Как попасть на телеэкран и изменить свою жизнь

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-30T01:48:11+03:00

На земле осталось совсем немного стран, в которых не побывала экс-ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко. Шанс оказаться на ее месте есть и у вас. Фото: Канал "Пятница!"

Изменить размер текста: A A

Летом в телеэфире - мертвый сезон с повторами старых программ и сериалов. Но это не значит, что все телевизионщики бездельничают в отпусках. Они вовсю готовят премьеры для нового сезона, который начнется в сентябре. Вы не поверите, но создателям многих программ требуются не звезды, а самые обычные люди. Всем, конечно, не повезет, но кто сказал, что везунчиком не можете оказаться вы?

Путешествия

За границу в первый раз

На телеканале «Пятница!» готовят программу под рабочим названием «Домосед», в которой будут отправлять в путешествие молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, которые никогда не были за границей и ради прогулки по Парижу, Риму, Стамбулу или экзотическому острову готовы на все. А для начала нужно интересно, креативно рассказать о своей мечте в видеоролике, чтобы впечатлить продюсеров, которые проводят отбор.

Подробности: friday.ru/castings/homebody

Свадьба в подарок

Подарки на свадьбу теперь дарят не только родня и гости торжества. Все та же «Пятница!» может подарить вам в подарок свадебное путешествие. Условия такие: жених и невеста - активные и веселые люди, которые планируют интересную и оригинальную свадьбу. Привлечете внимание своей заявкой - получите в подарок путешествие мечты.

Подробности: friday.ru/castings/bride

Встречайте бабушку

В «Орел и решку» («Пятница!») требуются активные пенсионерки на роль ведущих. На пенсии самое время отправляться в путешествие. «Мы ищем жизнерадостных, активных и любознательных дам элегантного возраста. Если вы жаждете увидеть весь мир, полны энергии и хотите утереть нос молодежи, то скорее заполняйте анкету!» - призывают на канале. Есть шанс проводить вечера не у телевизора с очередным сериалом, а где-нибудь на Гавайях.

Подробности: friday.ru/castings/grandmama

fridaytv Пора и твоей Ба покорить далекие страны! Расскажи бабуле, как заполнить анкету ищи ссылку в био! Это будет грандиозно

Красота

Годы, назад!

В телепроект «На 10 лет моложе» (Первый канал) набирают участниц на новый сезон преображений. В этой программе работает команда опытных экспертов: пластических хирургов, косметологов, стоматологов, стилистов. Они помогают участницам (женщинам старше 40 лет) стать минимум на 10 лет моложе. Внешность меняют кардинально - омолаживают всеми современными способами.

Анкет с просьбой «сделайте меня красивой, а то муж заглядывается на молодых» сотни. Ваша история должна быть уникальной, и ее придется рассказать многомиллионной аудитории. Может, вы похудели на 30 кг (прикрепляйте к анкете фото в купальнике до и после), или встречались с африканским принцем, который вас бросил, отобрав все нажитое за долгие годы, или вы стали впервые мамой в 45 лет... В общем, расскажите в анкете о моментах, которые зацепят людей.

Предпочтение отдается женщинам с нелегкой, но яркой судьбой. Помните, что, помимо нового гардероба, прически, вам предстоит посетить стоматолога и пластического хирурга. На операцию по омоложению вас возьмут только после тщательного обследования. Если есть противопоказания для проведения операций, наркоза, участие в программе невозможно.

Подробности: 1tv.ru/shows/na-10-let-molozhe/uchastvuyte-v-proekte

На 10 лет моложе.Трейлер

И душа, и тело

В проект «Перезагрузка» (ТНТ) берут женщин, у которых в жизни есть проблемы: случился сложный развод, конфликт с родней, насилие в семье или другая непростая ситуация. А может быть, вы сможете заинтересовать продюсеров не драматической, а, наоборот, весьма завидной судьбой. Ведь есть женщины, которые изменили жизнь, а до себя пока не дошли руки. На проекте с героинями работает психолог. После устранения «проблем в голове» героинь преображают: подбирают новый гардероб, устраняют проблемы с кожей, если нужно, корректируют зрение, лечат зубы, меняют прическу, учат делать макияж. У продюсеров ест мысли преображать и мужчин.

Адрес для историй: perezagruzkatnt@gmail.com

Ремонт чужими руками

В программе «Квартирный вопрос» (НТВ) не переделывают необжитые и неотделанные новостройки. Сделать ремонт с помощью специалистов программы в своей квартире можно при условии, что вы житель Москвы или ближайшего Подмосковья, а площадь квартиры не меньше 60 кв. м.

А в «Дачном ответе» (НТВ) ремонтируют дачи, которые находятся не далее 50 км от МКАД, в дом должны быть проведены коммуникации: электричество, отопление, канализация.

Переделывать всю дачу программа не возьмется, а вот одно-два помещения может привести в порядок.

Подробности: www.peredelka.tv/application/do

peredelka.tv Программа Дачный ответ ищет новых участников, желающих обновить загородный дом

КСТАТИ

Съемки в массовке: Экскурсия, когда платят вам

Если есть свободное время, можно записаться на кастинг: посмотреть, как снимают кино и сериалы (ну чем не экскурсия), да еще заработать на карманные расходы. Предложения есть для всех возрастов и типажей. Одевайтесь опрятно, исключая полоску и клетку (лучше выбирать однотонные наряды), выбирайте удобную обувь, возьмите воду и пару бутербродов.

Вот несколько горячих предложений с сайта massovki.net (ищите там подробности и телефоны для связи).

1. Для съемок нового телешоу «Шопоголики» с 1 по 7 августа приглашают мужчин и женщин в возрасте от 18 до 35 лет. Задача - показаться в шоу в двух стильных образах, а стилисты будут угадывать, сколько стоят вещи, которые на вас надеты. Занятость: 3 - 4 часа.

Гонорар: 2500 рублей.

2. Идут съемки интеллектуально-развлекательного шоу «Пятеро на одного» («Россия 1»). Набирают зрителей от 18 до 55 лет. Вам нужно просто сидеть в зале и аплодировать по команде с 9.30 до 20.30. Уйти можно в любой момент, но тогда вы не получите денег.

Гонорар: 600 рублей.

3. В программу «О самом главном» требуются герои, готовые рассказать о своих проблемах со здоровьем. На каждый день со 2 по 5 августа заявлены разные темы. Помимо того, что вы немного подзаработаете, так еще и получите бесплатную консультацию светил медицины.

Гонорар: 2000 - 3000 рублей.

4. Разыскиваются герои, которые сталкивались с привидениями и полтергейстом. Естественно, в проект об экстрасенсах.

Гонорар обсуждается. Просите за такое мракобесие не меньше 5000 рублей.

5. Для съемок телесериала Первого канала в массовку набирают мужчин и женщин, которые будут играть медицинский персонал (медсестер, врачей) и пациентов. Действие будет происходить в больнице.

Гонорар за смену (с 8.30 до 20.30) - 800 рублей.

В ТЕМУ

Сколько можно заработать в массовке на съемках в телесериалах и ток-шоу

Засветиться на экране очень легко. Для этого не нужно учиться в специальных вузах, оттачивать дикцию. Стать героем массовки может практически каждый. За это еще заплатят небольшой гонорар. Озолотиться вряд ли получится, но узнать, как снимают любимые шоу, и увидеть известных личностей - гарантировано (подробности)