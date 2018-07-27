Евгений Осин продает квартиру за 30 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:08 2018-07-27T14:09:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Жизнь Евгений Осина стремительно катится под откос. От пагубного пристрастия к алкоголя, несмотря на все попытки друзей, звезда 90-х отказаться не смог, и он уже достиг того предела, когда перестала хватать денег на еду. Выход автор хита «Плачет девушка в автомате» нашел один: продать квартиру, в которой он живет.

«Сегодня ездил в банк, чтобы снять остатки сбережений, – поделился со «СтарХитом» Евгений. – Жить уже не на что! А все из-за злосчастных переломов. Сначала травмировал ногу, потом руку. Несколько месяцев провалялся в клинике. Долго не могли сделать операцию, носил аппарат Илизарова. Теперь хожу с гипсом – на сцене в таком виде не появишься. Решил продать квартиру, она у меня большая. Планирую купить что-нибудь поменьше, а на разницу получится существовать какое-то время».

Апартаменты певца площадью более 100 кв. метров в районе станции метро «Полежаевская» оцениваются в 30 млн рублей. Евгений живет там один, его почти никто не навещает. Изредка в гости заглядывает певец Александр Зарецкий, да медсестра приезжает осматривать раз в неделю.

«Рука срастается медленно, – вздыхает исполнитель. – Думаю, что еще пару месяцев проведу в четырех стенах. Радует только, что наконец помирился с дочкой Агнией, которая долго отказывалась общаться. Сейчас созваниваемся. Когда она вернется из Санкт-Петербурга, куда отправилась на отдых, увидимся. Жаль, пока не могу помочь ей деньгами…»

Напомним, несколько недель назад Евгений Осин упал с мотоцикла и сломал руку. В итоге певца положили в больницу. Осин долгое время жаловался, что за ним нет надлежащего ухода, а с обещанной операцией затягивают. На днях Осину, наконец, подлечили руку и отправили домой. На радостях Евгений выпил за здоровье, но вовремя остановится не смог. В итоге ушел в запой.

Болезнь Евгения Осина стала развиваться на фоне одиночества и невостребованности. После оглушительного успеха, который певец имел в девяностые годы, у него началась полоса неудач, которая длится до сих пор.

Евгений Осин исполнял старые шлягеры на корпоративных вечеринках, но новые его работы так и не получили признания. Тогда и начало проявляться пагубное пристрастие певца, в результате которого от него ушла жена, запретив ему видеться с дочерью. Неприятности в семье подкосили певца еще сильнее и привели к тому, что в августе 2017 году Евгению Осину потребовалась помощь специалистов в наркологической клинике Москвы.

После этого, благодаря финансовой помощи звезд медиа-пространства Андрея Малахова и Даны Борисовой, Евгений Осин отправился на реабилитацию на тайский остров Самуи. Однако, спустя месяц певец не выдержав условий рехаба, сбежал оттуда.