Винокур «работал» при Лещенко охранником, а Будницкая и Ахеджакова вместе построили дом

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-30T02:17:18+03:00

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Вовчик и Левчик

Владимир Винокур и Лев Лещенко в шутку о себе говорят: «мы как партия и Ленин - едины».

- В следующем году у нас юбилей - 50 лет дружбы, - сообщил нам не без гордости Винокур.

А началось их закадычное знакомство с розыгрыша почти такого же, как в фильме «Приходите завтра», где деревенская девушка Фрося Бурлакова приезжает поступать в Гнесинский институт. Ее встречают два студента-старшекурсника (Александр Ширвиндт и Юрий Белов) и представляются преподавателями «Станиславским» и «Немировичем-Данченко», готовыми прослушать ее перед экзаменом. В жизни в роли Фроси выступил Владимир Винокур, который1969-м году, еще во время службы в армии, пришел поступать в ГИТИС. «Преподавателем», который его «экзаменовал», был пятикурсник Лева Лещенко: «А теперь, Вова, пой. Теперь - пляши». И простодушный Винокур и пел, и плясал, уверенный, что выступает перед «членом комиссии».

- С тех пор я издеваюсь над Левой и мщу ему за тот розыгрыш на пороге ГИТИСа, - шутит Владимир Натанович. – На самом деле, ему сразу все простил. Мы совершенно разные. Лев - интеллигентный, сдержанный, эрудированный. Я - хулиганистый. Всю жизнь охранником при нем работаю. Лева не умеет реагировать на хамство. А я тут же включаю ненормативную лексику, хотя Лева этого не любит. Он никогда не ругается - поручает это мне. И потом - он певец, а я - клоун, мы не конкурируем на сцене. Поэтому дружим и никогда не ссорились. Вдвоем интересней работать и веселее. Больше возможность, чтобы раскрыться. Между прочим, это из-за меня Лева стал такой юморной. Только, очень вас прошу, не называйте нас парой. Иначе, многие обрадуются: ага, все-таки они пара… Наконец, маски сорваны. Но мы дружим много лет, не меняя сексуальной ориентации.

Алла и Лия

Актрисы Алла Будницкая и Лия Ахеджакова – подруги неразлейвода. Специально дачу построили на двоих в поселке московских писателей.

Алла Будницкая (справа) и Лия Ахеджакова Фото: PhotoXPress.ru

- Вначале мы снимали какие-то избушки за городом, но хотелось построить что-нибудь свое. И обязательно вместе, - рассказала нам Алла Будницкая. - Когда вышел фильм Эльдара Рязанова «Гараж», в котором мы снимались, как раз закладывали фундамент нашего дома. И съемки в этой картине очень нам помогли добывать дефицитные стройматериалы. Так что с Лией мы не просто дружим, а больше 30 лет живем под одной крышей, хотя у каждой из нас есть своя семья и свой отдельный вход в дом. Но при этом общий сад и так называемая палуба, где мы обедаем. Лия очень любит цветы и переживает, если вдруг что-то не зацветает. Приезжает после спектаклей уставшая и сразу проверяет свои растения. И пока она репетирует, за ее азалиями и кизильником присматриваю я.

Безусловно с Лией у нас духовная совместимость. Кроме нее, у меня еще много других подруг. После съемок в комедии «Гараж» мы не могли расстаться не только с Лиечкой, но и со Светой Немоляевой. Постоянно бегали друг другу в гости и подружили наших мужей. Инна Чурикова, которая раньше была подругой только Лии, стала и моей подругой. У многих моих подруг есть дочери. И они меня попросил, чтобы я стала их крестной матерью. Так что у меня, хотя и нет родных детей, зато есть пять крестников. Бог свел меня с большим кругом друзей. Я им нужна, а они мне нужны еще больше.

Стас и Татьяна

Считается, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Мол, разные «животные», как кошка и собака. Тем не менее актриса Татьяна Васильева и Станислав Садальский – ближайшие друзья. Они вместе играют в спектаклях, часто вместе отдыхают и отмечают семейные праздники. В одном интервью Татьяна Васильева призналась, что Садальский – единственный мужчина, ради которого ей хочется надевать красивые платья: «Когда я наряженная пройду мимо всех, никто не заметит. И только он обратит внимание и скажет: «Богиня!». Многие поначалу думали, что они любовники. Но – нет, чистая дружба, хотя присутствует и ревность друг к другу, в том числе творческая.

Татьяна Васильева и Станислав СадальскийФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Иногда Таня ведет себя как дура в хорошем смысле слова, - шутя признался нам Садальский. - С этим ничего не поделаешь. Таня, безусловно, великая актриса. Но в житейском смысле совсем не приспособлена к жизни. Я, конечно, утрирую, когда говорю, что она дура. Она бывает и умная, и хитрая. Часто со мной советуется, но все делает по-своему. А на следующий день звонит: «Стасик, ты был прав»... Спорить с ней бесполезно, она никого не слушает.

Миша и Костик

Михаил Пореченков и Константин Хабенский — друзья со студенческой скамьи, учились в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Практически одновременно переехали из Питера в Москву, поступили на работу во МХТ им.Чехова. Вместе снимались в кино, вместе отмечали праздники и Новый год. Одно время Пореченков отдал свой загородный дом в неограниченное пользование Хабенскому. А когда в семье Константина случилась трагедия, заболела его первая жена Анастасия и Хабенсий все силы и время отдаль борьбе за ее жизнь, их маленького сына Ивана взял в свою семью Михаил Пореченков. Сейчас Хабенский и Пореченков общаются не так часто как в молодости из-за постоянных съемок, но от этого их дружба меньше не стала.

Михаил Пореченков (справа) и Константин ХабенскийФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

ВМЕСТЕ НАВЕК

Шура и Миня

Еще пример многолетней дружбы – Александр Ширвиндт и Михаил Державин. Когда в январе этого года Михаил Михайлович ушел из жизни, многие выражали соболезнование Ширвиндту, как будто бы тот потерял близкого родственника. По сути так и было.

Александр Ширвиндт (слева) и Михаил ДержавинФото: GLOBAL LOOK PRESS

Дружили они с Державиным больше 70 лет. Даже родились в одном роддоме — знаменитом арбатском имени Грауэрмана. Правда Державин появился на свет двумя годами позже Ширвиндта. Познакомились на новогодней елке, которую устраивал для детей своих друзей народный артист СССР Дмитрий Николаевич Журавлев. А еще мальчик Шура приезжал на потрясающем велосипеде во двор дома на улице Вахтангова (ныне Николопесковском переулке), где жил мальчик Миша. Велосипед был трехколесный «ЗиЧ», собранный на заводе имени Чкалова. Все пацаны дико завидовали Шуре и просили у него покататься. Он давал. Как-то прокатился на Шурином велосипеде и Миша Державин. Но брючина намоталась на цепь, цепь слетела, и Шура, который был старше Миши на два года, орал на него благим матом. Он страшно боялся, что велосипед сломают, а он этого не переживет и умрет от разрыва сердца. К счастью, цепь поставили на место. С этого началась их большая дружба и больше в ней поломок не случалось.