Генетический cБОЙ

СЕГОДНЯ 01:03 2018-07-29T21:26:43+03:00

«Народный академик», а на самом деле обыкновенный аферист, Трофим Лысенко выступает на той самой трагическо-исторической сессии. Фото: EAST NEWS

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Спустя много лет, когда, казалось бы, улеглись страсти, я встречался с выдающимися учеными, которых нещадно били на той сессии 31 июля 1948 года. Самый молодой из тогдашних генетиков Николай Дубинин уже в наше время, будучи директором Института генетики, долго молчал, выслушав мой первый вопрос: «Но это же началось не сразу, не вдруг... Что-то ведь предвещало грозу?»

- Все началось гораздо раньше - за 12 лет до этой сессии. Лысенко («народный академик», как называли его в печати, получивший восемь орденов Ленина за обещание накормить полуголодную страну, выведя новые сорта необыкновенно продуктивных зерновых, но так и не добившийся ничего. - Авт.) готовил решающий удар долго и тщательно. Сначала через Сталина он добился вневыборного назначения своих сторонников в академики ВАСХНИЛ: из 47 общих мест его люди заняли 35. Шансов у нас не оставалось. Мы это понимали, конечно. Он оказался великолепным стратегом. Продумал и сопоставил возможные неожиданности и был к ним готов. А главное - сразу заявил, что Сталин читал его доклад и одобрил его.

ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»

...Многое из того, что творилось накануне погрома, до сих пор под грифом «секретно». Но сын академика Николая Вавилова, Юрий Николаевич, доктор физико-математических наук, жизнь посвятивший поиску документов, хоть что-то добавляющих к мученической гибели отца - одного из лидеров мировой генетики, рассказывал:

- Мне удалось найти доказательство прямой причастности Лысенко к аресту и гибели отца. Это прямой донос, хотя и исполненный в виде письма, авторы которого, в том числе И. Презент, ближайший подручный Лысенко, якобы озабоченный положением советской сельскохозяйственной науки, докладывают о «вредительстве» Вавилова. В конце же стоит подпись Лысенко.

9 июля 1941 года Вавилова приговаривают к высшей мере, по потом заменяют двадцатью годами трудовых лагерей. В саратовской тюрьме он содержался в одиночной камере смертников и умер от голода...

ПОМЕТКИ СТАЛИНА

...Искал документы о той исторической сессии мракобесов и ведущий сотрудник Института российской истории РАН В. Д. Исаков:

- Мне удалось найти текст доклада Лысенко с конкретными замечаниями Сталина. Он сократил его, убрал повторы. Подчеркнул фразу «Любая наука классова» и написал на полях: «Ха-ха. А математика? А дарвинизм?» Дальше он как бы развешивал ярлыки. Так, «буржуазное мировоззрение» он переименовал в «идеалистическое», «буржуазная генетика» под его карандашом стала «реакционной». Видимо, хотел более точных формулировок.

Парадокс всей ситуации, что на сессию сами генетики допущены не были! Доктора наук, известного генетика И. Рапопорта, фронтовика, с орденами и медалями на мундире в зал не пустили, его провел кто-то из знакомых...

МЕСТЬ ИСТОРИИ

После этой публичной казни генетиков разметало по всей стране. Дубинин стал вынужденно изучать птиц. Рапопорт работал в геологоразведочном управлении. Самый выдающийся из физиологов растений Д. А. Сабинин принялся изучать водоросли, а большинство ученых, выброшенных из своей науки, вообще остались не у дел. Та сессия ВАСХНИЛ стала трагической вехой в истории всей нашей науки. И не только нашей. Но история отомстила злому «гению».

...Однажды, по-моему, в 1972 году, мы с поэтом Сашей Ароновым, автором песен к фильму «Ирония судьбы...», забрели в Дом ученых на Пречистенке. В стране были трудности с пивом, а там в буфете его подавали.

Столики были пусты, если не считать старика, сидевшего в одиночестве. Перед ним стояла пара пустых бутылок. Он бросил на нас рассеянный взгляд, и мы сразу узнали его. Лысенко выглядел бесконечно одиноким человеком, случайным на нашей планете. Каким-то генетическим сбоем...

Мы сели так, чтобы не видеть этого человека из прошлого...