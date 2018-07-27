Жители Бурятии об акции Минздрава России: Объединили всех, кто неравнодушен к своему здоровью

СЕГОДНЯ 11:30 2018-07-27T11:36:40+03:00

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В Республике Бурятия акция по тестированию на ВИЧ стартовала на самой границе с соседней Монголией – в небольшом городке Кяхта. По словам представителей местной власти, приезд мобильного пункта тестирования Минздрава России очень кстати: в Кяхте живут ожиданием роста туристических потоков, а значит, и контактировать друг с другом люди из разных стран будут чаще. И эти контакты должны быть безопасными для здоровья.

Жители четырех городов Бурятии - Улан-Удэ, Кяхты, Гусиноозерска и Селенгинска быстро, а главное – безболезненно, анонимно и бесплатно прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию. Также к акции присоединились сотрудники крупнейшего предприятия Бурятии - локомотивовагоноремонтного завода Улан-Удэ.

Подробности - в видеосюжете.