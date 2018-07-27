Встречаемся 4 августа в Москве под Пушкиным

СЕГОДНЯ 14:15 2018-07-27T14:47:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Фестиваль «Многонациональная Россия», который пройдёт 4 августа на Пушкинской площади, организует Федеральное агентство по делам национальностей при участии Правительства Москвы. Здесь прозвучат песни на русском, татарском, якутском, греческом, армянском, ингушском, цыганском, азербайджанском и других языках. Также можно будет увидеть национальные бурятские танцы и танцы народов Кавказа.

Фестивальный городок на Пушкинской площади тоже будет полон сюрпризов - кузница, гончарная мастерская, шатры с мастер-классами по изготовлению глиняных и войлочных игрушек, игрушек из тканей, кукол и свистулек, росписи пряников, плетение венков из полевых цветов. Он начнет работу в 11.00.

Ровно в полдень на главной фестивальной сцене можно будет послушать выступления детских и юношеских национальных коллективов и певцов – победителей разных фестивалей и конкурсов. Среди участников - 5-летний Дамир Сорокин, он поет песни из репертуара Муслима Магомаева, трио сестер Колмогорцевых с виртуозным исполнением на аккордеонах еврейских и татарских мелодий, юные артисты, исполняющие грузинские, армянские, молдавские и чувашские песни, а также специальные гости - джазовая певица Надежда Рафаилиди и певец Мишель Мстоян из Греции.

Кульминацией станет большой концерт. Он начнется в 14.00 с видеопоздравления от футболистов сборной России. А затем участники и гости фестиваля под звуки Гимна запустят в небо воздушные шары в цветах российского триколора. Ведущий - певец и композитор Зариф Норов. Первой на сцену выйдет заслуженная артистка России Ольга Кормухина. Также в этот день для гостей фестиваля выступят заслуженная артистка России Ксения Георгиади, победители и участники шоу «Голос» и «Голос. Дети» Арцвик, Рагда Ханиева, Азер Насибов, Мария Панюкова, человек-оркестр Вахтанг, группы «Губерния» и «Челси», специально из Крыма приедет певец Дмитрий Босулаев, а из Якутии - группа «Snow Voice». Помимо песен, на главной сцене будут бурятские танцы в исполнении коллектива «Буин Хан» и битва «брейк-данс против лезгинки». Завершится фестиваль этнодискотекой.

В течение всего дня для посетителей будут работать ярмарочные ряды, где можно будет приобрести сувениры из керамики, валенки и унты, кокошники и тюбетейки, национальные сладости, украшения и платки. А на выставочной аллее будут представлены лучшие работы участников Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» - уникальные фотографии, посвященные красивейшим уголкам России.

Для детей - аниматоры, национальные игры, конкурсы, и викторины.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

11:00 – 19:30

Открытие интерактивных площадок и творческих мастерских: выставочного проекта «Многонациональная Россия» и ярмарочных рядов.

12:00 – 13:30

Музыкальная программа «Многонациональная Россия»: выступления детских коллективов и солистов на сцене Фестиваля.

13:30 – 14:00

Выступления специальных гостей Мишеля Мстояна и Надежды Рафаилиди (Греция).

14:00 – 14:30

Торжественное открытие фестивального дня и исполнение Гимна России.

14:00 – 18:30

Большая концертная программа.

18:30 – 19:30

Вечерняя Этнодискотека.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Зариф Норов - певец, композитор, участник проектов «Голос», «Победитель» и «Главная сцена». Ведущий фестиваля:

- Многонациональная Россия - красочный праздник, ставший доброй традицией! Надеюсь он будет продолжаться долгие годы! Для меня большая честь второй год подряд быть ведущим и участвовать в исполнении важных для России композиций, таких как Гимн России! Ждём всех на большом празднике 4 августа на Пушкинской площади.

Зариф Норов - певец, композитор, участник проектов «Голос», «Победитель» и «Главная сцена». Ведущий фестиваля.

Рагда Ханиева - певица, финалистка проекта «Голос. Дети», первое место проекта «Победитель»:

- Очень жду концерта, атмосфера больших праздников мне нравится. Особенно фестиваль «Многонациональная Россия». Это уникальная возможность познакомиться с народами, живущими в нашей стране. Я готовлю сюрпризы и премьеры для своего выступления, первый раз исполню свою песню, посвященную моей Родине - Ингушетии. Кстати, её написал Зариф Норов. До встречи!

Рагда Ханиева - певица, финалистка проекта «Голос. Дети», первое место проекта «Победитель».

Арцвик - певица, участница проекта «Голос», финалистка конкурса «Евровидение 2017»:

- Я рада участвовать в фестивале «Многонациональная Россия» во второй раз. Для меня большая честь второй год представлять Армению на таком большом празднике. Но выросла я в России, и она мне не менее дорога. Очень хочу, чтобы всегда были дружба, мир между всеми народами. Я исполню свои песни и народные Армянские. Приглашаю всех 4 августа на Пушкинскую площадь.