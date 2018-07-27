2018-07-27T14:18:58+03:00
Политика

Россия будет прирастать Африкой

На встрече с лидерами стран Черного континента Путин пообещал развивать совместный бизнес
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Президент России Владимир Путин во время встречи с главой ЮАР Сирилом Рамафосой.Президент России Владимир Путин во время встречи с главой ЮАР Сирилом Рамафосой.Фото: REUTERS
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Шесть двусторонних встреч и один ужин — такова была программа Владимира Путина вечером первого дня саммита БРИКС в Йоханессбурге. И чем гуще над южной Африкой становились сумерки, тем явственней в диалогах лидеров проступала тема «неплохо было бы перекусить».

Прилетевшему в Йоханесбург в качестве гостя саммита Реджепу Эрдогану Путин прямо сказал:

- Вы меня в ресторан обещали пригласить.

- Я вас приглашаю, - немного опешил президент Турции.

- Да, но мы договорились, что когда вы нашу мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут мясные блюда из российского мяса, мы и приедем, - напомнил условие Путин.

- Я с большим удовольствием буду ждать вас, - ответил Эрдоган.

С председателем Китая Си Цзинпинем президент России встретился уже за столом. Причем в отличие от обеда с Трампом в Хельсинки тарелки не пустовали. Удалось разглядеть, что вино в бокалах было красное, а на деревянных боксах перед каждым из участников было что-то зеленое — то ли салат, то морепродукты, то ли замысловатые африканские угощения. Правда, разговаривать Си и Путин предпочли без присутствия прессы.

Утро второго дня началось со встречи лидеров БРИКС с президентами африканских стран. Пять лет назад многие из них приезжали на подобную встречу в национальных нарядах, и там присутствовали не только яркие ткани, но и шкуры с перьями. В этот раз все предпочли банальные костюмы — лишь президент Зимбабве пришел в шарфе в цвет национального флага да президент Уганды в шляпе-панаме.

- Африка сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся регионов, расширяется внутренний африканский рынок и потребительский спрос, - заявил в своем выступлении Путин. - Следует подумать о подключении наших африканских партнёров к работе по каждому из этих выбранных нами тогда направлений: экономика, финансы, продовольственная безопасность.

Он напомнил, что Россия всегда уделяла большое внимание развитию отношений с государствами Африки, и для них это очень и очень выгодно.

- Российский бизнес проявляет интерес к работе с африканскими партнёрами по самым разным направлениям, - сказал президент. - В том числе промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, развитии массовых коммуникаций, геологии и недропользовании. Вчера мы с президентом Анголы говорили о совместной работе ангольских компаний и российской компании «Алроса», занимающихся освоением алмазного месторождения Катока, которое обеспечивает шесть процентов мировой алмазодобычи. В Бурунди запущено совместное предприятие по производству светотехнической продукции. В Сенегале реализуются проекты в сфере агропромышленного комплекса, строятся заводы по птице- и рыбопереработке. С целым рядом стран – например с Анголой, Мозамбиком, Габоном – ведётся реализация перспективных нефтегазовых проектов. В сфере атомной энергетики мы предлагаем африканским партнёрам создание под ключ целой индустрии.

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