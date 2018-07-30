В дни ВЭФ во Владивостоке пройдет выставка «Улица Дальнего Востока»

СЕГОДНЯ 11:44 2018-07-30T11:54:54+03:00

Она откроется 11 сентября и продлится до 16-го

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11–16 сентября в рамках IV Восточного экономического форума будет открыта выставка «Улица Дальнего Востока».

В мероприятии примут участие субъекты Дальневосточного федерального округа, федеральные органы исполнительной власти – Минприроды России, Минспорта России, Минпромторга России, Минкультуры России, а также специальный гость – Кемеровская область.

Выставка является комплексным проектом, призванным продемонстрировать участникам и гостям Форума особенности регионов Дальнего Востока, их экономический потенциал, культурные традиции и туристские возможности, способствовать укреплению хозяйственных и гуманитарных связей, наращиванию экспорта и привлечению въездного турпотока.

Мероприятия выставки пройдут на острове Русский – на территории набережной бухты Аякс (ландшафтно-парковая зона ДВФУ).

Во время проведения Восточного экономического форума состоится торжественная церемония открытия выставки и праздничный концерт.

На открытой выставочной экспозиции Минпромторг России совместно с холдингом «Вертолеты России» представят проект перспективного многоцелевого вертолета Ка-62.

Планируется проведение молодежного трека с познавательной и образовательной программой, а также спортивных мероприятий при участии Минспорта России, в том числе Международного турнира по го, Международного турнира по мас-рестлингу на Кубок УК «Колмар» и сдачи нормативов ГТО.

На «Улице Дальнего Востока» будет работать рыбный рынок при поддержке Росрыболовства. На нем будет представлена продукция ведущих рыбных хозяйств, рыболовецких и рыбообрабатывающих компаний из регионов ДФО. Гости и участники Форума смогут принять участие в мастер-классах по приготовлению краба и гребешка.

На площадке Минприроды России гости смогут познакомиться с проектами по восстановлению популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда, развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях.

На мини-стендах заповедников и национальных парков можно будет забронировать туры, узнать о возможностях для посетителей и инвесторов. Посетители экопарка смогут пройти по экологической тропе – маршруту, повторяющему контуры Дальневосточного федерального округа, и познакомиться с особенностями природы каждого региона.

Будут организованы ежедневные концертные программы субъектов Дальневосточного федерального округа, при поддержке Минкультуры России пройдут показы кассовых российских и зарубежных фильмов на открытой площадке.В специальном павильоне для трансляции фильмов в формате 360° с использованием очков виртуальной реальности посетители смогут побывать в самых красивых и труднодоступных местах, расположенных в заповедниках и национальных парках ДФО.

С 11 по 13 сентября выставка будет открыта для участников и гостей ВЭФ. 14–16 сентября доступ на «Улицу Дальнего Востока» будет открыт для всех желающих. В прошлом году выставку посетили более пятидесяти тысяч человек.

«Дальний Восток вдохновляет. Наш регион сегодня – это территория новых возможностей, перспектив и масштабных проектов. И выставка «Улица Дальнего Востока» знакомит гостей со всем, чем живет наш богатый край. Уверен, каждый откроет здесь для себя что-то свое», – отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.