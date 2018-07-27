Валентина Матвиенко: Второй Евразийский женский форум будет еще более масштабным и представительным, чем первый
Санкции, введенные против России, не оказывают влияния на процесс подготовки Второго Евразийского женского форума, заявила журналистам Председатель СФ Валентина Матвиенко.
По ее словам, есть несколько отклоненных предложений от участия в связи с плотным рабочим графиком, но это отнюдь не означает, что в Россию не приедут другие представительницы этих стран.
«Мы не чувствуем политического давления. Мы хотим, чтобы к нам приехали женщины — лидеры общественного мнения, женщины, которые борются с насилием, неравноправием, в том числе и политики, которые во многом влияют на происходящие в мире процессы. По предварительным данным, этот Форум будет еще более масштабным и представительным, чем первый», — сказала Валентина Матвиенко.
Она выразила уверенность, что в ходе мероприятия состоится содержательная дискуссия.
«В рамках Форума уже запланировано более пятидесяти мероприятий, и предложения продолжают поступать. Надеюсь, это будет яркое, красивое, интересное событие», — отметила председатель СФ, подчеркнув, что отклики о проведении Первого Евразийского женского форума поступали очень долго после его окончания.
«Первый форум дал мощный импульс развитию женского движения в России. Возникло почти три тысячи различных женских организаций в разных сферах гражданского общества. Женщины принимают активное участие в решении самых актуальных вопросов. В ходе Второго форума также будет представлено много проектов», — сказала Председатель СФ.
«Нам есть что показать нашим гостям из разных стран мира, поделиться интересным опытом», — заключила Валентина Матвиенко.
Фонд Росконгресс выступит оператором Второго Евразийского женского форума. В соответствии с распоряжением Правительства РФ Фонд был назначен единственным исполнителем осуществляемых Советом Федерации закупок услуг по подготовке и проведению мероприятия.
Официальный сайт мероприятия - www.eawf.ru.