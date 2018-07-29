Такого вы еще не видели: разгоряченная Кошкина в микро-платье прыгнула в бассейн

СЕГОДНЯ 17:10 2018-07-29T17:39:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Фестиваль «Жара» в Баку - это в первую очередь праздник для зрителей. Звезды же тут пашут практически без остановки - то репетиции, то выступления, то грим. Хотя простые человеческие радости тут на каждом шагу - море солнце и вода никогда никому не мешали, особенно в умеренных количествах.

Яне Кошкиной особенно - звезда Первого канала в этом году царила на красной дорожке и сцене, встречая и объявляя артистов. Поэтому ей, как никому другому, нужно было время на восстановление после жарких часов. И она таки расслабилась от души.

Сегодня гости аквапарка при отеле, где жила Яна, целый час наслаждались бесплатным шоу. Кошкина в коротеньком блестящем платье, не скрывающем ее прелестей, резвилась в бассейне. Прыгала с бортика, ныряла, элегантно забиралась обратно и снова ныряла на радость окружающим мужчинам и на зависть нам, женщинам. А потом скинула платье и пошла в бикини кататься с горок.

Яна совмещала приятное с полезным - ее снимали для ролика про фестиваль «Жара»Фото: Михаил ФРОЛОВ

У Кошкиной - прекрасная фигура, в чем мы и не сомневались. Но, как оказалось, такая красота даётся ей трудом и потом - ведущая каждый день ходит в спортивный зал и имеет жесткие ограничения в питании. Что и даёт ей возможность совершенно не переживать по поводу лишнего веса, который может быть виден в купальнике.

Как оказалось, Яна совмещала приятное с полезным - ее снимали для ролика про фестиваль «Жара», который появится на телеканале «Жара Tv» в скором времени.

КСТАТИ

Плечи наголо: Главный тренд второго дня «Жары» в исполнении Татьяны Навки, Кристины Орбакайте и Анны Седоковой

Второй день «Жары» стал «юбилейным». В том смысле, что в рамках феста прошло чествование сразу трёх юбиляров этого года - Валерии, Леонида Агутина и Владимира Преснякова. Дружественные артисты исполняли любимые хиты «виновников торжества». Конечно, все старались выглядеть на все сто (подробности)

Модные провалы и удачи открытия «Жары»: Лорак против Кошкиной, Успенская против Каменских

Люба Успенская. Это на первый взгляд кажется, что на королеве российского шансона стандартный набор советской женщины - платье-халат с воланами, под которое поддета чёрная маечка «для удобства». На самом деле эта простота сейчас в тренде - все модные марки в этом году предлагают именно такие варианты на лето. (подробности)