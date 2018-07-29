Проклятие Park Live: В Москве отменили первый российский концерт Gorillaz

СЕГОДНЯ 01:38 2018-07-29T01:53:57+03:00

Журналист «Комсомолки» вспоминает, как 4 года назад на этом же фестивале сорвалось выступление Мэрилина Мэнсона

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- Молния ударила прямо рядом со мной. А я зонтик в руке держала. И тут рукоятку ток пронзил. Ладонь сразу закололо, - жаловалась зрительница одного из главных музыкальных событий лета в Москве. Менее разговорчивые зрители, едва засверкали молнии и полил дождь, не тратя времени на журналистов, бросились спасаться от страшной грозы подальше от сцены…

А ведь сперва ничего не предвещало. В столицу пожаловала главная мультяшная группа – Gorillaz. «Первый концерт Gorillaz в России!», «Презентация нового прорывного альбома!», «Дэймон Албарн снова в форме и готов поразить поклонников», - кричали афиши ежегодного фестиваля Park Live. Gorillaz должны были закрывать второй день действа.

Хотя, если честно, тучи сгустились над коллективом еще до грозы. Gorillaz — британская виртуальная группа, созданная еще в 1998 году певцом Деймоном Албарном и художником Джейми Хьюлеттом. Они представили не просто музыкальный проект, а придумали целую нарисованную вселенную. Соответственно, все участники ВИА были вымышленными. Впрочем, пели и играли за них очень даже живые музыканты. На первых концертах коллектива реальные артисты скрывались за экранами. Главными действующими лицами на сцене были мультяшные голограммы.

Кина не будет!Фото: Андрей ГОРБУНОВ

Но к 2018 году фантазия, видимо, покинула авторов. На сцену парка Горького вышли обычные музыканты. Никаких вам 3D фигур. А о самих персонажах напоминали лишь клипы на заднике сцены.

Концерт 28 июля медленно, но верно шел к номинации одного из самых скучных представлений сезона. И тут те самые молнии, гром и ливень стеной.

Gorillaz, отыграв лишь треть программы, поспешили свернуть лавочку.

- Друзья! По соображениям безопасности нам пришлось прервать шоу. Мы надеемся, что сможем продолжить! – появилось сообщение на экранах.

Когда гроза сошла на нет, люди пошлепали по лужам обратно к сцене. Но главных хитов Gorillaz москвичи этим вечером не дождались. Спустя полчаса гастролеры вывесили новое послание:

- Уважаемые друзья! В связи с форс-мажорными погодными условиями (сильной грозой) по техническим причинам группа не может продолжить шоу. Продолжение концерта может привести к человеческим жертвам!

Зрители основательно подготовились к концертуФото: Андрей ГОРБУНОВ

Кстати, Gorillaz – это уже не первый неприятный инцидент на фестивале Park Live. Негативная карма дсталась им еще от Мэрилина Мэнсона. В 2014 году зрители так и не увидели шок-рокера. «Князь тьмы» уже стоял на задворках сцены – готовился показаться перед публикой. Но тут раздался звонок в полицию. Неизвестный телефонный хулиган сообщил, что под сценой заложена бомба.

Организаторы тогда тоже уверяли зрителей, что фестиваль вот-вот продолжится. Мол, кинологи с собаками проверят периметр, и Мэнсон появится на сцене. Но спустя два часа, хотя никакой взрывчатки не нашли, фестивальную лавочку официально прикрыли.

«Безопасность прежде всего», - написали ночью у себя в соцсетях Gorillaz. Они, как и Мэнсон, в любом случае получили свой полноценный гонорар. А вот получат ли компенсацию зрители, на момент написания новости еще неизвестно. Организаторы пока так и не дали комментарий – можно ли будет вернуть деньги за сорванный концерт хэдлайнеров.