2018-07-29T10:28:41+03:00
Политика

Главный военно-морской парад 29 июля 2018 года в Санкт-Петербурге: Прямая онлайн-трансляция

29 июля страна отмечает День ВМФ. Главный военно-морской парад-2018 проходит в Санкт-Петербурге [видеотрансляция]
Денис СУХОВ
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Главный военный парад в честь Дня ВМФ проходит в Санкт-ПетербургеГлавный военный парад в честь Дня ВМФ проходит в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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Главный военно-морской парад страны проходит в Санкт-Петербурге 29 июля в день ВМФ. Сайт «Комсомольской правды» ведет прямую трансляцию грандиозных торжественных мероприятий.

Главный парад Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге 29 июля 2018 года .29 июля отмечается День ВМФ России. С праздником всех причастных! Главный парад Военно-Морского Флота проходит в Санкт-Петербурге. На нём присутствует Верховный Главнокомандующий Владимир Путин. Давайте посмотрим на наши боевые корабли с петербуржцами и президентом!

В акватории Невы и на Кронштадтском рейде в парадном строю пройдут 41 боевой корабль и подводная лодка. Кроме того, в мероприятиях будет задействована авиация военно-морского флота РФ, а также ракетные, десантные и патрульные катера.

За парадом наблюдают не только тысячи жителей и гостей Северной столицы, но также и президент России Владимир Путин, который ранее прибыл в Санкт-Петербург для участия в торжествах.

В честь Дня ВМФ в 10:40 в Петербурге будут зажжены огни на Ростральных колоннах - сразу после праздничного выстрела пушки Петропавловской крепости. Они будут гореть до 14:00, и вновь загорятся вечером в 22:00.

День ВМФ 2018 в Санкт-Петербурге: Прямая онлайн-трансляция.

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