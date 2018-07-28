На авТОМАТе: как, не напрягаясь, ухаживать за помидорами

28 Июль 10:05 2018-07-30T13:39:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Туманов:

- С вами Андрей Туманов. Утро доброе. Выходишь на улицу – тепло, ветерочек теплый. Давайте наслаждаться теплом и помогать своим растениям. Уход за растениями в такую жару имеет свои особенности. Если дождика нет, придется поливать. Желательно так, чтобы большая часть воды не испарялась, а доставалась растениям. После полива рыхлим, вносим на поверхность почвы мульчу, которая задерживает испарение. Либо поливаем в ямки, в канавки. Буром просверлить можно дырочку и туда полить. Следите за своими теплицами. Потому что сейчас там такая жара! Меньше сорока у меня в теплице на градуснике практически никогда не бывает. У меня все открыто – двери, фрамуги. Все равно жарко. Такая высокая температура ведет к физиологическим болезням и стерилизации пыльцы. Уже подкрадывается фитофтора. На томатах у меня ее пока нет, а на картошке я уже заметил пятнышки. Картошку я не опрыскивал даже в профилактических целях. Просто руки не дошли. Да и не хотелось. А за помидорами слежу. У соседей кладоспориоз сжег практически все листья. И уже фитофтора пошла.

Так что, если у вас еще не пришли болезни, немедленно занимайтесь профилактикой. Сухой воздух в теплице – это первый шаг профилактики. Если уж вы хотите, чтобы не было у вас этих болезней или они пришли максимально позже, когда вы соберете уже урожай, придется использовать фунгициды – препараты против грибных болезней. Один из самых известных – бордосская смесь.

Лев Николаевич:

- Я из Нижнего Новгорода. Погодка – духота и жара. У меня огород – сотки четыре, может. Который год чернеют помидоры, листья скручиваются. Обрабатываю бордосской смесью. Ничего не помогает. Сейчас помидоры оборвал зелеными, они на окне спеют. В колхозах раньше ткнут рассаду – и все родилось. И помидоры чудесные были. Никто за помидорами не следил, не ухаживал. Все родилось неимоверно. Тут лелеешь, пасынки убираешь, опрыскиваешь. Сам чуть не отравился этой бордосской смесью. Ничего не помогает.

Туманов:

- Начну про советскую власть, про нашу молодость. Точно, при советской власти лучше было. У меня тогда зубы не болели, не знаю, где сердце находится, коленки не болели. Как здорово было при советской власти. Правда, я был на тридцать лет моложе. На колхозных полях работали профессиональные агрономы. Может быть, их деятельность не так была видна, но там были меры профилактики, там семена сеялись исключительно протравленные. Были профилактические опрыскивания. Уход был. С надрывом вспоминаю, что когда-то были станции защиты растений практически в каждом регионе страны. У нас много климатических зон, плодовые зоны. И в каждой зоне была своя станция. Лёт вредителей, пробуждение болезни в определенное время приходят. Это надо отслеживать. Как вы отследите лёт бабочки-стеклянницы, которая черную смородину поражает, или лёт бабочки-плодожорки? А профессиональный энтомолог даст сигнал станции защиты растений, которая скажет, когда и чем опрыскивать. Главное – не сила препарата. Нет волшебного препарата, который сразу все вылечит. Самое главное – профилактика. И применение препарата вовремя.

Теперь к помидорам. Они у вас растут в открытом грунте. Вы входите в зависимость от погоды. Прошли дожди, начинает выпадать роса, для фитофторы это самое лучшее. Она начинает активно размножаться. В открытом грунте в нашей зоне нормального урожая не вырастить. Для вас исключительно подходят суперскороспелые, супердетерминантные сорта. Другие сорта и гибриды даже не рассматривайте. Иначе навалится фитофтора. Я применяю для профилактики системные фунгициды. Это не только поверхностного действия, но они проникают внутри растения и не дают грибу внедряться в лист. Опрыскивать – тоже хитрость большая. Тот же кладоспориоз, та же фитофтора проникают не сверху, а с тыльной стороны листа. Прежде всего опрыскивать нужно тыльную сторону листа. В теплице мы можем обеспечить сухость максимальную. У меня всегда, даже после полива, я быстро замульчировал ямки сухой землей, все, сухо, капли не висят. Дождик идет, в теплицу не попадает. Поэтому там сухо и хорошо проветривается. Томаты друг от друга на расстоянии.

