Для детских глаз чтение под одеялом также вредно, как видеоигры в метро

СЕГОДНЯ 20:55 2018-07-30T20:53:39+03:00

Когда нужно посещать офтальмолога для профилактики, как заметить падение зрения у малышей и подростков, и поможет ли морковка со сметаной, мы обсудили с детским врачом-офтальмологом Игорем Азнауряном

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Когда учебный год в разгаре, внимания родителей на все не хватает, и часто мы просто не замечаем, что ребенок начинает щурится. А летом чуткие бабушка и дедушка, к которым приезжает любимый внук, начинают в голос кричать о том, что дитятку нужно есть морковку со сметаной, потому что он плохо видит. И постоянно жалуются, что невозможно оторвать ребенка от телефона или планшета с играми. Что опаснее - бесконечное чтение или видеоигры? И почему зрение у ребенка начинает стремительно ухудшатся? Мы поговорили с детским врачом-офтальмологом, д.м.н., руководителем сети столичных клиник, президентом Ассоциации офтальмологов страбизмологов (врачей, занимающихся косоглазием - прим.ред.) Игорем Азнауряном.

Нас поразила эпидемия детских глазных болезней?

- Сейчас по статистике каждый третий ученик заканчивает школу в очках - и это факт, - говорит Игорь Эрикович. - Каждый десятый ребенок к трем годам страдает косоглазием в той или иной степени. Также сократятся обязательные профилактические осмотры у детей - с января этого года вступили в силу поправки к приказу Минздрава: сейчас по этому приказу посетить офтальмолога рекомендуется в возрасте 1 месяц, а потом в 3 года. Раньше был еще промежуточный прием еще и в год, сейчас он, к сожалению, исключен из списка. Между тем, зрительная система ребенка формируется именно до трех лет, и основные глазные патологии мы можем увидеть и начать своевременно лечить именно до этого возраста.

Конечно, малыша водят к педиатру, и если вдруг врач что-то заметит, то отправит на дополнительный прием к офтальмологу. Но болезни глаз не в епархии педиатра, он может не заметить начинающееся косоглазие, а близорукость или дальнозоркость без офтальмологического осмотра в принципе невозможно обнаружить. Сложность заключается еще и в том, что 2-3 летний ребенок не жалуется на проблемы со зрением, он же не знает, что может видеть иначе. В итоге все остаются в неведении, а в три года выясняется, что у ребенка серьезные проблемы со зрением.

- Разве можно не заметить косоглазие?

- Косоглазие бывает врожденным и приобретенным. И обычно приобретенное косоглазие проявляет себя в возрасте до 3-х лет, чаще являясь следствием высокой степени дальнозоркости, которую не обнаружили вовремя и не начали лечить. А если бы мы начали лечить, то не было бы никаких проблем. И вылечить косоглазие сложнее, чем вовремя скорректировать зрение.

ВАЖНО!

Чтобы вовремя заметить проблемы, нужно посещать детского офтальмолога в 1 месяц, 6 месяцев, год, 2 и 3. А потом, если нет проблем, то можно сделать перерыв до 6 лет.

Вылечить патологию не поможет ни черника, ни зарядка

- Когда у ребенка наступает переломный момент и зрение начинает стремительно падать? Есть ли опасный возраст?

- В 7-15 лет мы чаще всего сталкиваемся с таким диагнозом, как рост близорукости. И это неудивительно. Много ли вы видите детей в этом возрасте, которые играют, как раньше во дворах в «Казаки-разбойники», футбол, вышибалы? Все чаще и больше они сидят по домам перед компьютером или играют в телефоне. Зрительная нагрузка в школе и дома тоже довольно высокая.

При этом болезни глаз зачастую являются причиной резкого снижения успеваемости детей в школе, потерей их работоспособности, становятся серьезными рисками для их интеллектуального развития. Я часто вижу на своих приемах детей, чьи родители думали, что ребенок неусидчив, плохо учится по причинам психологического характера, а на деле оказывалось, что у них проблема со зрением.

Период пубертата, безусловно, очень опасен для подростка. Ребенок растет, растут и глаза, именно в этом возрасте часто происходит быстрый рост близорукости. И в этом же возрасте, как мы знаем, у подростков общение еще больше переходит в гаджеты. Поэтому в 8-15 лет визит к детскому офтальмологу должен быть не реже раза в год.

