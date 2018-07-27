Три симптома инсульта, о которых важно знать всем. Но слышал о них лишь каждый седьмой

СЕГОДНЯ 10:02 2018-07-27T10:07:06+03:00

Фонд ОРБИ регулярно поводит акции, чтобы как можно больше людей знали о симптомах инсульта Фото: Екатерина Горина

А ведь эти простейшие сигналы способны спасти человеческие жизни. Исправить ситуацию старается московский фонд по борьбе с инсультом ОРБИ

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Инсульт – это тихая эпидемия, которую можно остановить. Помочь способен любой из нас, для этого даже необязательно быть врачом. Надо лишь знать 3 симптома инсульта и вовремя вызвать помощь: спасти человека можно только в первые четыре часа от начала появления симптомов. Если больной окажется в реанимации позже, скорее всего, он обречен на тяжелую инвалидность.

Бытует миф, что инсульт – болезнь стариков. Но медики говорят, что все чаще приступы случаются у людей 35-60 лет. В среднем 600 тысяч россиян ежегодно страдает от инсульта. Каждый 8-й из них умирает. Исправить ситуацию старается московский фонд по борьбе с инсультом ОРБИ. Его создала Дарья Лисиченко после трагедии в семье: инсульт случился у отчима. Сперва сотрудники фонда активно помогали людям, чьи родные и близкие пострадали, но вскоре в ОРБИ поняли, что этого мало. Надо рассказывать о симптомах, кричать о том, что при правильном и экстренном лечении больной может восстановиться, просить быть внимательнее к прохожим и соседям.

На плакатах и буклетах фонда грустный человечек не может улыбнуться, не может поднять обе руки одновременно, не может назвать свое имя Фото: Екатерина Горина

Красочные плакаты ОРБИ есть в метро, у подъездов, вдоль трасс, на железнодорожных станциях в Астрахани и Красноярске, Ростове-на-Дону, Ярославле, Улан-Удэ и Москве – в 20 городах России.

На них грустный человечек не может улыбнуться (симптом № 1 – при инсульте лицо «перекошено», а улыбка ассиметрична), не может поднять обе руки одновременно (симптом № 2 – при инсульте одна рука с заданием не справится), не может назвать свое имя (симптом № 3 – при инсульте речь нарушена и неразборчива).

Просто? Да. Но об этом знают слишком мало людей. Всего 14 %, по данным Фонда Общественного Мнения.

Эти три знака, которые легко запомнить – улыбка, речь, рука, - есть почти в каждом социальном проекте фонда. Серьезную информацию доносят в игровой форме, приглашают к участию детей и футбольных звезд.

Акция «Напиток за улыбку»: забрать стакан нужно с высокой полки, подняв руки Фото: Екатерина Горина

Например, чтобы получить бесплатно лимонад в фургончике ОРБИ, при заказе надо улыбнуться, назвать свое имя, а забрать стакан нужно с высокой полки, подняв руки. Акция так и называлась «Напиток за улыбку».

Благотворительная акция "Бегу за ОРБИ" Фото: Екатерина Горина

Участников этой беговой команды видно в толпе издалека по белоснежным крыльям. Ангелы ОРБИ – волонтеры, помогающие собирать деньги на программы фонда. Кто-то из них не знал в свое время, как помочь маме или отцу, и потерял драгоценные минуты. Крылья за спиной добровольцев неизменно привлекают внимание окружающих и становятся хорошим поводом для разговора об инсульте.

В популярном ролике «Крокодил» дети показывают симптомы, а мамы пытаются понять, что изображают ребята: «Цирк? Подбитая уточка?» Неожиданно детская забава оборачивается серьезным посланием ко взрослым - помнить симптомы инсульта, потому что это может спасти кому-нибудь жизнь. Ролик вошел в short-лист фестиваля WhiteSquare, получил гран-при фестиваля «Реклама будущего» и собрал более 3 млн. просмотров в социальных сетях.

Фонд ОРБИ, дети на защите взрослых: крокодил.В рамках программы Дети на защите взрослых мы сняли этот трогательный ролик. Не будем раскрывать сценарий, скажем только, что реакции родителей абсолютно естественны, они действовали не по инструкциям. Дети внимательнее, бдительнее нас, вечно занятых взрослых. Вот почему Фонд ОРБИ рассчитывает на их помощь в деле борьбы с инсультом! Студия Mozga - бутиковое креативное агентство и видеопродакшн. Программа "Дети на защите взрослых" проводится при поддержке портала Федерального Социально-Образовательного проекта "Стоп-Инсульт".

Схожий прием используется в совместном проекте ОРБИ и футбольного клуба «Спартак», который показали на матче заключительного тура российской футбольной премьер лиги, зрителями стали 45 тысяч болельщиков. В сети видео собрало несколько сотен тысяч просмотров. Игроки на поле часто общаются знаками из-за шума и расстояний. Жесты футболистов распознают миллионы людей, а симптомы инсульта —далеко не все. В ролике участвуют Луис Адриано, Фернандо, Роман Зобнин, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Александр Селихов, Александр Самедов.

Спартак и ОРБИ следи за знаками.Во время матча все следят за руками и мимикой футболистов: только так в шуме и свете софитов можно понять, какое действие должно стать следующим, только так можно прийти к победе. Но есть один повод следить за мимикой и жестами всех людей, не только футболистов: только так можно вовремя распознать симптомы инсульта!

За три года в масштабной акции «Дети на защите взрослых» поучаствовали 150 000 детей из сорока регионов страны. Студенты-медики приходили в садики, школы, колледжи и вузы, где рассказывали об инсульте, измеряли малышам и подросткам давление, напоследок вручали познавательные сувениры. Казалось бы, при чем тут дети?

- Но ведь они гораздо наблюдательнее нас, общительней и не постесняются подойти к незнакомому человеку в метро или на улице, если ему стало плохо, - говорит Екатерина Милова, директор по развитию фонда ОРБИ. - Чем больше детей и взрослых узнают о симптомах инсульта, о четырех критических часах, тем больше людей выкарабкаются из тяжелых последствий. Нет, прежней жизнь больного и всей семьи уже не будет, но она может вновь стать насыщенной и яркой.

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