето, все отдыхают. «Магнит», крупнейшая компания, которая перешла в государственный ВТБ банк, опубликовала результаты за 2-й квартал. Выручка компании за 2-й квартал выросла на 6,5%, при этом продажи, сравнимые со сравнимым, как я уже говорил, упали на 5,2%. Аналитики говорят, что «отчетность вышла ожидаемо плохой. Но ударение здесь, на мой взгляд, нужно делать на слове «ожидаемо». В отличие от остальных компаний, в отчетности «Магнита» отсутствует позитивный эффект от чемпионата мира, потому что «Магнита» нет в Москве». Об этом говорит Сергей Гайворонский, эксперт «БКС брокер».

Но меня тревожит совершенно другая история. Как реагирует потребитель не только на акции, но вообще на то, что мы называем качеством продукта? Я не люблю это слово, скажу честно, по причине того, что слово «качество» отсутствует, не очень понятно, какой критерий у него держать, потому что оно должно быть измеряемое. Любая цель должна быть однозначно измеряемой. И второе – у нее не должно быть иных определений.

Так вот, поговорим о продукте. У меня есть коллега, с которым я взаимодействую очень давно, Петр Борисович Шелищ, председатель Союза потребителей России. Петр Борисович, на ваш взгляд, нет ли взаимосвязи, пусть и виртуальной, что идет просадка… Потому что компания крупная. Только ли это связано с финансовой аналитикой? Может быть, и продукт стал похуже. Я не говорю сейчас про конкретную розничную сеть, потому что мы говорим о рознице в целом. Что вы наблюдаете по продукту от производителя, которые мы уже видим на полке в летнее время? Как, на ваш взгляд, реагирует потребитель?

Шелищ:

- Прежде чем поделиться своими вкусовыми ощущениями, хочу обратить ваше внимание на то, что, во-первых, речь идет о втором квартале, а это все-таки не совсем лето, только начало лета. Во-вторых, я сегодня, обнаружив такое пристальное внимание к информации о падении прибыли «Магнита», посмотрел их отчет. Честно говоря, мне показалась эта тревога или изображение тревоги со стороны СМИ преувеличенным. У «Магнита» растет выручка, в том числе и в нынешний период к предыдущему. Выручка растет по любому, а вот прибыль падает. О чем это мне говорит? Я посмотрел еще промежуточные показатели. Трафик растет, средний чек уменьшается. Но средний чек уменьшается меньше, по-моему, на 2,5%, а трафик – на 3,5. Это хороший знак. Это значит, что больше людей приходит. Что средний чек уменьшается, это же история общеэкономическая, она про всех, за исключением, может быть, только сегмента самых богатых людей, спрос которых не сокращается в кризис обычно.

О чем это говорит? Это говорит, с моей точки зрения, прежде всего о том, что ужесточается в ритейле конкуренция. Это хорошо для потребителя. Я посмотрел, экономисты по-умному пишут – инвестиции в цены. Это значит снижение цен. И второе. «Магнит» за этот второй квартал ввел 300 с лишним новых магазинов, что меньше, чем год назад в такой же период. Но я посмотрел по площадям. Добавилось за второй квартал этого года примерно 5% к общему числу магазинов, а площадь увеличилась на 11%. Они вводили явно крупные магазины. Это большие вложения. И сегодня не получается у сетей, как это было годы назад, собирать деньги с поставщиков. Тогда брали за право войти в новые магазины, фактически такую долёвку устраивали, долевое финансирование с поставщиков. Сейчас этого, как я понимаю, нет. Поэтому это их собственные траты. То есть они больше тратили и вынуждены были привлекать покупателей сохранением цен, меньшим ростом цен, ниже инфляции держали рост цен. Так что это хороший знак. Ужесточение конкуренции вообще хороший знак во всем, кроме качества.

С качеством какая история? Есть определение, данное в национальных стандартах, которое говорит, что качество – это соответствие продукции потребностям потребителя. Но они действительно у каждого свои: вкусно – не вкусно, нравится – не нравится. Одному одно нравится, другому – другое. Но есть определение, которое дано в Законе о защите прав потребителей. Качество – это соответствие обязательным требованиям закона или договора и информации, представленной изготовителем на маркировке или в сопроводительной документации. Вот тут все рационально, тут все измеримо и определимо. Если ты написал, что пальмовое масло – никаких проблем. Врачи разрешают, они не говорят, что пальмовое масло вредно. Наоборот, для кого-то, говорят, более полезно, чем молочные жиры. Но если ты не написал, а подсунул вместо молочного масла – извини, ты нарушитель. Причем пальмовое масло в разы дешевле молочного жира. Поэтому это еще и недобросовестная конкуренция по отношению к тем, кто честно из молока все это делает. С этим надо, безусловно, бороться. Но мы видим, что когда ужесточается конкуренция, чтобы не уйти с рынка, готовы пускаться во все тяжкие.

