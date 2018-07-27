Валентина Матвиенко: Второй Евразийский женский форум будет еще более масштабным и представительным, чем первый

СЕГОДНЯ 14:45 2018-07-27T14:45:41+03:00

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Санкции, введенные против России, не оказывают влияния на процесс подготовки Второго Евразийского женского форума, заявила журналистам Председатель СФ Валентина Матвиенко.

По ее словам, есть несколько отклоненных предложений от участия в связи с плотным рабочим графиком, но это отнюдь не означает, что в Россию не приедут другие представительницы этих стран.

«Мы не чувствуем политического давления. Мы хотим, чтобы к нам приехали женщины — лидеры общественного мнения, женщины, которые борются с насилием, неравноправием, в том числе и политики, которые во многом влияют на происходящие в мире процессы. По предварительным данным, этот Форум будет еще более масштабным и представительным, чем первый», — сказала Валентина Матвиенко.

Она выразила уверенность, что в ходе мероприятия состоится содержательная дискуссия.

«В рамках Форума уже запланировано более пятидесяти мероприятий, и предложения продолжают поступать. Надеюсь, это будет яркое, красивое, интересное событие», — отметила председатель СФ, подчеркнув, что отклики о проведении Первого Евразийского женского форума поступали очень долго после его окончания.

«Первый форум дал мощный импульс развитию женского движения в России. Возникло почти три тысячи различных женских организаций в разных сферах гражданского общества. Женщины принимают активное участие в решении самых актуальных вопросов. В ходе Второго форума также будет представлено много проектов», — сказала Председатель СФ.

«Нам есть что показать нашим гостям из разных стран мира, поделиться интересным опытом», — заключила Валентина Матвиенко.

Фонд Росконгресс выступит оператором Второго Евразийского женского форума. В соответствии с распоряжением Правительства РФ Фонд был назначен единственным исполнителем осуществляемых Советом Федерации закупок услуг по подготовке и проведению мероприятия.

Официальный сайт мероприятия - www.eawf.ru.