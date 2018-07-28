Плечи наголо: Главный тренд второго дня «Жары» в исполнении Татьяны Навки, Кристины Орбакайте и Анны Седоковой

СЕГОДНЯ 02:10 2018-07-28T02:17:50+03:00

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Второй день «Жары» стал «юбилейным». В том смысле, что в рамках феста прошло чествование сразу трёх юбиляров этого года - Валерии, Леонида Агутина и Владимира Преснякова. Дружественные артисты исполняли любимые хиты «виновников торжества». Конечно, все старались выглядеть на все сто. Баку, конечно, светский город, но местные жители явно не привыкли к гардеробам наших исполнителей. Но в этот раз практически все пришли «в скромном». Но мы подметили общую тему - обнаженное плечо. Рассказываем, кто же ему последовал.

Кристина ОрбакайтеФото: Михаил ФРОЛОВ

Кристина Орбакайте по прежнему радует своим стилем. Для дорожки певица выбрала черное платье с одним рукавом, к которому подобрала розовые босоножки. Стилисты заплели Кристине косичку, уложили ее над челкой, что придало образу легкости.

Анна СедоковаФото: Михаил ФРОЛОВ

Аня Седокова, как и в первый день, пришла в красном платье. Но в этот раз ее наряд был более подходящим для жаркой погоды - декольте, с одной стороны - тоненькая лямочка, с другой - потолще, для красоты.

Певица ЖасминФото: Михаил ФРОЛОВ

Одно плечо оголила и певица Жасмин. Она выбрала красный комбинезон, который подчеркнул ее стройность. Не так давно Жасмин сильно похудела, что ей очень идет. Ее наряд, наверное, был самым скромным в этот вечер.

Певица Анна ДзюбаФото: Михаил ФРОЛОВ

А вот наряд Анны Дзюбы из моднейшего дуэта Artik & Asti в этот вечер стал, наверное, самым откровенным. Artik надела чёрное платье с декольте прям до талии. Но мы хотя бы узнали, что меж персей у Анны есть татуировка в виде небольшого креста.

Наталья ПодольскаяФото: Михаил ФРОЛОВ

Наталья Подольская, которая в этот вечер поздравляла своего супруга Владимира Преснякова с юбилеем на его творческом вечере, выбрала платье цвета металлик оригинального кроя. По традиции этого дня, одна рука была обнажена, а другая закрыта пышным рукавом.

Певица ВалерияФото: Михаил ФРОЛОВ

Певица Валерия, которая так же в этот вечер принимала поздравления с недавно прошедшим 50-летием, появилась на дорожке в платье в черно-белую полоску. Длинный шлейф немного мешал двигаться (им «рулил» супруг артистки, Иосиф Пригожин), но ради красоты, как мы знаем, можно потерпеть все что угодно.

Ведущая «Дома-2» Ксения БородинаФото: Михаил ФРОЛОВ

Прилетела и ведущая «Дома-2». Ксения Бородина появилась на дорожке в шелковом платье изумрудного цвета с обнаженными плечами. Правда, висюльки по краю чуток напоминали плед, но правда, совсем капельку.

А вот «висюльки» у ведущей дорожки, Яны Кошкиной, были прям от души нашиты на накидку, прикрывавшую ее голову. Конечно, хочется не свариться заживо, работая на таком солнцепеке - температура была около 36 градусов тепла. Кошкина, тем не менее, прекрасно справлялась со своей работой, правда в итоге была вынуждена разуться - ножки не выдержали.

Татьяна Навка с супругом Дмитрием ПесковымФото: Михаил ФРОЛОВ

На красной дорожке появилась и фигуристка Татьяна Навка. Компанию ей составил супруг, пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков. Появление Навки вызвало невероятный фурор среди фанатов. Девушки начали зазывать Татьяну для селфи: «Мы ваши подписчицы в Инстаграме!» Татьяна, которая выбрала для дорожки платье в модном «сельском» стиле, с удовольствием откликнулась и попозировала с поклонниками. Тем временем Песков рассказал о своём отношении к «Жаре»: «Это чудесное начинание, самое прекрасное. Азербайджан - чудесная страна, Баку - очаровательный город, я не был тут четыре года, и рад снова тут оказаться, я в него влюблен. Здорово, что все наши российские звезды приезжают сюда, хотя бы на несколько дней, и делают они это с огромным удовольствием. Этот проект помогает нам напомнить друг другу о себе. Это очень важно в современном мире».

Филипп КиркоровФото: Михаил ФРОЛОВ

К сожалению, певица Нюша не смогла прилететь на «Жару». А как хотела, как собиралась! Лично сообщила о визите на фестиваль нашему корреспонденту. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Все же в Баку для артистки, которая находится на последних сроках беременности, будет несколько жарковато. Поэтому на семейном совете было решено не рисковать. Думаем, организаторы фестиваля вошли в положение Нюши и не остались в обиде.

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