ООН назвала Россию лидером волонтёрского движения во всем мире

СЕГОДНЯ 19:16 2018-07-27T19:17:13+03:00

Изменить размер текста: A A

На форуме «Территория смыслов на Клязьме», который завершился во Владимирской области, волонтеры со всех концов России встретились с исполнительным координатором Программы добровольцев ООН Оливье Адамом.

- Россия - лидер в организации волонтёрской деятельности, этому доказательство работы волонтёров на Всемирном Фестивале молодёжи и студентов в Сочи, Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 и других крупных мероприятиях, - сказал гость.

Особенно он оценил важность того, что 2018 год объявлен в нашей стране Годом добровольца. Оливье Адам также подчеркнул, что именно Россия предложила создать концепцию сотрудничества между странами СНГ по вопросам развития волонтерства. Она будет утверждена уже в этом году:

«Я уверен, что продвижение этого документа откроет больше возможностей для молодежи, особенно для вас, участники форума, следовать своей волонтерской миссии и участвовать в волонтерских мероприятиях по всему миру», - уверен Адам.

По его словам, ООН прикладывает все усилия, чтобы помочь волонтёрам в разных странах и сделать волонтёрское движение более популярным:

«Во многих странах мы встречаем ограничения по этому вопросу. Для развития волонтёрского движения мы внедрили в наш план развития пункт, в связи с которым мы будем повышать информированность населения о том, какую роль могут сыграть волонтёры в развитии мира и в повышении качества жизни» - заключил гость.