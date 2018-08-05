Фестиваль "Нашествие": Панки танков не боятся

СЕГОДНЯ 13:26 2018-08-05T14:08:56+03:00

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Последние два года в соцсетях и СМИ над «Нашествием» сгущались тучи. В прошлом году все обсуждали грязь из-за нескончаемых дождей, в которой утонуло мероприятие - даже машины вязли на поле, и их приходилось вытаскивать трактором, за которым еще надо было отстоять не маленькую очередь. В этом году несколько групп отказалось приехать на "Нашествие" из-за присутствия военной техники на поле. Почему для них это вдруг стало сюрпризом - не совсем понятно: Минобороны уже несколько лет является партнером фестиваля. А мы решили обязательно поехать и посмотреть, остается ли «Нашествие» «главным приключением года».

Начнём с того, что совершенно незаметно фестиваль разросся до четырёх дней. Если раньше в пятницу поздно вечером приезжали самые увлечённые - поставить заранее палатки, чтобы выходные только отдыхать, то сейчас поток зрителей стекается в Тверскую область в четверг. А в пятницу все забито народом, который приехал послушать выступавших на большой сцене группы «Ночные Снайперы», «Louna», «Сплин», последний концерт группы «Кукрыниксы», которая объявила о завершении деятельности, и Глеба Самойлова на сцене «2,0».

Очередь за водойФото: Альберт БОЙКОВ

Мы пошли искать те самые танки, но так и не нашли (но они точно где-то были!). Зато по дороге встретили «фею», «монаха-францисканца», «трёх мушкетёров» (все были дамами позднобальзаковского возраста), «единорога», «гигантскую пчелу», «Пенни Вайза» из фильма ужасов «Оно», мужчину с головой ягуара на темечке и массу панков с аккуратно уложенными хаерами. Наряжается к фестивалю народ основательно и с выдумкой. Только хотели узнать, прибыли ли они на "нашествие" в своих удивительных нарядах или организовали гримерку где-то на поле, как на сцену вышла певица Louna. Певица начала «задвигать» тему пацифизма. «Занимайся своими женскими делами, детей воспитывай», - беззлобно пробурчал седоватый мужик в камуфляжном костюме, разлегшийся рядом с нами в траве. На сцене тем временем плыли надписи «Make rock not war», «Музыка против бомб», и так далее. На следующий день заслуженный борец с системой, Константин Кинчев озвучил со сцены ровно противоположную точку зрения:

- У нашей страны есть два союзника - флот и армия, что сказал еще Александр III.

В общем, на "Нашествии" каждый был свободен высказать собственную точку зрения, благо народ вокруг собрался миролюбивый и понимающий. Рок-артисты в кулуарах обсуждали, почему у молодых музыкантов, отказавшихся выступать на фестивале, не хватает мозгов понять, что мир, за который они все выступают, возможен только благодаря защите его границ, которые, к сожалению, прозрачным экраном, как в Гарри Поттере, не уберечь.

Маленький рокер приехал послушать музыкуФото: Альберт БОЙКОВ

Тема танков раскрыта не была, поэтому мы решили отправиться их искать утром в субботу. В 9 утра на поле было оживленно, как в фитнес-клубе перед Новым годом. Навстречу нам шли люди с несколько размытыми после вчерашнего лицами и сосредоточенным взглядом, знакомым многим: долгая пьянка, короткий сон, мучительное пробуждение. Говорят, что в первые два дня у зрителей изъяли более 200 литров алкоголя, что, конечно, помогло спонсорскому пиву, но сильно ограничило народ в выборе застольных напитков. Но от пива все ходили хоть и сонные, но добрые - никто не дрался, не цеплялся к соседям, разве что останавливал самых забавно нарядившихся персонажей ради совместной фотографии.

Неожиданно мы уткнулись в настоящее ристалище. Мужики в подобающей амуниции били друг друга мечами жёнам на радость. Чуть подальше загорелый до черноты панк пытался уговорить паренька у уголка древнерусских забав дать ему пострелять из лука или из старинного ружья за бесплатно.

Были замечены на фестивале и рыцариФото: Альберт БОЙКОВ

- Ну хоть сигареты-то есть? - с надеждой спросил лучник.

- Нет, я уже бросил, три дня как.

Ну и панки пошли, за здоровый образ жизни, подумали мы и пошли на «Высоцкий фест», который в этом году проводился впервые на «Нашествии» при поддержке Министерства культуры. Молодым группам со всей России дали шанс спеть свои песни перед лицом жюри и гостей фестиваля. А там, кто знает - может через несколько лет они станут хэдлайнерами главной сцены. Даже Никита Высоцкий доехал, чтобы сказать приветственное слово. Группы выступали и в палящий зной, и в дождь стеной, и перед тремя сонными людьми, и перед беснующейся толпой. Некоторые действительно могут стать большими музыкантами, а некоторым стоит перестать мучить себя, гитару и чужие уши. В своё время Некрасов, публикуя первый роман Достоевского, радостно говорил: «Я нашёл нового Гоголя!». Белинский ему тогда ответил: «У вас Гоголи, как грибы, растут». Будем надеяться, что «новые Шевчуки» и «Высоцкие» пусть хоть в каком-то количестве появятся, а мы уж дальше разберёмся, что с ними делать.

Рядом со сценой «Высоцкий. Фест» тоже никакой техники не наблюдалось, зато наблюдалась очередь в ЗАГС - гости "Нашествия" женились в нем не переставая: только за два дня было зарегистрировано около 300 браков, действительных на срок фестиваля. Буржуа сидели в вип-зонах с видом на сцену, люди с ограниченными физическими возможностями пританцовывали - в отдельной удобной зоне и радовались любимым рокерам. Кто-то резался в настольные игры в отдельном шатре, кто-то подкреплялся в одной из сотни палаток, кто-то резвился с детьми (было много совсем крошек), играл в футбол, сидел в лектории. Мы в общем в какой-то момент поддались общему пофигизму и решили перестать искать военную технику - ну есть и есть. Кто захотел, тот нашёл. И отдались важнейшей цели фестиваля - расслаблению до почти первобытного состояния, пока не настанет первый рабочий день. Так всегда было на "Нашествии" и, надеемся, будет.