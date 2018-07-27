Пьедестал ралли-марафона «Шелковый путь» заняли российские команды

СЕГОДНЯ 16:00 2018-07-27T17:51:13+03:00

На Красной площади пахнет дорожной пылью. Сегодня здесь витает дух бескрайних степей с примесью бешеного адреналина — в сердце России финишировали участники российского этапа известнейшего во всем мире ралли «Шелковый путь» [видео]

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33 экипажа из 24 стран, 150 000 тонн топлива и 3488 километров дорог и бездорожья. И все это теперь уже позади. Российская часть известнейшего на весь мир ралли-марафона завершена.

Ну просто не шелковый

Конечно, «Шелковый» - это только название, отсылающее нас к истории. Ни о какой мягкости и гладкости во время недельной гонки и речи даже не идет. Проехать 3488 километров, большая часть из которых не дорога, а только направление под силу лишь сильным и подготовленным командам. Не все добрались до финиша. Некоторые, психанув, покинули ралли. Ну а кто-то сошел по техническим причинам.

Справка «КП»

Впервые ралли «Шелковый путь» прошло в сентябре 2009 по инициативе президентов трех стран — России, Казахстана и Туркменистана. Участники того первого заезда стартовали в Казани, а финишировали в Ашхабаде. Но маршруты никогда не повторяются! В 2016, например, когда «Шелковый путь» вышел на новый уровень, трасса протянулась от Москвы аж до Пекина. А в 2017 финиш был в древнем китайском городе Сиане, откуда как раз и выдвигались когда-то караваны торгового Великого Шелкового пути.

В нынешнем 2018 упор был сделан на сложность маршрута и на наименьшее количество асфальтированных дорог в ходе ралли. Местом старта выбрали Астрахань. Там же проходили первые три этапа — три самых напряженных дня. Дальше был Волгоград, затем Липецк и на финише — Москва!

- Удивительно то, что ни одного похожего друг на друга дня не было, - делится впечатлениями Сергей Куприянов, пилот уникального газодизельного грузовика российской команды «Камаз-мастер». - Вроде бы регион достаточно локальный, но на каждом этапе все кардинально менялось. В первый день были астраханские кочки, или, как мы их называем — колдыри. На второй день поехали в Элисту — была зеленая бескрайняя степь, скоростные участки. Но на обратном пути все залило, еле-еле выбрались, все застревали…

За ночь гоночные машины перебирались до винтика.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Застревали настолько, что даже пришлось приостановить ненадолго гонку. Вот что написали на своей официальной странице представители белорусского «МАЗ-спортавто»:

«Очень сложным в связи с погодными условиями оказался 3-й этап международного ралли «Шелковый путь - 2018». Часть трассы размыта, дорога превратилась в непроходимую трясину, участников держат на контрольной точке и скорей всего пустят в объезд. На данный момент организаторами принято решение об остановке гонки!»

На следующий день «МАЗ-спорт» вообще заявили о прекращении участия в «Шелковом пути», что очень расстроило фанатов команды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/662012" frameborder="0"></iframe> «Шелковый путь - 2018». Как это было.Дина КАРПИЦКАЯ

Ну, а девушки, а девушки вперед

Сложно было всем. И двукратным победителям «Дакара» Нассер Аль-Аттия и Нани Рома. И чемпионам ралли-рейда «Африка» Матье Серрадори… И постоянным участникам Кубка мира по ралли-рейдам Язиду Аль-Раджи, Брайс Мензису и Гарри Ханту… Да еще и девушки, оказывается, участвуют во всем этом прекрасном безобразии. Наши чемпионки Марина Опарина (прошлогодний призер «Шелкового пути») и Анастасия Нифонтова (многократная победительница международных ралли в зачете «мото»). И хоть они не любят этого признавать, но к ним всегда особый почет и уважение.

«Настя приехала? Марина на месте?», постоянно слышалось на бивуаке (место ночевки, лагерь).

- Взаимовыручка и взаимопомощь — это очень важно. И на «Шелковом пути» все участники помогают друг-другу, - рассказал один из самых известных российских гонщиков Сергей Карякин (он первый среди россиян выиграл «Дакар» в категории квадроциклы — Ред). - Так не на всех ралли, кстати. Было такое на одном международном турнире, что я перевернулся и все мимо проехали. Никто не остановился даже, а по мне квадрик три раза прошелся. Здесь же все по-другому….

Знаменитые астраханские арбузы участники ралли везли домой в качестве сувенира.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Готовы были прийти на помощь если что и байкеры. В этом году впервые к ралли примкнули члены клуба «Harley Davidson».

- Мы не участвовали в заездах и были на «Шелковом пути» просто за компанию. Но технику свою на трассах тоже испробовали, часть маршрута проделали по раллийной трассе, - рассказал один из лидеров байкеров Сергей Каменев.

Байкеры из клуба «Harley Davidson” сопровождали участников «Шелкового пути» по всему маршруту.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Так выглядела их ночевка в бивуаке.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Раллийные стоянки — бивуаки это отдельная история. Попасть сюда мечта каждого фаната автоспорта. По вечерам, после этапа здесь царит особая атмосфера. Своя обособленная жизнь, так как обычно такие лагеря разбивают вдали от городов. У гонщиков и штурманов отдых, а механики крутят гайки едва ли не всю ночь. Некоторые машины разбираются и собираются за время короткого отдыха до последнего винтика. Работа кипит. Тут же и своя мобильная заправка имеется. Да еще какая! Супер современный гаджет – цифровой бензовоз топливного партнера ралли - сети АЗС «Газпромнефть». Такой зальет бензин или дизель в гоночные грузовики в считанные секунды хоть в Арктике, хоть в пустыне. Да и за самим топливом особый контроль — выездная лаборатория постоянно мониторит его качество.

- Вопросы заправки на любом ралли всегда на первом плане, - говорит руководитель и один из основателей «Шелкового пути» Владимир Чагин. - Особенно на удаленных от цивилизации участках маршрута.

Примерно так выглядит авто после ралли.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Про качество «топлива» для людей тоже не забывают на «Шелковом пути». Еда на гоночной полевой кухне нисколько не уступает высокой ресторанной. Я в этом убедилась лично. В жаркой астраханской и волгоградской степи вдали от всего было даже мороженное.

- Организация «Шелкового пути» не уступает ни «Дакару» ни каким другим всемирно известным ралли, - ответственно заявил участник многих гонок Сергей Карякин. - Это приятно. Вот когда мото еще допустят до участия, станет еще лучше. Гонка 100% сразу станет более зрелищной и популярной у зрителей.

Наши - лучшие из лучших!

Ну и победители!

Лучшими из лучших в группе грузовиков стали россияне, представители команды «Камаз — мастер». На первом месте экипаж Андрея Каргинова, на втором - Айрат Мардеев и Антон Шибалов.

В зачете внедорожников - на первом саудовец Язид Аль-Раджи из X-raid, вторым стал катарский гонщик Нассер Аль-Аттия, третий - француз Матье Серрадори из SRT Team.

Зачет по модифицированным внедорожникам выиграла россиянка Мария Опарина.

Зачет по серийным внедорожникам - Цзи Юн Ганг.

В категории Open (любое транспортное средство, соответствующее требованиям регламенту) победил наш прославленный Сергей Карякин.