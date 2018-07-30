Сбербанк рассказал, в каких странах лучше не пользоваться карточками, а прокуратура запретила задерживать детей в классе после звонка
Главные темы:
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- Сбербанк назвал небезопасные для использования банковских карт страны. Вы на отдыхе пользуетесь картами или везете наличку?
- Звонок больше не для учителя: прокуратура признала незаконным задерживать детей после звонка.
- Ученые обнаружили сильнейшее природное успокоительное. Что вы выбираете: таблетки или народную медицину?
- Как регионы центральной России пережили субботнюю непогоду?
- Российский альпинист оказался зажат в снежной ловушке на горе-убийце без связи и еды. Какие шансы у парня? Что должны предпринять друзья и спасатели?
- В коридорах власти.
- Провал размером с 20-этажное здание образовался в Нижегородской области.
- Авторы законопроекта об аккредитации визовых центров решили отозвать его из Госдумы. Как вы получаете визы?
- Обзор прессы.
- Русские зашли в музей Барселоны. Через минуту весь зал смотрел только на них!
- Новости спорта.
- Екатерина Гамова: за свои победы я не получала ни машины, ни квартиры.
Сбербанк рассказал, в каких странах лучше не пользоваться карточками, а прокуратура запретила задерживать детей в классе после звонка