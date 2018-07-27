2018-07-27T14:13:42+03:00
Общество

Выпускники детских технопарков должны иметь льготы при поступлении в вуз

С таким предложением выступила ректор РГСУ Наталья Починок
Ксения АЛЕКСАНДРОВА
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Директор Российского государственного социального университета Наталья Починок. ФОТО Станислав Красильников/ТАССДиректор Российского государственного социального университета Наталья Починок. ФОТО Станислав Красильников/ТАСС
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Выпускники детского технопарка равных возможностей смогут написать об этом в портфолио абитуриента и получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. Ввести такие правила предложила на собрании ректоров московских вузов Наталья Починок, ректор Российского государственного социального университета.

- Наши технопарки – это проект распределенной сети занятий детей в рамках детского технического творчества, рассчитанный в том числе на поддержку детей-инвалидов, - рассказала ректор. – Это набор лабораторий – робототехники, виртуальной и дополненной реальности, лаборатория промышленного дизайна, цех высокотехнологического оборудования, и многие другие. По сути, эти компетенции были впервые целенаправленно включены в программу подготовки детей с особыми потребностями, и стали своего рода визитной карточкой нашего технопарка.

Занятия в технопарке равных возможностей открыты и бесплатны, а лучшие выпускники смогут получить бонусы при поступлении не только в РГСУ, но и в другие столичные вузы. Точный размер бонуса каждый вуз определяет сам – как и в случае с остальными достижениями, которые учитываются в портфолио. Предполагается, что это нововведение вступит в силу уже со следующего, 2019 года.

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