Сбербанк рассказал, в каких странах лучше не пользоваться карточками, а прокуратура запретила задерживать детей в классе после звонка

30 Июль 07:05 2018-07-30T14:03:27+03:00

Сбербанк назвал страны, в которых лучше расплачиваться не карточкой, а наличными Фото: Евгения ГУСЕВА

Ежедневное утреннее информационно-развлекательное к жизни побудительное шоу с Антоном Челышевым и Марией Бачениной

Изменить размер текста: A A

Главные темы:

- В Баку завершился Фестиваль “Жара”.

- Сбербанк назвал небезопасные для использования банковских карт страны. Вы на отдыхе пользуетесь картами или везете наличку?

- Звонок больше не для учителя: прокуратура признала незаконным задерживать детей после звонка.

- Ученые обнаружили сильнейшее природное успокоительное. Что вы выбираете: таблетки или народную медицину?

- Как регионы центральной России пережили субботнюю непогоду?

- Российский альпинист оказался зажат в снежной ловушке на горе-убийце без связи и еды. Какие шансы у парня? Что должны предпринять друзья и спасатели?

- В коридорах власти.

- Провал размером с 20-этажное здание образовался в Нижегородской области.

- Авторы законопроекта об аккредитации визовых центров решили отозвать его из Госдумы. Как вы получаете визы?

- Обзор прессы.

- Русские зашли в музей Барселоны. Через минуту весь зал смотрел только на них!

- Новости спорта.

- Екатерина Гамова: за свои победы я не получала ни машины, ни квартиры.