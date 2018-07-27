Вице-президент Национального фронта и муж Марин Ле Пен Луи Алио: Решать, чей Крым, уже поздно!

СЕГОДНЯ 15:55 2018-07-27T16:02:04+03:00

Французский политик рассказал "Комсомолке", как ультраправые продолжат бороться за власть и налаживание отношений с Россией, и как живется с женщиной, баллотирующейся в президенты

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Сначала Жан-Мари Ле Пен, а следом и его дочь Марин раз за разом проигрывают во втором туре президентских выборов. Но раз от раза французский избиратель отдает лидеру Национального фронта все больше голосов. После победы Эммануэля Макрона многие попытались записать Марин Ле Пен в политические трупы, но так ли это? Как французские ультраправые будут бороться за власть, налаживать отношения с Россией и каково это - жить с женщиной с "демоническим" образом и баллотирующейся на пост главы государства? Об этом "Комсомолке" рассказал вице-президент Национального фронта и супруг Марин Ле Пен Луи Алио. К слову, уже третий, что очень по-французски.

"С РОССИЕЙ НУЖНО ГОВОРИТЬ"

- Месье Алио, зачем вы прилетали в июне в Москву? С какими мыслями и предложениями?

- Я уже много раз бывал в России. В этот раз я прилетал на организованный Госдумой Международный парламентский форум. Мы в Национальном фронте всегда защищали многополярность и многополярный взгляд на международную политику. Мы рассматриваем Россию как дружественное нам государство, с которым нужно развивать отношения. Нужно сказать, что когда Россия участвует в разрешении мировых конфликтов, будь то Сирия или Иран, то миру удается найти общее решение или подход. Россия - очень важный игрок на международной арене.

- Это понимает только ваша партия во Франции или есть единомышленники и в других?

- Есть некоторые партии, которые разделяют нашу точку зрения. В частности, Жан-Люк Меланшон (экс-кандидат в президенты Франции в 2012 году от "Левого фронта". - Ред.). У нас существует некая полиция мнений - нельзя свободно выражать свою точку зрения в поддержку России. Когда Нацфронт говорит о необходимости расширять связи с Россией, то партию обвиняют, что она ей попросту продалась.

В прошлый раз, когда я приезжал в Россию наблюдателем на президентские выборы, некоторые французские СМИ утверждали, что я поддерживаю Владимира Путина. На самом деле это не так - Нацфронт выступает не за персоналии, а за налаживание контактов с Россией. С Россией нужно говорить. С нее необходимо снять санкции, потому что есть страны, которые ведут себя гораздо более агрессивно на международной арене, но против них никаких санкций никто не вводит.

- Евросоюз сейчас снова продлил санкции. Однако итальянские депутаты говорили мне, что Рим будет снимать их даже в одностороннем порядке, рассчитывая на эффект домино. Мол, следом будет Австрия.

- В своих программах они прописывали снятие санкций в обход Евросоюза. Уже понятно, что они будут сотрудничать с Венгрией и Австрией, чтобы убедить остальную Европу отказаться от санкций. Коли не получается, то, возможно, действительно будут действовать самостоятельно. Срок действия санкций зависит от того, насколько Европа независима в своей политике,насколько она подвержена американскому влиянию. В Нацфронте считают, что Европа не должна действовать в интересах кого бы то ни было. И в преддверии выборов в Европарламент наша цель - создать коалицию настолько большую, насколько это возможно, чтобы быть более независимыми во внешнеполитическом курсе.

Марин Ле Пен с мужем в зале заседаний Национального собрания Франции.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Поменяет ли Западная Европа свою позицию по Крыму? Хотя бы Франция?

- Вопрос Крыма - важнейший в отношениях Европы и России. И обсуждение снятия санкций может проходить только при учете нынешней ситуации. Мы уже не можем вернуться в прошлое и думать о том, кому принадлежит полуостров. Прогнозировать здесь что-либо трудно, потому что пока настоящего диалога между нами нет.

"ФРАНЦИЯ ОСТАЕТСЯ ВАССАЛОМ США"

- После проигрыша Марин Ле Пен Эммануэлю Макрону на президентских выборах многие попытались записать вашу супругу и партию в политические трупы. Вы еще живы?

- Я уже 30 лет в партии и все это время слышу от наших противников, что она мертва. Раз они так говорят, то это хорошо. Недавно мы поменяли название на "Национальное объединение", провели общую реорганизацию. В Национальной Ассамблее у нас 8 депутатов, но мы возлагаем большие надежды на выборы в Европарламент, потому что сейчас по опросам нам готовы отдать голоса 20% избирателей. В то время, как партия Макрона "Вперед" набирает 24%. Мы можем набрать большое число голосов,и у нас есть все шансы обойти партию Макрона в Европарламенте и стать серьезной политической силой.

- А почему сменили узнаваемое название? Решили стать менее радикальными? Были слухи, что даже объединитесь с республиканцами.

- Проблема заключалась в том, что партию во Франции сильно демонизировали. Этакий дьявол французской политики. Это могло оттолкнуть избирателей. Но наши реформы на этом не закончились. После избрания Макрона внутренняя политика страны изменилась, и к этому нужно адаптироваться. Если раньше мы делали акцент на вертикаль власти и мало работали в регионах, то сейчас стараемся больше работать на местах и развиваться вширь.

- Во внешней политике Макрона не поддерживаете?

- При нем она не изменилась, президент действует в русле своих предшественников. Как Франция была под американским влиянием, так и остается. Но у американцев достаточно собственных проблем во внутренней политике, и мы не можем оставаться в подчиненном положении. Да, мы союзники, но мы не должны все время следовать их курсу. Сегодня же Франция - американский вассал, у нее нет независимого голоса на международной арене. Не поменялась и политика в отношении России. Макрон не сделал ничего для снятия санкций. Это подтверждает и дело Скрипалей, когда Франция поддержала Запад.

КОГДА ЖЕНА - КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ

- Увидим ли мы еще Марин ле Пен кандидатом в президенты Франции? И каково это - жить с женой, баллотирующейся и не единожды на пост главы государства?

- Я пока не знаю, будет ли Марин кандидатом на следующих выборах, до них еще много времени. У нас много целей и задач, впереди выборы в Европарламент. Она не защищает персонально себя и свои интересы, она защищает взгляды партии, и поэтому она сказала: если к новым президентским выборам будет более подходящая кандидатура, то она совершенно спокойно уступит свое место.

Что касается нашего семейного союза, то здесь в первую очередь нужно разделять личную жизнь и работу. Мы четко умеем их разделять и именно поэтому не афишируем, что мы супруги. Мы оба депутаты, публичные личности и каждый работает на своем месте. На наши отношения как мужчины и женщины никак не влияет то, что Марин - председатель партии, а я - ее зам.

- То есть ссориться о том, кто пойдет в президенты, вы не будете?

- Ха-ха, на данный момент таких споров у нас нет!