2018-08-03T18:05:32+03:00
Политика

Путин поддержал возрождение малой авиации

Глава Магаданской области попросил помочь с местными авиарейсами
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов во встречи в Ново-Огарево. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов во встречи в Ново-Огарево. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Еще два месяца назад Сергей Носов был главой Нижнего Тагила, а теперь он врио губернатора Магаданской области. О своих первых впечатлениях и планах на новой должности Носов рассказал на встрече с Владимиром Путиным.

- Регион большой, приходится перемещаться по региону для того, чтобы не просто познакомиться со статистикой, а в некоторых вещах убедиться, самостоятельно посмотреть, - рассказал врио губернатора.

- Это проблема и для жителей: расстояния огромные. У вас своя малая авиация есть? Как организована эта работа? - спросил президент.

- Многие направления выживали, субсидировались и так далее. Собственной авиации нет, но я считаю, что для Магаданской области, наверное, как и для всего Дальнего Востока, с такой территорией, она жизненно необходима, - заявил Носов. - Потому что одно дело – дороги (здесь ещё многое предстоит делать и на федеральных трассах, и на региональных трассах), это большого количества времени требует. А вот перемещение самолётами – я на себе это испытал: или ехать пять часов автомобилем по грунтовой дороге, или всё-таки полтора часа или час лёту на самолётах малой авиации.

- У вас компании есть местные? - уточнил президент.

- Местной компании нет – есть компания, которая работает на несколько регионов, «Сила» называется. Я с ними общался, встречался, тоже сделал определённые выводы, - ответил Носов. - Хотел к вам обратиться за поддержкой, с идеями, основанными на экономии бюджета.

- Хорошо, сейчас посмотрим, - согласился Путин.

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