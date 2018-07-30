2018-07-30T16:24:41+03:00
Политика

Путину рассказали о подготовке к Универсиаде

Красноярск ждет студентов со всего мира и хочет достроить метро
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс во время встречи в Кремле. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс во время встречи в Кремле. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

- Когда я у вас был, говорили по некоторым направлениям, которые чрезвычайно чувствительны для людей, в том числе по экологии, - Владимир Путин на встрече с врио губернатора Красноярского края напомнил о совещании, на котором обсуждали улучшение экологической ситуации. - Договаривались, что нужно вместе сделать, объединить усилия бизнеса, региональных властей, федеральных.

- Что касается крупного бизнеса, то у них есть свои программы, это действительно серьезные вещи, - ответил Усс. - Но вот городская среда – это тема сложная. Мы подготовили комплексный план, но учитывая, что в национальные приоритеты попали еще 11 городов (наряду с Норильском и Красноярском), срок подписания этих документов уходит на сентябрь.

Глава региона заверил президента, что это тот вызов, который обязательно должен быть реализован. Пользуясь случаем, он поднял еще одну давнюю проблему Красноярска - строительство метро.

- Учитывая, что тема финансовоемкая, естественно, она просто уходит, - сказал Усс. - Я опасаюсь, что она может уйти в никуда. Я отдаю себе отчет, что на самом деле 65 миллиардов – это серьезная сумма. Мне кажется, мы могли бы к этому подойти, может быть, с иных позиций – комплексное решение по скоростным видам городского транспорта (где-то электричка, где-то есть новые скоростные трамваи), с тем чтобы это не стало домашним заданием чисто Красноярского края.

- Эта тема не должна умереть, давайте к ней вернемся, - поддержал Путин. - Подъезжайте, мы поговорим с участием правительства, минфина, со всеми коллегами, которые занимаются пространственным развитием.

Красноярск активно готовится к Универсиаде, до которой осталось всего полгода.

- Есть проблемы, их довольно много, но мы знаем, как их решать, - подтвердил врио губернатора. - Там и грубые ошибки в проектах, и прочее. Мы их решим. Планка спортивных международных мероприятий вами задана невероятно высокая. Это и Сочи, и Казань, и, естественно, чемпионат. И в этой связи мы не можем вас подвести по Красноярску.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Сергей Марков: Организаторы митингов против изменений пенсионного законодательства не добились того, чего хотели
Почему акции протестов против пенсионных изменений собрали меньше людей, чем предполагали их организаторы — об этом «Комсомолке» рассказал гендиректор Института политических исследований
Новости 24
Социалисты раскритиковали вице-премьера Италии Маттео Сальвини за цитирование Муссолини
Барак Обама станцевал на концерте Бейонсе
Большой рыжий пес испугался эскалатора, поэтому хозяину пришлось взять его на руки
В Европарламенте отреагировали на слова депутата Латвии о развале России
Минобороны Украины признало массовые увольнения офицеров
Путин назначил нового заместителя министра обороны
В Калужской области стартовал Международный форум "Форсаж"
Почти три четверти британцев недовольны работой Мэй на посту премьер-министра
В Швеции из-за дождей вокзал превратился в аквапарк
Умер Сергей Шеховцов – актер из сериала «Дальнобойщики»
Лавров заявил, что Россия получает информацию о возможных военных планах США и других стран
Германия экстрадировала в РФ обвиняемого в поставках кокаина из Аргентины Андрея Ковальчука
Путин наградил сотрудников СК, расследовавших дела Захарченко, Белых и Скрипалей
Греческий суд удовлетворил запрос об экстрадиции Александра Винника в Россию
Четыре иностранных туриста погибли при наезде автомобиля в Таджикистане
В Китае появился первый в мире отель, где работают роботы
Польский депутат призвал оценить ущерб, понесенный от СССР, и потребовать у России репарации
Путин подписал закон об обязанности автоугонщиков возмещать ущерб
Опубликован итоговый доклад об исчезновении малайзийского Boeing
Новый глава МИД Великобритании назвал жену-китаянку японкой
В Москве две женщины пытались обманом обналичить более 870 млн рублей
Производство газа увеличилось на 8 процентных пунктов
Путин подписал закон об обязательной дополнительной маркировке сигарет
Лавров назвал аномалией нынешнее состояние отношений России и Украины