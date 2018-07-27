ВТБ увеличивает инвестиции в здоровье россиян

СЕГОДНЯ 13:00 2018-07-27T12:57:41+03:00

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Здоровье — самое важное в жизни человека, и любое государство стремится к тому, чтобы его граждане получали качественные и доступные медицинские услуги. За последние годы система здравоохранения в России сделала ощутимый рывок вперед, в отечественную медицину вкладывается все больше и больше бюджетных средств. Только в 2018 году на нужды здравоохранения было выделено около 3,3 триллиона рублей: по сравнению с прошлым годом бюджет вырос почти на 15%. Но нерешенных проблем по-прежнему немало, и здесь на помощь государству приходит бизнес. Социально ответственные компании выделяют средства на медицинские проекты и благотворительные акции, помогая нашим клиникам и больницам приобретать необходимое оборудование и жизненно важные препараты для пациентов. Один из примеров такого социального сотрудничества — соглашение, подписанное 26 июля между банком ВТБ и Федеральным медико-биологическим агентством России.

ФМБА России, находящееся в ведении Минздрава РФ, обеспечивает работу больниц и медицинских центров по всей стране, включая специализированные клиники, медсанчасти и службы крови. Агентство следит за охраной здоровья работников во многих отраслях промышленности, в том числе на предприятиях с особо опасными условиями труда, и объединяет специалистов спортивной и восстановительной медицины, врачей общей практики. Его институты ведут научно-исследовательскую деятельность, разрабатывая и создавая новые лекарственные препараты и методики лечения. Например, Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток в прошлом году предоставил треть всех препаратов против гриппа в рамках Национального календаря профилактических прививок. С 2017 года банк ВТБ финансирует проекты института по созданию новых лекарств, предназначенных для профилактики и лечения сезонных заболеваний. В течение двух лет ВТБ собирается выделить на эти проекты около 1,5 млрд. рублей.

- Мы надеемся, что совместно с банком ВТБ будем развивать российскую прикладную науку, практическое здравоохранение, биомедицинские технологии, в частности, такие важные как производство иммунных препаратов, - подчеркивает руководитель ФМБА России Владимир Уйба.

- Заключение данного соглашения закрепляет уже сложившиеся за последние годы отношения между ВТБ и ФМБА России, - рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко. - Рассчитываю, что наша совместная работа продолжит повышать качество и продолжительность жизни населения страны, а также будет способствовать созданию благоприятных условий для развития системы здравоохранения в России в целом.

Социальная помощь была и остается для ВТБ одной из важных сфер деятельности. Только в прошлом году банк профинансировал 227 спонсорских и благотворительных проектов. Некоторые из них – с многолетней историей. Уже 15 лет ВТБ обеспечивает программу поддержки детского здравоохранения «Мир без слез», помогая больницам по всей России приобрести новейшее оборудование, расходные материалы, медикаменты. Врачи сами составляют список необходимой техники и препаратов, а ВТБ оплачивает заказ. В прошлом году при содействии банка 26 больниц и медицинских центров получили новое оборудование. Не забывает ВТБ и о маленьких пациентах: для них банк организует веселые праздники с участием любимых детских персонажей из программы «Спокойной ночи, малыши» и мультфильма «Смешарики».