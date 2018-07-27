2018-07-27T09:01:22+03:00
Звезды

Григорий Лепс впервые снялся в кино: Режиссёр говорит, «Оскар» у меня в кармане

Артист рассказал о том, как ему дался опыт работы в киноиндустрии и о своём отношении к тому, что дочь пошла в певицы
Кира БУЛЫЧЕВА
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Григорий Лепс на фестивале "Жара"Григорий Лепс на фестивале "Жара"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Мы уже писали, что на фестивале «Жара» проходят съемки фильма под названием «Жара в Баку». В нем, по словам Эмина Агаларова, задействовано 58 российских артистов плюс Стивен Сигал, который тоже уже «наш». Но главное, что в кино впервые в своей жизни снялся Григорий Лепс.

Артист рассказал о новом для себя опыте:

- Я давно хотел сняться в кино. Режиссёр доволен, сказал, что минимум «Оскар» у меня в кармане. Все хорошо было. Надеюсь, что будет смешно. У меня там даже будет несколько фраз.

На "Жаре" Лепс курировал еще и группу Cosmos Girls, в которой поет его дочь Ева Фото: Михаил ФРОЛОВ

На "Жаре" Лепс курировал еще и группу Cosmos Girls, в которой поет его дочь ЕваФото: Михаил ФРОЛОВ

Помимо съёмок в фильме Григорий Викторович курирует свою среднюю дочь, Еву, которая с недавних пор тоже стала певицей. 16-летняя девушка запела в группе Cosmos Girls. Впервые группа громко заявила о себе на препати фестиваля «Жара», и вот впервые выступила перед такой большой аудиторией.

Лепс признался, что ему не так просто было смириться с решением дочери начать петь. «Для меня то было неожиданно. Я с опаской принял решение Евы выходить на сцену. Все-таки это тяжелый труд, знаю это по себе. Но пусть пробуют, а я помогу, чем смогу. Подбираю им репертуар. Но бояться особо нечего, втроём им будет полегче".

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В этот четверг, 26-го июля, в Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара». На это событие слетелись не только отечественные звёзды, но и зарубежные. Все имена мы пока не знаем, но вот на открытии выступил сам Стивен Сигал. Этот человек может не только с напряженным лицом ходить по поезду Москва-Одесса и убивать врагов лёгким движением ноги, но и неплохо петь. На сцене он исполнил вполне себе приличный блюз, а так же спел песню дуэтом с Эмином. А под конец по-русски сказал «Я люблю вас!» и признался в тёплых чувствах к Баку (подробности)

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