Если верить тем данным, которые сейчас приводят нам все последние материалы Роскачества, вроде не все так плохо. Совсем недавно смотрел по сливочному маслу. Ни у кого вроде пальмы не нашли. Еще недавно находили в больших количествах. Но чтобы не уйти с рынка, надо не только обеспечить рентабельность производства, но и не попасть под каток надзорных органов и дискредитации своей продукции перед потребителями.

Потапенко:

- Итак, у нас две новости, одна краше другой. С одной стороны, у нас золотовалютные резервы… Мы, между прочим, золота накопили. По состоянию на начало июня 2018 года золотовалютные резервы – 458 млрд. долларов. На начало года было 432. Это с одной стороны. А с другой стороны, международные резервы на 20 июля составили 457,9 млрд. долларов против 460 миллиардов на 13 июля текущего года. Золото растет, а общие международные резервы, похоже, проседают. Что же с этим происходит?

У меня есть человек, который фактически добывает золото. Это председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба.

Кашуба:

- То, что Российская Федерация накапливает в течение последних нескольких лет золотой баланс, мы как золотодобытчики рассматриваем как очень позитивный факт. Более того, мы активно писали письма в наш Центробанк последние несколько лет и поддерживали эту инициативу. Потому что наращивание золотовалютных резервов в части золота – это повышение ликвидности нашего товара. И когда идет 100-процентная покупка золота от российских добытчиков, нам во многом бывает легче получить кредиты под добычу золота в российских банках. Так что мы и в дальнейшем, считаем, покупка золота – это вещь весьма хорошая. И полагаем, что помимо покупки Центральным банком нужно снять НДС на покупку золота физическими лицами в РФ. Это тема очень застарелая, мы эту тему обсуждаем не то что не один год, а уже больше 10 лет, и считаем, если будет наращиваться не только ЗВР России в золоте, но и население будет покупать золото без НДС, это сделает и страну, и людей более уверенными в завтрашнем дне. Потому что золото у физических лиц – это хеджирование от ослабления российской валюты.

Потапенко:

- Я не против инвестиционной возможности накопления золота. Но меня терзают смутные сомнения, что это настолько… Я рад за золотопромышленников, что то, что мы называем государством, берет доллары, которые оно получает от добычи наших ресурсов, и переводит в металлические чушки. Только у меня есть сомнение. Золото менее ликвидный товар, чем те же доллары, потому что оно более овеществленное, то есть его нужно все равно перевести в деньги, а деньги – в следующий этап. То есть золотом напрямую не расплачиваются, его все равно продают и покупают.

Ключевым фактором является, конечно, то, что международные резервы за неделю сократились на 2,4 миллиарда в общей сложности. Это в результате вроде как переоценки, отрицательной переоценки, как поясняет нам регулятор. Скажите нам, дорогой регулятор и все остальные. Вот вы перекачиваете добытую нефть в доллар, потом вы перекачиваете это в чушки. Вы к чему, дорогие мои, готовитесь? Мы как простой народ в целом, конечно, прикупили бы золото…

У нас на связи Владимир.

Владимир:

- Золото не покупаю, к сожалению. Просто не знаю, что с ним делать. Здесь даже поднимался вопрос освободить от НДС. Минпромторг будет очень рад повышению НДС, в том смысле, что несколько машин, которые остались, не дотянули до 3 миллионов, которые давно уже не являются лакшери, они добавят в список, чтобы людей обдирать. То есть они за счет утилизационного добавили, еще добавят НДС. Покупательская способность у людей и так сжалась.

Потапенко:

- У нас на связи Николай.

Николай:

- Все золото в нашей семье умещается в ушах и на пальчиках моих двух девочек – жены и дочери. Потому что больше и не надо. Я думаю, все мы читали по истории, во время военных и прочих бедствий люди меняли золото на кусок хлеба. Поэтому лучше запас хлеба, чем запас золота.

Дмитрий, можно подсказать тему очень актуальную и интересную?

Потапенко:

- Давайте. Возьму ее обязательно в следующий эфир.

Николай:

- Алишер Усманов решил перевести все свои деньги в Россию. Это что, первая ласточка или первая крыса с корабля бежит? Там так плохо или здесь так хорошо? Вот тема, которую было бы интересно поднять.

Потапенко:

- Не вопрос. Спасибо за звонок. Нам пишут: «Прикупил бы золото, но явно не сбербанковское, с их варварскими комиссиями и весьма сомнительным качеством». 18% при продаже… Я не могу не согласиться со своими коллегами. Золото как накопление, даже будущее, даже если пофантазировать, мне кажется, крайне сомнительная такая история. Ну хорошо, сегодня есть НДС, завтра его нет. Куда проще копить, как раньше называлось, в СКВ, мне кажется. Даже если НДС отменят, мне кажется, кроме профессионалов, которые могут торговать килограммами и, может быть, даже тоннами, население, народ не ломанется в эту всю историю.

