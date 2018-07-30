С таким похищением и курорт не нужен: цыгане, укравшие олигарха, кормили его творогом с бананами и мыли ему ноги

С таким похищением и курорт не нужен.Особый случай. Трое суток в заложниках держали миллионера из Орловской области. Вымогатели требовали у богача 20 миллионов рублей и пытали его лакшери-условиями В студии Антон Арасланов и Екатерина Белых. Радио Комсомольская Правда в соцсетях: https://t.me/radiokp https://vk.com/radiokp https://www.facebook.com/radkp/ https://ok.ru/kp.radio twitter.com/radio_kp instagram.com/radio.kp/