2018-07-31T18:44:50+03:00
Особый случай

С таким похищением и курорт не нужен: цыгане, укравшие олигарха, кормили его творогом с бананами и мыли ему ноги

Трое суток в заложниках держали миллионера из Орловской области. Вымогатели требовали у богача 20 миллионов рублей и пытали его лакшери-условиями
Антон АРАСЛАНОВЕкатерина БЕЛЫХ (РЕЙФЕРТ)
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Будагов — главный аграрий региона. Его АПК «Орловская нива» занимается и хлебом, и молоком, и колбасой, и даже пивомБудагов — главный аграрий региона. Его АПК «Орловская нива» занимается и хлебом, и молоком, и колбасой, и даже пивомФото: Анастасия ВАРДАНЯН
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С таким похищением и курорт не нужен.Особый случай. Трое суток в заложниках держали миллионера из Орловской области. Вымогатели требовали у богача 20 миллионов рублей и пытали его лакшери-условиями В студии Антон Арасланов и Екатерина Белых. Радио Комсомольская Правда в соцсетях: https://t.me/radiokp https://vk.com/radiokp https://www.facebook.com/radkp/ https://ok.ru/kp.radio twitter.com/radio_kp instagram.com/radio.kp/

С таким похищением и курорт не нужен: цыгане, укравшие олигарха, кормили его творогом с бананами и мыли ему ноги

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