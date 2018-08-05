2018-08-05T10:35:44+03:00
Политика

Путина попросили вернуть Крыму его «столичность»

Президент приехал на фестиваль в Херсонес и одобрил строительство концертного центра
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин приехал на гала-концерт звезд мирового балета. Фото: Михаил Климентьев/ТАССВладимир Путин приехал на гала-концерт звезд мирового балета. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Фестиваль «Опера в Херсонесе» в этом году проводится во второй раз, и вновь главным гостем стал Владимир Путин. В прошлом году он открывал длящийся несколько дней концерт под открытым небом в историческом Херсонесе Таврическом, а в этом просто заехал на одно из выступлений. В этот раз Путин посмотрел на гала-концерт звезд мирового балета, исполнявших партии из спектаклей «Корсар», «Жизель», «Лебединое озеро», «Дон Кихот».

И хотя у ночных представлений под крымскими звездами есть свое ни с чем не сравнимое очарование, Севастополю нужен новый музейный и театрально-образовательного комплексы, проекты которых показала президенту вице-премьер Ольга Голодец.

- По числу выдающихся людей, писателей, художников, которые здесь жили и творили, могут сравниться с Крымом и Севастополем только Санкт-Петербург и Москва, - решила начать с экскурса в историю вице-премьер. - Здесь творили все. Здесь начинал Толстой писать свои «Севастопольские рассказы», вернулся в Петербург знаменитым. Здесь были Пушкин, Васнецов, Репин, Суриков – практически все. Сегодня речь идет о том, что мы должны вернуть «столичность» культурному пространству Крыма и Севастополя на совершенно новом уровне.

После концерта Путин вместе с митрополитом Тихоном зашел во Владимирский собор Херсонеса. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

После концерта Путин вместе с митрополитом Тихоном зашел во Владимирский собор Херсонеса. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Возвращать эту самую столичность будет призван новый театр оперы и балета.

- Он будет доминантой нового культурного прорыва, потому что любая столица начинается с театра оперы и балета, - заявила Голодец. - Театр оперы и балета будет дополнен хореографическим училищем, где будут учиться 250 детей. Севастополь сумел подобрать земли, и они уже оформлены, готовы к передаче. Сейчас это выглядит таким образом.

Она показала фотографии, на которых были фактически развалины.

- Печальное зрелище, - отреагировал Путин.

- Это мягко сказано – печальное. То есть не только в культуру несколько десятков лет средства не вкладывались.

- Здесь театр оперы и балета, - рассматривал проект Путин. - А где будут жить артисты, труппа?

- У нас есть специальный жилой комплекс, где будут жить все сотрудники, которые будут работать в культурном центре.

- Театр есть, а это что? Какой-то многофункциональный киноконцертный комплекс? - продолжил изучать проект президент.

- Это именно киноконцертный комплекс, - подтвердила Голодец. - Это совсем другая структура. В нашем представлении, это для показа кино, шоу. Это другая по техническим и технологическим параметрам площадка. Здесь будет располагаться большой художественный комплекс, к его созданию подключены сотрудники Эрмитажа, Третьяковской галереи и Русского музея.

Красивый ход - вместе с музейным комплексом Севастополь получит и важнейшую для себя картину.

- Жители очень просят, чтобы ведущая картина, которая стала символом обороны Севастополя (она находится в Русском музее), экспонировалась здесь, потому что это действительно ярчайший символ обороны, - рассказала Голодец, имея ввиду легендарную «Оборону Севастополя» Дейнеки.

После концерта Путин вместе с митрополитом Тихоном зашел во Владимирский собор Херсонеса, где продолжаются восстановительные работы.

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