2018-07-30T13:35:03+03:00
Политика

ЛДПР – за воссоздание фермерских рынков и поддержку малого и среднего бизнеса

В Москве в парке «Красная Пресня» проходит юбилейный пятый летний фестиваль «О, да! Еда!». Гостями праздника стали кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев и лидер партии Владимир Жириновский
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Автор фото: Анна БОБКОВААвтор фото: Анна БОБКОВА
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В ходе визита гости пробовали национальные блюда из меню фестиваля и пообщались с участниками праздника.

Михаил Дегтярев и Владимир Жириновский отметили важность проведения подобных мероприятий и подчеркнули необходимость поддерживать местные традиции питания.

Кроме того, Михаил Дегтярев сообщил, что потребители должны всегда иметь возможность безналичной оплаты товаров и услуг. «Для этого у каждого предпринимателя должен быть терминал, который ему субсидирует московское правительство. Тогда все будут довольны: и фермеры - индивидуальные предприниматели, и посетители, которые получат дополнительные возможности оплаты продуктов питания и услуг парка. Это станет дополнительной мерой поддержки местного фермерства, малого и среднего бизнеса», - полагает Михаил Дегтярев.

«Москвичи должны иметь возможность приобретать вкусные, экологически чистые продукты, а фермеры и дачники - реализовать произведённый товар на колхозных рынках, оборудованных с учётом всех современных норм и требований», - заявил кандидат в мэры Москвы.

Ранее Михаил Дегтярев в ходе встречи с москвичами в Измайлово пообещал, что одним из первых его распоряжений на посту мэра будет воссоздание колхозных рынков.

«Нужно дать возможность дачникам и фермерам снабжать москвичей качественным экологически чистым продовольствием. Сейчас в большинстве столичных магазинов на прилавках лежат просроченные товары плохого качества из дальних регионов России. При этом местные фермеры, предприниматели из Подмосковья, Рязани, Твери не могут реализовать свой продукт в магазинах крупных торговых сетей из-за процветающей коррупции и непомерных сборов», - отметил кандидат в мэры от ЛДПР.

Лидер партии Владимир Жириновский, представляя Михаила Дегтярева, подчеркнул главное преимущество кандидата от ЛДПР на пост мэра Москвы в том, что он «представляет совершенно новое поколение. Он никогда не состоял в КПСС и не имеет отношения к старой системе власти, чего нельзя сказать об остальных кандидатах. Они выдвинуты действующей властью, наследницей КПСС, или левыми партиями, которые исповедуют ту же идеологию, что КПСС, - заявил Жириновский. - На выборах мы идем на победу. Если москвичи хотят демократии - пусть выберут Дегтярева», - призвал лидер ЛДПР.

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