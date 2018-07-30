«Это уже давно стало личным делом»: Хабиб Нурмагомедов заявил, что хочет размазать Конора Макгрегора

СЕГОДНЯ 16:22 2018-07-30T16:32:21+03:00

Чемпион мира по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов во время встречи с поклонниками. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

В смешанных единоборствах близится бой с самой жаркой предысторией. Российский боец Хабиб Нурмагомедов объявил, что готов драться с Конором Макгрегором хоть 6 октября. хоть 30 декабря. А чтобы ирландец не уклонился от боя, Хабиб наговорил про будущего соперника много резкого.

«Хочу научить его скромности. Не просто размазать, а испортить его лицо. Конечно, вместе с лицом я хочу сломать его психологически. Это уже давно стало личным делом», - заявил Нурмагомедов. Не надо долго думать, чтобы понять, кому Хабиб хочет испортить лицо, и почему это дело стало личным.

Легенда смешанных боевых искусств Конор Макгрегор.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эта история начиналась очень ярко. Вы же помните, как Хабиб со своими товарищами выяснял отношения с партнером Конора по команде Артемом Лобовым. И выглядело это не слишком здорово: толпа друзей бойца из Дагестана окружила одного единственного противника, и давила на него численным перевесом. И вы же видели ответ Конора Макгрегора. Как ирландец уже со своей бандой напал на автобус, где был Хабиб? Как они били окна, бросали в лобовое стекло тележки, но водитель все равно не открыл двери и не выпустил Нурмагомедова. Хотя на видео было видно, что тот не слишком то и рвался.

Когда-то все это должно закончится встречей в бойцовской клетке. И в ожидании поединка Хабиб подогревает себя и соперника провокационными заявлениями.

- Хорошо, что он не сел за то нападение на автобус, ведь тогда я не смог бы его наказать! - говорил Нурмагомедов несколько дней назад.

- В тюрьме Конору было бы гораздо безопаснее. Если бой состоится, то Хабиб станет тем человеком, который надерет Конору зад, - не отставал менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз.

- Если Конор хочет встретиться, пусть пришлет место встречи... Знаю, что могу избить человека, возможно, до смерти, - каждое заявление Нурмагомедова становится все резче и резче.

В мире смешанных единоборств угрозы и оскорбления - часть шоу. Они подогревают интерес к поединкам, помогают продавать билеты и права на телетрансляцию. Но даже со скидкой на жесткие традиции, слова Хабиба стали весить слишком много, чтобы оставаться простым разогревом. Кажется, он действительно хочет, чтобы бой с Конором 6 октября не сорвался. И это будет неплохая драка.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

К Хабибу Нурмагомедову приставили охрану для защиты от МакГрегора

Произошло это после угрожающей записи в твиттере ирландского бойца (подробности)

Хабиб Нурмагомедов рассказал, как победит Конора МакГрегора

Чемпион UFC вызвал заклятого соперника на бой в ноябре (подробности)