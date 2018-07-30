2018-07-30T12:05:22+03:00
Тест на ВИЧ: Экспедиция

«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Красноярском крае: Не нужно бояться – нужно знать, чтобы принимать верные решения!

С 23 по 27 июля жители четырех городов Красноярского края – Красноярска, Ачинска, Канска и Дивногорска – прошли бесплатное анонимное тестирование и узнали свой ВИЧ-статус. Впереди – Хакасия
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Жители четырех городов Красноярского края – Красноярска, Ачинска, Канска и Дивногорска – прошли бесплатное анонимное тестирование и узнали свой ВИЧ-статус.Жители четырех городов Красноярского края – Красноярска, Ачинска, Канска и Дивногорска – прошли бесплатное анонимное тестирование и узнали свой ВИЧ-статус.
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Красноярский край принял участие в III Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации, направленной на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию. С 23 по 27 июля жители четырех городов Красноярского края – Красноярска, Ачинска, Канска и Дивногорска – прошли бесплатное анонимное тестирование и узнали свой ВИЧ-статус. К тестированию присоединился трудовой коллектив мебельной компании «Командор».

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию занимает не более 5 минут. И за эти 5 минут человек узнает свой ВИЧ-статус.

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию занимает не более 5 минут. И за эти 5 минут человек узнает свой ВИЧ-статус.

На торжественной церемонии, посвященной закрытию акции, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Красноярского края Галия Габидуллина отметила необходимость и актуальность таких мероприятий:

– Красноярский край относится к территориям с высоким уровнем пораженности ВИЧ-инфекцией. В крае проживает более 23 тысяч человек с ВИЧ, и ежегодно происходит выявление около трех тысяч новых случаев заболевания. В этой связи проведение экспресс-тестирования населения на ВИЧ-инфекцию особенно важно в плане массового информирования и раннего диагностирования заболевания. Это позволяет вовремя назначить лечение и предотвратить развитие СПИДа.

Это мероприятие прививает людям знание, навык быть здоровым, тестироваться вовремя.

Это мероприятие прививает людям знание, навык быть здоровым, тестироваться вовремя.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев отметил скорость, простоту и легкость тестирования:

– Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, которое было предложено пройти жителям Красноярска в рамках акции, занимает не более 5 минут. И за эти 5 минут человек узнает свой ВИЧ-статус. Это знание дает уверенность в себе, а в случае выявления заболевания дает шанс прожить дальнейшую жизнь, не представляя опасности ни для окружающих, ни для самого себя. Мобильные пункты тестирования позволяют значительно увеличить охват протестированных.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Галина Дмитриева сказала, что «в Красноярском крае начиная с прошлого года наблюдается тенденция к снижению заболевания ВИЧ-инфекцией. Нужно точно понимать и осознавать, что ВИЧ – это не приговор, а повод задуматься о сохранении и продлении своего здоровья.

В заключительном слове главврач КГАУЗ «Красноярский краевой Центр профилактики и борьбы со СПИД» Сергей Скударнов отметил, что «акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Красноярском крае воспринимается как дополнительный стимул активизировать население:

– Это мероприятие прививает людям знание, навык быть здоровым, тестироваться вовремя – чтобы это стало таким же привычным и обязательным для человека, как мыть руки и чистить зубы. Если делать вид, что ВИЧ не существует, само заболевание не исчезнет, а риски заразиться неизлечимой болезнью при легкомысленном отношении и отсутствии знаний возрастают значительно. Не нужно бояться – нужно знать, чтобы принимать верные решения!

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.

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