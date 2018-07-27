2018-07-27T13:01:46+03:00
Общество

Собянин открыл разворотный тоннель и переход на Калужском шоссе

До конца года основные работы по реконструкции шоссе планируют завершить
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Новый тоннель, по словам Сергея Собянина, должен улучшить транспортную доступность между деревнями Мамыри и Сосенки в ТиНАО.Новый тоннель, по словам Сергея Собянина, должен улучшить транспортную доступность между деревнями Мамыри и Сосенки в ТиНАО.Фото: Алиса ТИТКО
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В Москве 27 июля открыли разворотный тоннель и новый надземный пешеходный переход на Калужском шоссе вблизи поселка Газопровод. Мэр столицы присутствовал на запуске объекта и сказал, что до конца года строители планируют завершить реконструкцию Калужского шоссе.

- Мы продолжаем активно реконструировать Калужское шоссе. До конца года Калужское шоссе будет полностью реконструировано от МКАДа до ЦКАДа. Гигантская работа. Мы получим первоклассную магистраль с четырьмя полосами в каждом направлении. Сегодня запускается один из объектов Калужки - это тоннель, - рассказал журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый тоннель, по словам Сергея Собянина, должен улучшить транспортную доступность между деревнями Мамыри и Сосенки в ТиНАО. По новому тоннелю можно выполнить разворот в сторону Москвы, а переход обеспечит пешеходам безопасное пересечение Калужского шоссе.

До конца года основные работы по реконструкции Калужского шоссе планируют завершить. Фото: Алиса ТИТКО

До конца года основные работы по реконструкции Калужского шоссе планируют завершить.Фото: Алиса ТИТКО

- 36 маршрутов наземного транспорта ускорят свое движение на 10-15%. Например, маршрут 600-й, который связывает Теплый Стан и Саларьево, будет двигаться быстрее, - сказал мэр Москвы.

Калужское шоссе уже несколько лет находится на реконструкции. Участок от МКАД до ЦКАД (20-49 км) - основная магистраль новых территорий города. До реконструкции шоссе имело две полосы движения в каждом направлении, теперь же его расширят до четырех-пяти полос.

КСТАТИ

Перекрытия в связи с реконструкцией Калужского шоссе

- Участок 22-го км дублера Калужского шоссе закроют полностью в период с 1 августа по 30 октября, - сообщили в Информационном центре Транспортного комплекса города Москвы.

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