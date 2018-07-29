2018-07-29T22:22:08+03:00
Общество

Наш народ желает знать: повышать - не повышать?

Акции протестов против изменений в пенсионном законодательстве по стране в минувшие выходные собрали тысячи участников
Игорь ЯКУНИН
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Наиболее масштабное выступление против изменения пенсионного законодательства прошло в Москве. По данным МВД, в шествии и митинге приняли участие 6,5 тысячи человек.Наиболее масштабное выступление против изменения пенсионного законодательства прошло в Москве. По данным МВД, в шествии и митинге приняли участие 6,5 тысячи человек.Фото: facebook.com
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На столичном проспекте Академика Сахарова прошел организованный КПРФ митинг против предлагаемых правительством изменений в пенсионное законодательство. Мэрия выдачу разрешения на «народный митинг» тормозить не стала. Как, впрочем, и главы администраций еще нескольких десятков городов, где прошли подобные акции. Их организаторами были не только коммунисты, но и независимые профсоюзы, например, Конфедерация труда России. Другое дело, что акции протеста, если ориентироваться на данные МВД, собрали меньше участников, чем заявляли организаторы.

Вряд ли кто-то будет отрицать, что в стране немного тех, кто хотел бы выходить на пенсию позже, чем сейчас. Причем существенно: как известно, правительство предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин на 5 лет, а для женщин - и вовсе на 8. То есть до 65 и 63 лет соответственно. При этом пока без ответа остается множество вопросов, возникающих в ходе подобного жесткого варианта пенсионной реформы, включая проблемы трудоустройства пожилых людей, их социальных гарантий в случае безработицы, налогообложения (пенсионеры, как известно, освобождены от налога на жилье, дачу, земельный участок и др.). Однако и силы ( в том числе и представленные в парламенте страны), которые протестуют против этих нововведений, тоже пока не сформулировали конкретно то, что могут предложить взамен правительственного законопроекта.

Похоже, что прошедшие в стране митинги лишь зафиксировали болезнь пенсионной системы. Вопрос в другом: как ее лечить? Хирургическим путем и без наркоза или все-таки использовать консервативные методы и терапию.

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Почему акции протестов против пенсионных изменений собрали меньше людей, чем предполагали их организаторы — об этом «Комсомолке» рассказал гендиректор Института политических исследований (подробности)

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