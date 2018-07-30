«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Красноярском крае: Не нужно бояться – нужно знать, чтобы принимать верные решения!

СЕГОДНЯ 12:00 2018-07-30T12:05:22+03:00

С 23 по 27 июля жители четырех городов Красноярского края – Красноярска, Ачинска, Канска и Дивногорска – прошли бесплатное анонимное тестирование и узнали свой ВИЧ-статус. Впереди – Хакасия

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Красноярский край принял участие в III Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации, направленной на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию. С 23 по 27 июля жители четырех городов Красноярского края – Красноярска, Ачинска, Канска и Дивногорска – прошли бесплатное анонимное тестирование и узнали свой ВИЧ-статус. К тестированию присоединился трудовой коллектив мебельной компании «Командор».

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию занимает не более 5 минут. И за эти 5 минут человек узнает свой ВИЧ-статус.

На торжественной церемонии, посвященной закрытию акции, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Красноярского края Галия Габидуллина отметила необходимость и актуальность таких мероприятий:

– Красноярский край относится к территориям с высоким уровнем пораженности ВИЧ-инфекцией. В крае проживает более 23 тысяч человек с ВИЧ, и ежегодно происходит выявление около трех тысяч новых случаев заболевания. В этой связи проведение экспресс-тестирования населения на ВИЧ-инфекцию особенно важно в плане массового информирования и раннего диагностирования заболевания. Это позволяет вовремя назначить лечение и предотвратить развитие СПИДа.

Это мероприятие прививает людям знание, навык быть здоровым, тестироваться вовремя.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев отметил скорость, простоту и легкость тестирования:

– Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, которое было предложено пройти жителям Красноярска в рамках акции, занимает не более 5 минут. И за эти 5 минут человек узнает свой ВИЧ-статус. Это знание дает уверенность в себе, а в случае выявления заболевания дает шанс прожить дальнейшую жизнь, не представляя опасности ни для окружающих, ни для самого себя. Мобильные пункты тестирования позволяют значительно увеличить охват протестированных.

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Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Галина Дмитриева сказала, что «в Красноярском крае начиная с прошлого года наблюдается тенденция к снижению заболевания ВИЧ-инфекцией. Нужно точно понимать и осознавать, что ВИЧ – это не приговор, а повод задуматься о сохранении и продлении своего здоровья.

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В заключительном слове главврач КГАУЗ «Красноярский краевой Центр профилактики и борьбы со СПИД» Сергей Скударнов отметил, что «акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Красноярском крае воспринимается как дополнительный стимул активизировать население:

– Это мероприятие прививает людям знание, навык быть здоровым, тестироваться вовремя – чтобы это стало таким же привычным и обязательным для человека, как мыть руки и чистить зубы. Если делать вид, что ВИЧ не существует, само заболевание не исчезнет, а риски заразиться неизлечимой болезнью при легкомысленном отношении и отсутствии знаний возрастают значительно. Не нужно бояться – нужно знать, чтобы принимать верные решения!

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Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.

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