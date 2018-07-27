"Я не идеальна, у меня целлюлит". Ирина Шейк рассказала про жизнь без гламура

СЕГОДНЯ 12:10 2018-07-27T12:52:02+03:00

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Ирина Шейк впервые ставшая матерью больше двух лет попыталась сосредоточиться на своем материнстве, при этом не забывая о своей карьере модели. Русская красавица оставляла ребенка на родную маму, пока сама улетела на съемки или на кинофестивале вместе со своим возлюбленным Бредли Купером. И если в это время и давала интервью для прессы, то очень короткие. Но теперь, когда дочка чуть подросла и рабочий график Ирина стабилизировался, она гораздо более охотнее общается с прессой. Так, недавно она дала большое интервью британскому изданию HELLO! Magazine.

В частности, топ-модель призналась, что на самом деле она её жизнь не такая уж захватывающая и гламурная. Девушка любит проводить время дома, в комфортной обстановке, а не находиться в центре внимания. Ей очень надоели тусовки и бесконечные сборы на них.

"У меня не гламурная жизнь. <...> В выходные я просто смотрю телевизор, хожу в кино, отдыхаю с друзьями, иду поесть суши или смотрю русские каналы и ем в кровати", - откровенно заявила красавица.

Ирина призналась, что на самом деле она её жизнь не такая уж захватывающая и гламурная.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Модель не придерживается никаких конкретных диет, а просто "наслаждается жизнью". Она считает, что залог хорошей фигуры — баланс между тренировками и едой. Ей нравится русская, испанская и итальянская кухня. А ещё девушка обнародовала своё маленькое необычное пристрастие: Ирина очень любит принимать ванну и может наслаждаться несколько раз в день.

«Я человек, который принимает ванну три раза в день. Я русская, поэтому рядом в эти моменты должны быть свечи, русские каналы по ТВ, еда и много пузырей... Нет ничего хуже маленькой неудобной ванны...» , - уверенно заявила она.

Модель не придерживается никаких конкретных диет, а просто "наслаждается жизнью".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но еще большим откровением от Шейк стало заявление, что у нее как и любой другой женщины бывают дни, когда она себе не нравится, и выглядит не очень.

"Я не идеальна. У меня целлюлит. И тоже бывают дни, когда кожа и волосы выглядят ужасно. Я обычный человек!», - подытожила Шейк.

Супермодель и голливудский актер вместе с апреля 2015 года. Пара пока не озвучивала свои планы на свадьбу (впрочем, как и все остальные планы – ни Брэдли, ни Ирина никогда не комментируют свои отношения). Но когда стало известно о беременности Шейк, на ее пальчике появилось кольцо с огромными изумрудом. А знакомые пары рассказали о том, что будущие родители отпраздновали помолвку. По словам источников из окружения пары, Брэдли и Ирина очень счастливы и взволнованы. И они не собираются останавливаться только на одном ребенке.