У нас впереди бархатный сезон. И каждый раз задаемся вопросом - как так получается, что Турция почему-то регулярно дешевле? Да, мы знаем, что дотируют. Ну а наши власти могут делать то же самое? И почему они этого не делают, а если делают, то почему мало? И правда обидно. Потому что слетать в all inclusive в Турцию… Что значит слетать? Тебя берут под белы рученьки после самолета, доводят… Тебя фактически из самолета выгрузили и в самолет загрузили. И с детями, с баулами вообще идеально. У нас почему-то такого нет. В лучшем случае какие-то курорты Краснодарского края, но нет этого сервиса. Что мешает сделать, в чем проблема многолетней нехватки инфраструктуры? Турцию мы освоили лет 20-30 назад, и мы это всё увидели. Кстати, Турция достаточно сильно испортилась, в том числе и благодаря российским туристам, которые гуляют… Хотелось, чтобы мы были не то чтобы представителями своей державы, но хотя бы не позорили свои семьи.

У нас на связи член правления Союза туристических агентств Татьяна Александровна Дмитрова. Татьяна Александровна, как проходит сейчас сезон, и как будет проходить бархатный сезон на российском направлении и на зарубежном?

Дмитрова:

- Давайте сначала про то, почему такая разная ситуация складывается в Турции и на российских курортах. Дело в том, что в Турции достаточно давно, как раз когда начался туристический бум, правительство приняло курс на развитие туризма, туристической инфраструктуры. И там государство очень серьезно финансирует эту отрасль (и гостиницы, и чартерные программы) в периоды спадов, какие-то объективные периоды. А у нас туризм до сих пор не является никаким приоритетом. Более того, у нас сейчас еще ввели курортный сбор. Когда ты даже по собственной стране путешествуешь, во многих туристических регионах ты должен заплатить за то, что ты это делаешь.

У нас есть некие программы финансирования перевозок, но все это очень локально, это не приносит никакого реального, значимого, ощутимого результата ни людям, ни индустрии. Государственный приоритет. Как только наши власти поймут, что нужно развивать туризм, что за этим будущее, что туризм раскачивает более 50 отраслей экономики, то ситуация может и поменяться.

Потапенко:

- Татьяна Александровна, некоторое время назад я обсуждал с различными экспертами. Многие говорили: вот чемпионат мира в отличие от Сочи дал туристу ретроспективу страны. На что я возражал: ребята, ретроспективу он особо не видел, потому что максимум, что он видел, это хостел, бар и стадион. Хорошо, если он доехал до какой-нибудь местной достопримечательности. При этом, когда турист попытается оформить визу, поскольку паспорт болельщика очень скоро кончится, и купить билет в Россию, он, как мне кажется, поседеет как минимум. Я во въездных визах не сильный специалист. Скажите, как этим «проклятым буржуинам» приходится к нам стучаться с точки зрения визового режима и билетов?

Дмитрова:

- Вы совершенно правы, что это очень сложно. Реально у нас самая архаичная визовая система. Получить визу можно далеко не в каждом крупном городе европейском, это очень затяжной процесс, требуется сбор огромного количества бумажек, формальностей бюрократических. Кроме того, у нас визы дорогие. Визы в Россию стоят столько же, сколько срочная виза в европейские страны. То есть они по самому потолку стоимости делаются. Это, наверное, один из самых серьезных факторов, который сдерживает туристический поток в нашу страну. А то, что люди приехали… Конечно, футбольные болельщики – это очень специфическая публика. Даже когда сейчас Росстат начинает выдавать цифры затрат, которые были произведены в период чемпионата мира, то оказывается, что иностранные болельщики потратили меньше денег, чем обычные иностранцы, которые к нам приезжают. ФИФА выдала 700 тысяч Fan ID. Так вот, все эти болельщики потребление не повысили в нашей стране. Это данные именно Росстата. Это говорит о том, что это специфическая публика. Как вы говорите, хостелы, пиво, бар. Они, конечно, ходили по разным рядом находящимся достопримечательностям, но это не те люди, которые будут тратить какие-то серьезные деньги, чтобы их заметила экономика. Но все-таки эффект от чемпионата мира очень положительный именно с точки зрения того, что огромное количество восторженных отзывов, прежде всего в соцсетях, которые создали такой благоприятный фон и интерес. Этот интерес может послужить основой для того, чтобы люди включили Россию в число стран, которые они хотели бы посетить, если визовый режим будет ослаблен. Вот это был бы крутой информационный повод, и мы бы двери в свою страну, таким образом, открыли.

Потапенко:

- Будем надеяться, что нас услышат и этот тренд продлят. Знаете, после первого пинка… Многие говорят: хорошо проведено, пинок был дан ФИФА. Было бы неплохо, чтобы этот пинок был реализован в какие-то действия.