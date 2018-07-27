СЕГОДНЯ 12:45 2018-07-27T12:57:21+03:00

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- Ничего себе! Да это же лиса! - воскликнул какой-то подросток и немедленно начал снимать.

Запечатлеть хищницу в центре Москвы - большая удача. Френды в социальных сетях ахнут.

- Лиса вела себя очень спокойно, на людей почти не реагировала, - рассказала «КП» очевидец Ольга Иванова. - Да к ней близко никто и не подходил. Фотографировали издалека. Потом мимо проехала машина и она снова нырнула в кусты.

Судя по всему, лисица прибежала к территории «ЗиЛа» из природного парка, который расположен неподалеку. Когда-то, кстати, на его месте были охотничьи угодья царя Алексея Михайловича.

По словам ответственного редактора Красной книги Москвы Бориса Самойлова, лисы проживают в столице с незапамятных времен, и в настоящий момент их становится больше. Благо лесов в Москве предостаточно. Более того, жить в городе хищницам даже удобнее, потому как обед всегда под рукой. Точнее, под лапой. Надо только найти ближайшую помойку - и вот тебе мыши. В том числе и зимой. В то время как в диких лесах от голода помирает очень много молодняка.

- Ну и бездомных собак стало в столице заметно меньше, - добавил Самойлов. - А это первые враги лис.

Судя по всему, лисица прибежала к территории «ЗиЛа» из природного парка, который расположен неподалеку. ФОТО Ольга ИВАНОВА

ГДЕ ЖИВУТ ПАТРИКЕЕВНЫ

- парк «Сокольники»

- парк «Москворецкий»

- район «Хорошево-Мневники»

- Измайловский парк

- парк «Кузьминки»

- музей-заповедник «Царицыно»

ВАЖНО

Трогать лис руками категорически запрещено, ибо они могут быть переносчиками бешенства. В столице для диких плотоядных животных проводят пероральную вакцинацию дважды в год (оставляют специальные ампулы в лесу вместе с кормом), но не факт, что лиса, которую вы встретили, приняла вакцину.

КУДА ЗВОНИТЬ

Если вы заметили, что дикое животное попало в беду или как-то странно себя ведёт, звоните по телефону горячей линии 8 (495) 777-77-77. Ваше сообщение передадут в Департамент природопользования (кстати, 70% звонков поступает именно о лисах).