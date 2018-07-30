Юнус-Бек Евкуров: Я уже отправил разведку - как там, за двумя "пятерками"? Работы еще больше!

СЕГОДНЯ 01:04 2018-07-30T00:05:39+03:00

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- Алло, товарищ генерал! Это Радио "Комсомольская правда"!

- Привет, дорогой!

- Посмотрел вот о вас программу по ТВ. Генерала Евкурова там почему-то называют бывшим военным. А я вот не согласен!

- Саш, ты прав. Хоть я и на гражданской должности теперь, погоны у меня в душе.

- А как вы вообще относитесь к "пятеркам", тем более - когда в этот понедельник, 30-го, вас поджидают сразу - аж две?

- Ровно, стабильно. К тому же я уже спросил - разведал, - у тех, кто 55 отметил - как там, за этой "нейтральной полосой", что меня ждет?

- И что же?

- Передовая группа доложила: все хорошо, ничего не поменялось, наоборот - работы еще больше. Поэтому - двигаемся дальше.

- Понял! А в школе вы как относились к "пятеркам"?

- Был твердым "троечником". Но я - практик!

- Вот вы сейчас - один из самых знаменитых генералов. Гоша Куценко снял о вас художественный фильм - про "бросок на Приштину", за что вы получили звание Героя России. "Комсомолка" выпустила мою книжку, где и о вас есть глава...

- Фильм пока не видел, а в книге про себя уже прочитал - спасибо "Комсомольской правде".

- И как руководитель республики Ингушетии вы давно уже на слуху. Вот скажите - как надо жить и работать, чтобы не зазнаться, не загордиться собой...

- Здесь я с тобой, дорогой, не согласен. В России есть и генералы, и руководители регионов, с которых надо брать пример и на которых - равняться.

- Как и где набраться такой вот скромности и адекватности? Чтоб звездность не нападала...

- Я не люблю, когда говорят: самый - самый. И - не обязательно быть первым, главное - быть достойным. И надо уметь посмотреть на себя со стороны.

И вот еще рецепт - надо на час-два больше отдаваться работе.

- Знаю - вы с детства мечтали быть военным. И вот теперь - гражданский человек.

- Мне все же хочется, чтобы обо мне чаще говорили не как о генерале, а - как о главе нашей республики. Если люди видят, что мне с моей командой удается улучшить их жизнь, быстрее решать социальные проблемы, которые лежали мертвым грузом десятилетия - только в этом случае получаешь какое-то удовлетворение.

Моя задача теперь - не подвести руководство страны, оправдать надежды нашего народа. И сделать республику лучше, краше, ярче.

- Вот вы сказали - команда Евкурова. А мне можно туда к вам?

- Я бы уходил от этих слов - "команда Евкурова". Есть команда, которая работает на республику. И ты, Саш, считаю, уже с нами. И твою помощь мы ценим. Серьезно тебе говорю.

- Спасибо. А сейчас о чем вы мечтаете?

- Давай так: что бы я хотел? Для меня главное - двигаться в рамках Указов Президента России, в реализации новых национальных проектов. Потому что нужно серьезно поработать, чтобы республика получила то, что ей положено - и помощь, и поддержку. И чтобы мы уже сами вывели Ингушетию дальше - уже на другие просторы. По всем направлениям.

Есть ряд проектов, объектов - и президент, и правительство требуют, чтобы регионы, в том числе и наш, двигались дальше в своем развитии и чтобы жители не были ущемлены.

Ингушетия, кстати, отличается сегодня от других регионов тем, что в советское время у нас не было базы - ни социальной, ни экономической - никакой. Постоянно теперь приходится догонять. Хочется очень сильно, чтобы Ингушетия в этом плане и в этом направлении сравнялась с другими регионами. И чтобы - в равных условиях. Вот это самое главное.

А самое-самое главное - чтобы не было войны, чтобы не было трагедий. Остальное все приживется.

- Ну, вернемся к вашему дню рождения... А пятеро ваших ребятишек как вас обычно поздравляют?

- Ну, как? Будут рисунки, какие-то простые поделки, стишки от детей...

- А на работе?

- Вот даже не в курсе. Как обычно, в этот день я "замаскируюсь".

- Юнус-Бек Баматгиреевич, ну, как же хорошо, что я позвонил вам накануне!