Нормальный сад, нормальный огород – это целый комплекс мероприятий, работ. Если вы посадили томаты по картошке или по томатам, считайте, на две недели фитофтора придет раньше. Всегда надо менять место. Утилизировать ботву максимально, чтобы не разлетались споры. Я копаю картошку и не бросаю ботву на землю, я сразу же ее в тачку или ведро и потом отношу, у меня уже яма выкопана в саду под яблоней, я туда все запихиваю, утрамбовываю. Никакой вредитель не пройдет, никакая болезнь. Все останется в глубине почвы. Еще корнями это будет использоваться. А можно положить посреди поля, дождаться, пока ботва высохнет, чтобы потом сжечь. Но у вас этими спорами вся почва пропитается. Немедленно все утилизировать. Вы встаете с утра, чистите зубы, умываетесь. Так же и с садом надо аккуратно, наводить порядок, чтобы не были раскиданы мумифицированные, гнилые яблоки. А если у тебя валяются гнилые яблоки под яблоней, естественно, и будут гнить твои яблоки. Вот с чего надо начинать.

Обязательно уделяйте внимание современным сортам и гибридам. Гибриды более устойчивы. Абсолютно устойчивых к фитофторе растений нет. Но есть такие, которые больше ей сопротивляются. Поменьше любительщины в этом отношении. Я испытывал любительские сорта, но очень их опасаюсь. Потому что первая фитофтора приходит на них. Если любитель отбирает какие-то формы, он отбирает наиболее красивые, вкусные. А профессиональный селекционер ставит более широкие задачи. Ему надо отобрать формы, которые болезням противостоят. Надо максимально отдалить пришествие фитофторы, чтобы можно было собрать урожай томатов, которые хотя бы порозовеют на кусте. Я больше всего люблю томаты, которые созрели на кусте. Они вкуснее, слаще.

Юрий:

- Крыжовник посадил два года назад. По листьям идет желтый венец. И слабо растет. Земля очень жирная. На томатах и огурцах белокрылка.

Туманов:

- Есть предположения. Попытаюсь дать любительский совет. Краешек желтенький у крыжовника. Возможно, это калийное голодание. Или бора не хватает. Скорее всего, это что-то физиологическое. Недостаток одного из элементов. Давайте попробуем сделать методом тыка. Возьмите полное комплексное удобрение. Желательно, чтобы оно было с микроэлементами. Азот, фосфор, калий, микроэлементы. Разводите и поливайте. Можно сделать внекорневую подкормку. И смотрите на ваше растение. Если какого-то элемента не хватало, то молоденькие листья пойдут уже без этой каемки. Считайте, вы нашли причину.

Белокрылка – одно из самых пакостных насекомых. Мелкое, вредное и трудно выводимое. Только самые сильные яды могут ее уничтожить. Но вы же по огурцам и помидорам сейчас ядами работать не будете. Огурцы быстро растут. Единственный способ, которым мы не освободим от белокрылки огурцы и помидоры, но можем уменьшить ее количество, это классические желтые клеевые ловушки. Можно в магазине купить, можно желтую бумагу клеем невысыхающим клеем помазать и кругом пораскладывать. Посмотрите, огромное количество этих мошек прилипнет. В какой-то мере это помощь растениям. А вообще после белокрылки это место потом перекапывайте и не сажайте овощные растения. Теплицу желательно проморозить, потом перекопать и внимательно следить. Белокрылку очень трудно вывести.

«Сырая ботва не горит!» Это нам пишут. Конечно, не горит. Но зачем ждать, пока она высохнет, когда ее можно утилизировать? Встречал я садоводов, которые на мусорный контейнер ботву уносят, яблоки гнилые, скошенную траву. Лично видел! Забиваете мусорные контейнеры. Да и не место органике на свалке. Все это прекрасно утилизируется. Деревенские жители практически ничего не выбрасывают. Только стекло и пластик. Остальное в дело идет. Я берегу и гнилые яблоки, они для меня есть источник органики.

