5 секретов красоты Дженнифер Лопес: Как 49-летней певице удается выглядеть гораздо моложе своего возраста

СЕГОДНЯ 20:35 2018-07-27T21:01:13+03:00

Очередной день рождения звезда отметила на пляже в бикини. И вы так сможете!

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Глядя на фото Джей Ло в бикини, сложно поверить, что певица на днях отпраздновала 49-летие. Но это так: очередной день рождения поп-дива провела на Багамах в компании детей (10-летних близнецов Эммы и Макса), родных и возлюбленного, бейсболиста Алекса Родригеса. Близкие устроили для Дженнифер пляжную вечеринку, снимками с которой звезда поделилась в Инстаграме. «Какой пресс!» - восхитились поклонники и в очередной раз задались вопросом: как ей удается сохранять такую форму?

Секреты красоты Лопес просты и доступны каждому. Да, у певицы есть личный тренер и личный диетолог. Но это не главное. Ведь все 5 пунктов из программы красоты вполне осуществимы без участия экспертов-помощников. Было бы желание!

Очередной день рождения поп-дива провела на Багамах в компании детей (10-летних близнецов Эммы и Макса), родных и возлюбленного, бейсболиста Алекса Родригеса. Фото: Инстаграм.

1. Первый и очень важный пункт — работать над собой нужно каждый день, а не «с понедельника». По словам фитнес-тренера артистки Дэвида Кирша, Дженнифер — невероятно дисциплинированный человек. Именно поэтому и добилась такого успеха.

2. Главным условием отличного внешнего вида певица считает здоровый сон — она спит не меньше 8 часов. Лопес уверена: это лучшая профилактика возрастных изменений. На выходных Дженнифер может встать с кровати ближе к полудню, проспав 12 часов.

3. Другой обязательный пункт в ее расписании — ежедневная утренняя разминка. Кроме зарядки Джей Ло еще и тренируется в фитнес-зале — три-четыре раза в неделю. Но тут главное не переусердствовать: «Дженнифер всегда прислушивается к своему телу и не истязает себя понапрасну», - говорит ее тренер.

- Я крайне редко пропускаю тренировки, - утверждает Дженнифер. - Иногда, конечно, я могу допоздна работать, но в таких случаях я говорю себе: просто сделай это, всего лишь один час.

jlo #SundayFunday kind of... gotta get it in... now let the fun begin!! #birthdayweekbegins @niyamasol

4. Артистка не морит себя голодом (иначе ее аппетитные формы просто исчезнут), но придерживается дробной системы питания: ест 6 раз в день понемногу. В ее рационе много овощей (капуста, огурцы, красный перец, кабачки и никакой картошки) и злаков (особенно коричневого риса).

На завтрак Джей Ло предпочитает яйца или овсяные хлопья, на обед — зеленый салат с рыбой или курицей. Перекусывает она йогуртом или фруктами. Не отказывается поп-дива и от ужина, хотя говорит, что не любит наедаться на ночь.

jlo Иногда певица позволяет себе тортики - например, в собственный день рождения.

Своих детей, Макса и Эмму, Дженнифер с детства приучает к здоровому питанию.

- Я даю им много зелени, фруктов и злаков. Они уже с детства знают, что такое здоровый образ жизни, - рассказывала Лопес в одном из интервью.

jlo Island vibezzz... #vacaciones

5. Певица не курит и почти не употребляет алкоголь (разве что бокал вина или шампанского по праздникам). Зато пьет много воды и обходит стороной любые газированные напитки, даже если они не содержат сахар. А перед сном она пьет ромашковый чай, чтобы быстрее заснуть.