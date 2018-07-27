2018-07-27T11:20:31+03:00
Наши права и льготы

Российский омбудсмен и Фонд соцстраха будут вместе защищать социальные права россиян

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и глава ФСС РФ Андрей Кигим подписали соглашение о сотрудничестве
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Автор фото: ombudsmanrf.orgАвтор фото: ombudsmanrf.org
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На этой неделе Уполномоченный по правам человека в РФ (омбудсмен) Татьяна Москалькова и председатель Фонда социального страхования (ФСС РФ) Андрей Кигим подписали соглашение о взаимодействии. Напомним, Фонд отвечает за ряд важных государственных социальных услуг для россиян, в числе которых выплата пособий по материнству, оплата больничных листов, господдержка для пострадавших от трудовых травм и профессиональных заболеваний. Также Фонд в рамках средств, выделенных ему из госбюджета, обеспечивает людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение.

Татьяна Москалькова отметила, что ФСС РФ всегда являлся «главным партнером уполномоченного по вопросам государственной социальной помощи инвалидам и поддержки матерей».

Сообщается, что омбудсмен и Фонд соцстраха планируют «определить порядок и механизм информирования застрахованных лиц и граждан льготных категорий об их социальных гарантиях, осуществлять обмен информацией, а также совместно рассматривать индивидуальные и коллективные обращения».

- Заключение соглашения выводит наши партнерские отношения на качественно новый уровень с целью максимального обеспечения гарантий государственной защиты, соблюдения и уважения прав и основных свобод человека и гражданина. На основе наших информационных баз мы планируем запустить совместный проект «Цифровой социальный уполномоченный», который позволит реализовать эффективное рассмотрение обращений граждан, споров и разногласий между гражданами и Фондом, — подчеркнул Андрей Кигим

КСТАТИ

«Электронный» путеводитель по льготам

Как сообщала «КП», Фонд соцстраха уже запустил новый электронный сервис, одна из главных задач которого — удобное информирование россиян обо всех государственных социальных услугах, которые оказывает ФСС. Это бесплатное мобильное приложение «Социальный навигатор». Сейчас оно находится в стадии тестирования, его можно скачать с сайта sn.fss.ru и установить на мобильное устройство. На данный момент приложение доступно для мобильной операционной системы Android версии 4.4 и выше. Подробнее читайте о «Социальном навигаторе» и других удобных «цифровых» сервисах Фонда в разделе «Наши права и льготы» на сайте kp.ru.

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