- Мы часто уповаем на то, что правильное питание для глаза (побольше черники, специальные витаминные комплексы, особая зарядка для глаз) помогут сберечь зрение. Но все равно у ребенка развивается близорукость. Получается, что поделать ничего нельзя?

- Я был бы рад, если бы существовали такие волшебные таблетки, которые можно было дать и – вуаля – зрение перестало падать. Но я врач-офтальмолог, а у всех моих племянников близорукость. К сожалению морковка, черника, лютеин никак не могут остановить рост глаза (именно стремительный рост глаза часто провоцирует близорукость), не могут снять напряжение, если ребенок долго читает. Или что еще хуже, читает с телефона в транспорте, когда расстояние между телефоном и глазом все время меняется (гаджет трясет). Зарядка для глаз, как и всякая зарядка, полезна, она снимет напряжение с уставших глаз, но, повторюсь, ни одну глазную патологию никакая зарядка не вылечит. Причем, чтение под одеялом с фонариком не менее опасно, чем игры в темноте. И если уж ребенок не может прожить без книжки или гаджета, по крайне мере не выключайте свет в комнате - разница между ярким экраном и тьмой тоже опасна для неокрепшего зрения ребенка.

5 важных моментов, которые зависят от родителей

Здоровье ребенка, как и его зрение - это забота родителей. Пусть это звучит банально, но это факт. И поэтому помните: чтобы сохранить зрение ребенка нужно выполнить простые упражнения:

1. Правильно организовать режим ребенка, в том числе и зрительный. То есть - вовремя ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Даже в выходные. Причем дети до 9 лет должны спать не менее 9-10 часов.

2. Ограничить время пребывания в гаджетах - не более 40 минут за один «присест». Перерыв должен быть не менее 15 минут, а лучше - полчаса.

3. Обеспечить правильный свет при выполнении домашних заданий.

4. «Выгонять» ребенка на улицу. Два часа прогулки на свежем воздухе в дневное время ежедневно помогает стабилизировать близорукость.

5. В период активного роста глазного яблока, в тот же пубертат, если есть расположенность к близорукости, пусть ребенок перейдет на аудиокниги.

Кстати, существуют профессиональные компьютерные программы для лечения зрения. Но чаще всего они установлены в кабинетах охраны зрения, в офтальмологических клиниках. И это может стать одним из методов завлечения ребенка в клинику, когда нужно проверить зрение - «поиграть» с новым компьютером, попробовать новую программу.

КСТАТИ

Когда можно делать операцию на глаза ребенку?

- При косоглазии мы делаем операции с года и до 3-4 лет, - говорит Игорь Азнаурян. - Успели до 4 лет? Значит мы совместно с ребенком в максимально короткие сроки добьемся максимальной реабилитации по трем параметрам – симметричное положение глаз, высокая острота зрения и возможность воспринимать 3Д формат, что часто невозможно при косоглазии.

Безусловно, мы можем сделать операцию и позже, и даже в 40 лет, но косоглазие - это не только эстетика, стоят ли глаза ровно или один смотрит к носу, к виску, вверх… При косоглазии падает острота зрения, человек теряет способность к бинокулярному зрению (способность видеть четко одновременно обоими глазами - прим. Ред.). И если делать операцию во взрослом возрасте, то эстетическую проблему мы решим, а вот восстановить бинокулярную функцию удается редко.

Что касается лазерной коррекции зрения, то ее рекомендуют с 18 лет. Но если в клинике есть лазер последнего поколения, а при операции ребенка вводят в медикаментозный сон, и нет противопоказаний, то операции по коррекции зрения можно проводить и с 8-10 лет. Показания для таких ранних операций - дальнозоркость, астигматизм, врожденная близорукость и ряд других.

Приобретенную близорукость не рекомендуют оперировать до 18 лет (речь не о склеропластике, которая останавливает быстро прогрессирующую миопию, а именно рефракционные операции - по восстановлению зрению). Потому что до 18 лет глазное яблоко продолжает расти вместе с ребенком и зрение продолжает меняться. Оно может перестать падать или, наоборот, продолжать ухудшаться. А операция по избавлению от близорукости проводится только тогда, когда зрения становится стабильным.

Когда же ребенку прописывают очки и он отказывается их носить, дайте ему возможность самостоятельно выбрать оправу, покажите фотографии знаменитых, успешных людей в очках, наденьте игрушечные очки на любимую игрушку ребенка - в общем, фантазируйте!