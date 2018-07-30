51-летняя Татьяна Овсиенко в ближайшее время станет матерью

СЕГОДНЯ 10:47 2018-07-30T11:00:43+03:00

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Два года назад второй супруг Татьяны Овсиенко – Александр Меркулов освободился из тюрьмы и почти сразу же после его освобождения, они повенчались в церкви. О том, что их брак должен быть скреплен перед Богом и что они хотят общего ребенка влюбленные разговаривали, когда бизнесмен еще был за решеткой. И Татьяна тогда сделала очень многое, чтобы предприниматель оказался на свободе. Продала квартиру, наняла лучших адвокатов, постоянно ездила к будущему супругу на свидания. И теперь, когда все мытарства остались позади, пара пришла к выводу, что время стать родителями пришло.

«С Сашей об общих детях думаем. Муж предлагает суррогатную мать. Мальчик или девочка, неважно. Кого Бог даст», - призналась певица в интервью журналу «Антенна-Телесемь»:

Отметим, что Овсиенко уже бабушка: у Игоря, который живет в Майами с женой-бразильянкой, в 2015 году родился сын Александр. По словам Татьяны, с внуком она встречается нечасто, но регулярно посылает ему подарки и игрушки. Больше всего артистка переживает, что ее внук почти не знает русского языка. Певица пожаловалась:

«Я уже купила внуку сказки Пушкина, сборники русских народных сказок. На сына с невесткой ругаюсь: они говорят на разных языках – итальянском, французском, английском, португальском, только не на русском. Это меня сильно обижает».

Напомним, более десяти лет Овсиенко состояла в браке с Владимиром Дубовицким (бывшим мужем Ирины Аллегровой). В 1999 году пара усыновила мальчика Игоря, у которого был врожденный порок сердца, и он мог умереть без оперативного вмешательства. Татьяна оплатила дорогостоящую операцию и оформила опекунство над ребенком. Татьяна и Владимир долго скрывали от сына, что он приемный, и правду Игорь узнал только в 2014 году. С Дубовицким Татьяна рассталась в 2003 году. Сейчас певица живет с рязанским бизнесменом Александром Меркуловым, который был осужден за покушение на убийство и приговорен к нескольким годам тюрьмы, на свободу он вышел совсем недавно.