Армейские международные игры-2018 открылись в подмосковном парке «Патриот»

СЕГОДНЯ 14:13 2018-07-28T14:19:05+03:00

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В Конгрессно-выставочном центре подмосковного парка «Патриот» при огромном стечение народа состоялась торжественная церемония открытия Армейских международных игр-2018. Началась она с прохождения команд-участниц. Под звуки марша они несли государственные флаги своих стран. Публика аплодировала.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу приветствовал гостей и участников игр. В начале своей речи он огласил обращение президента России Владимира Путина к участникам и гостям АрМИ-2018. В нем были вот такие слова:

«Важно, что эти масштабные, зрелищные соревнования становятся хорошей традицией. С каждым годом они привлекают все большее число военнослужащих из России и зарубежных стран, представляют им прекрасную возможность продемонстрировать выучку и мастерство, выносливость и твердость характера, умение работать в команде».

А Шойгу уже от себя выразил уверенность, что Игры позволят выстроить конструктивный диалог между военными ведомствами разных стран, укрепить доверие и партнерство между государствами и сдружить народы. «Желаю всем участникам убедительных побед, а зрителям - не жалеть эмоций для поддержки команд. IV Армейские международные игры объявляю открытыми», - сказал министр обороны.

А уже вскоре на старт вышли участники самого зрелищного вида соревнований – танкового биатлона. В первом заезде участвовали команды Уганды, Казахстана, Китая и Кувейта. Угандийцы на первом тапе сплоховали – все три снаряда послали в «молоко» и ушли на три штрафных круга (1500 м). А вот китайцы сорвали атомные аплодисменты зрителей – три выстрела, три попадания. Казахи сделали лишь одну промашку во время стрельбы по первой мишени. Такой же реузьтата дали и танкисты Кувейта. А вот на втором этапе (стрельба из пулемета по вертолету) у китайцев случился облом – промах. И им достался штрафной круг…

Итоги первого дня соревнований по танковому биатлону будут оглашены поздно вечером…

В штабе Игр корреспонденту «КП» сообщили, что все команды выступят на танках Т-72Б3, предоставленных российской стороной. Команда КНР выступит на танке собственного производства «Тype96», а команда Беларуси на танке Т-72, прошедшем модернизацию на предприятиях республики.

На первом этапе биатлона («Индивидуальная гонка») примут участие 69 экипажей, - по три от каждой страны. А завершится конкурс финальной эстафетой 4-х лучших сборных в день закрытия Игр– 11 августа.

СПРАВКА «КП»

IV Армейские международные игры - 2018 (АрМИ-2018) стартуют 28 июля, а финишируют 11 августа. Они будут проходить одновременно на 24 полигонах 7 стран (Азербайджан, Армения, Беларусь, Иран, Казахстан, Китай и Россия). Программой Игр предусмотрено 28 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке. Для сравнения: в2015 году в Играх было 56 команд из 17 стран, в 2016 году – 121 команда из 19 стран , в 2017 году - 150 команд из 28 стран. В этом году - 207 команд из 33 стран. 6 стран примут участие впервые. Это Алжир, Вьетнам, Мьянма, Пакистан, Судан и Филиппины. Самые представительные команды выставили КНР, Ирана, Казахстана и Беларуси. Общая численность участников Игр превышает 5000 человек.

Победители Армейских международных игр – 2018 будут определяться по итогам каждого конкурса, а также в общекомандном зачете. Их ждут памятные кубки и медали Игр. Для награждения победителей конкурсов подготовлено 2880 медалей и 28 кубков для команд-победительниц конкурсов. За общую победу в Армейских международных играх команде-победительнице будет вручен Кубок Армейских международных игр.