«Почему у бульбочки чеснока развились в стволики?» Бывает, что стрелка не выходит. Скорее всего, какие-то физиологические причины. Я такие растения стараюсь выкапывать. Если растение не похоже на собратьев, у него проблемы – раннее пожелтение, стрелка плохо выходит с бульбочками, - выкапывайте. Чтобы не размножать эти растения с возможными болезнями. Насчет бульбочек и чеснока. Я чеснок весь выкопал. И бульбочек много вырастил в этом году. Потому что я обязательно чеснок сажаю однозубками. Они выращиваются как раз из бульбочек. Это самый лучший посадочный материал чеснока. Чеснок – культура вегетативно размножаемая. Некоторые сорта чеснока – там всего три-четыре дольки. Жалко, что одна пойдет на посадку. Жаба душит. Поэтому выращиваю из бульбочек однозубки. И плюс это оздоровленный посадочный материал. Он не несет практически на себе никаких вирусов, болезней. Получается прекрасная грядка. И не желтеет рано.

Я взялся нетрадиционным способом выращивать чеснок – в двухлетней культуре. Если это выращивается из года в год, то это не кажется долго. Я просто бульбочки весной или осенью, они нормально зимуют, сею на какую-нибудь грядочку. В июне эта грядка освобождается. Я туда зеленные культуры сажаю. Я бульбочки не выкапываю. Они поднялись такой щеточкой, бульбочки созрели и остались в почве. И потом я с середины лета там выращиваю другие культуры. Главное – не перекапывать эту грядку. А потом из этой грядки попер чеснок, хорошие головки. И чеснок отличный. Иногда оставшиеся бульбочки рассыпаю в углу сада, а он без ухода вырастает лучше, чем на грядке. Хотя любой способ – дело индивидуальное. То, что я рассказываю, это не истина в последней инстанции. Вы пробуйте и живите своим умом.

Галина:

- Я из Владимира. У нас частный сектор. Стоит дерево у соседей – ясень. Хотя они сказали – американский клен. У него сережки. У нас заполонил весь огород. Как бороться с деревом?

Туманов:

- Боритесь как с сорняками. Полите или постригайте. Может быть, имеет смысл договориться с соседями, чтобы заменили ясень. Бывают очень противные ясени, а есть ясени замечательные. Я посадил в свое время ясень на 75 лет нашему декану журфака МГУ – он Ясен Николаевич. На Моховой растет. Это ясень пенсильванский. Очень красивое дерево. Слева от памятника Ломоносову. Я оттуда беру черенки на прививку. Эти дикие и полудикие ясени и прививаю, получаются красивые пенсильванские ясени. И не такие засорители, как ваш. Перепривейте его другим ясенем. Может, это звучит не совсем патриотично, что вместо нашего ясеня вдруг американский. Просто эти формы больше подходят для городского озеленения. И более красивые. У Бальзака есть произведение «Крестьяне». Как хитрым крестьянам можно было только сушняк собирать в барских лесах. Но они быстро навострились, как делать, чтобы дерево превращалось в сушняк. Я ни на что не намекаю. Я хочу, чтобы даже волчья ягода росла. У каждого растения есть свое место в природе и в нашей жизни. Но надо регулировать, чтобы это не мешало людям. Почему я сказал про соседей. Самое главное – договориться с соседями. Если вы с соседями в хороших отношениях, большинство проблем решаются. Если в плохих отношениях, это не жизнь будет, а сплошное недоразумение. Договаривайтесь.

Я на даче посадил туи. Я в зарослях туи храню ценные вещи. У меня это вроде сейфа. Колеса зимние от машины туда прячу. Я залезаю в туи и на какое-то время там остаюсь. Туйные заросли – там сухо, подложечка сухая из опавших туевых листочков. И запах головокружительный. Не хочется выходить оттуда. Такое маленькое убежище.

«Есть ли у вас в саду йошта?» Нету. Йошта – это гибрид крыжовника и смородины. Все пробовал. И йошту пробовал. И смородину золотистую. Ну, не идет. Мне кажется, она невкусная. Крыжовник как крыжовник вкуснее, а смородина как смородина тоже вкуснее. Йошта достаточно стойкий кустарник. Ягод бывает много. Но не пошли. Я знаю поклонников йошты, золотистой смородины. Они периодически появляются в рекламе как достижения российских селекционеров. А этой йоште уже десятки лет. Если бы она была так хороша, наверное, она бы росла в каждом саду. Я не буду навязывать свое мнение. Вы попробуйте. А у меня ее нет. У меня много других. Сейчас поеду и опять буду красную и черную смородину собирать тоннами.