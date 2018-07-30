2018-07-30T10:06:21+03:00
Звезды

Брэд Питт снялся в «Дэдпуле» за чашку с кофе

Райан Рейнольдс назвал поступок знаменитого актёра "самым хорошим, какой только можно было совершить".
Ольга АНТОНОВА
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Брэд Питт снялся в «Дэдпуле» за чашку с кофеБрэд Питт снялся в «Дэдпуле» за чашку с кофеФото: EAST NEWS
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За роль в фильме «Отступники» Брэд Питт получил гонорар в размере 20 миллионов долларов, а за главную роль в «Война миров Z» - 33,5 миллионов долларов, поэтому когда Район Рейнольд предложил бывшему супругу Анджелины Джоли роль в "Дэдпул-2" он ожидал, что тот запросил заоблачный гонорар. Но Брэд попросил лишь угостить его чашкой кофе. Рейнольд уточнил: ты имел в виду сеть кофеен?

- Да, нет капучино, без сахара! – улыбнулся актер.

Такой поступок Питта Райан назвал "самым хорошим, какой только можно было совершить". Рейнольдс считает, что эпизодическая роль легендарного актёра в "Дэдпуле-2" — это вызов: "Что может быть более безответственным, чем дать одной из главных кинозвёзд мира роль без слов и экранного времени?"

"Дэдпул-2" режиссёра Дэвида Литча продолжает приключения наёмника Уэда Уилсона. Премьера картины от издательства Marvel Comics состоялась 1 мая 2018 года, в России — 17 мая.

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