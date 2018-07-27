Главный энергетик «Транснефти» Андрей КОПЫСОВ: Сэкономили семь миллиардов рублей за счет повышения энергоэффективности

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-27T10:37:02+03:00

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Нынешний год объявлен в «Транснефти» годом энергосбережения. Приоритетом данное направление стало еще девять лет назад. Каких результатов удалось достигнуть?

Главный энергетик «Транснефти» Андрей Копысов. Автор фото: Руслан ШАМУКОВ.

«ГЛАВНОЕ - СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД»

- Андрей Федорович, как экономить электроэнергию в квартирах, большинство из нас понимают. А как это делается на уровне крупной компании?

- В вопросе экономии электроэнергии важен системный подход. В ПАО «Транснефть» внедрена система энергетического менеджмента. Она сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 50001-2011. В соответствии с ним мы определили области наибольшего потребления энергии - это магистральные насосные агрегаты.

- Неужели они так много потребляют?

- Основной вид деятельности компании - перекачка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам. Она ведется по трубам большого диаметра (до 1200 мм). Для этого используются насосы, приводимые в действие электрическими двигателями. Их мощность достигает 8000 кВт. Они потребляют 14 млрд. кВт-ч в год (1,3% от общего потребления в стране). Мы входим в десятку крупнейших промышленных потребителей. Поэтому программа повышения энергоэффективности необходима.

- За счет чего конкретно экономите?

- В системе «Транснефти» чуть более 500 нефтеперекачивающих станций (НПС). Каждая из них - это большой комплекс сложных технических устройств, включая насосный агрегат. Сейчас мы меняем их на более энергоэффективные. Производим их на собственном заводе в Челябинске, который построили вместе с итальянской компанией Termomecanica Pompe. Это насосные агрегаты с повышенным КПД, превышающим существующие аналоги. С другой итальянской компанией - Nidec ASI - построили современное предприятие по производству электродвигателей с улучшенными энергетическими характеристиками. Их КПД на 1 - 1,5% выше, чем у отечественных аналогов. Это оборудование с 2016 года массово устанавливается на объектах системы «Транснефть».

ЗАЧЕМ ГРЕТЬ НЕФТЬ?

- Какие еще существуют способы экономии?

- Способов много. Это применение присадок - полимеров, которые позволяют изменить структуру нефти и снизить отложения на стенках трубы. Оптимизация количества насосных агрегатов в режиме перекачки и подбор необходимых колес на них. Очистка трубопроводов от парафинистых отложений. Все это сказывается на перекачке.

- Многие месторождения находятся в районах Крайнего Севера. Нефть не замерзает, когда идет по трубам?

- С понижением температуры нефть не замерзает, но становится более тягучей, вязкой субстанцией. Затраты на ее перекачку вырастают. Поэтому, чтобы снизить расходы энергии, мы ее подогреваем. Между перекачивающими станциями на определенном расстоянии стоят пункты подогрева нефти, которые поддерживают температуру на уровне около 40 градусов. Это позволяет прокачивать ее с наименьшими затратами энергии.

«ЭФФЕКТИВНЫЕ КОТЛЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ АНАЛОГОВ»

- Помимо электрической, есть еще и тепловая энергия. Ее потребление тоже велико. Как здесь снижаете затраты?

- В этом году в рамках опытно-конструкторской разработки для системы «Транснефть» наши специалисты разработали высокоэнергоэффективный котел. Получили очень хорошие результаты. КПД на опытном образце достиг 95,5% на жидком топливе. Для сравнения, до этого у производителей максимально был 91%. Собираемся это оборудование тиражировать у себя в системе.

- А где они применяются?

- Котел - это основная часть котельной, теплогенерирующий аппарат, который позволяет вырабатывать тепло для нефтеперекачивающих станций. Из всей потребляемой тепловой энергии около 90% - собственная генерация. Порядка 10% закупаем у теплосбытовых компаний.

ПООЩРЯЕМ своих КУЛИБИНЫХ

- В «Транснефти» развита поддержка молодых сотрудников. Приведите пример какого-нибудь рационализаторского предложения.

- Коллектив «Транснефти» достаточно молодой. Ежегодно проводятся конференции, на которых молодые специалисты предлагают инновационные решения. Некоторые из них уже внедрены. Например, в этом году первое место заняла работа специалиста из «Транснефть-Урал». Он предложил организовать электроснабжение удаленного объекта за счет паразитных токов. Объясню, что это значит. Станции дренажной защиты - удаленные объекты, которые снимают лишние токи с трубы. Для нормальной эксплуатации персоналу приходилось выезжать туда раз в неделю, чтобы убедиться в работоспособности и провести обслуживание. Стояла задача телемеханизировать этот процесс - поставить устройство, которое в режиме реального времени передавало бы информацию о состоянии станции, о ее рабочих параметрах. Но к этим объектам нерационально или очень дорого подводить внешний источник электроснабжения. Наш коллега предложил использовать паразитные токи от линий электропередачи и электрифицированных железных дорог, которые проходят в одном коридоре с трубой, чтобы обеспечить питание передающего устройства. Создали реальный образец, провели натурные испытания и полугодовую опытную апробацию этих устройств.

- И каков эффект?

- В целом по системе у нас 450 таких станций. До конца следующего года телемеханизируем их все. Это принесет 8 млн. рублей экономии в год. Решение технически грамотное. Оно работает. В итоге на каждую станцию дренажной защиты люди будут выезжать не раз в неделю, а раз в полгода.

- Использует ли компания возобновляемую энергетику? Это сейчас один из мировых трендов…

- Мы тоже не остались в стороне. На новом предприятии в Челябинске (АО «Русские электрические двигатели») построена фотоэлектрическая станция. Ее мощность - 250 кВт, ежедневно она вырабатывает больше 1 тыс. кВт-ч. Этого хватает на освещение административного корпуса. Еще одна будет построена в Самарской области. На обеих фотоэлектрических станциях используется оборудование только российского производства.

- Какие результаты принес системный подход по экономии электричества?

- Активную деятельность в этом направлении мы ведем с 2009 года. За это время удельное потребление электроэнергии на транспортировку нефти удалось снизить на 16%. В физическом выражении экономия составила 2,8 млрд. кВч в год, а в денежном - 6,8 млрд. рублей.

- Сколько компания инвестирует в энергоэффективность?

- Объем финансирования из года в год увеличивается. Если в 2015 и 2016 году объем дополнительного финансирования составлял 300 млн. рублей, то в 2017-м он составил уже 800 млн.

- Какой потенциал для энергосбережения еще остался?

- С 2017 по 2022 год «Транснефть» за счет реализации энергосберегающих мероприятий планирует снизить удельное потребление энергии при перекачке нефти на 1,9% - до уровня 10,72 тыс. кВт-ч/млн. ткм. Это позволит сэкономить порядка 0,6 млрд. кВт-ч, что в деньгах составит 1,8 млрд. рублей.

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ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

- Дайте совет, как правильно экономить электричество дома?

- Самый простой способ - применение светодиодных лампочек. Еще хорошо работают встраиваемые датчики движения и датчики освещенности. Это помогает снизить потребление примерно на 30%. Окупаемость составит порядка полутора лет.

СПРАВКА «КП»

ПАО «Транснефть» - крупнейшая нефтепроводная компания в мире. На 100% контролируется государством. Компания обслуживает более 68 тысяч километров магистральных трубопроводов и перекачивает 84% добываемой в России нефти. В компании работает около 115 тысяч человек. По оценке международного аудитора KPMG, удельное потребление электроэнергии на перекачку - самое низкое среди мировых трубопроводных компаний.