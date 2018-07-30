2018-07-30T19:10:59+03:00
Умные вещи

Google Ассистент заговорил на русском языке

Работа с цифровым помощником облегчит выполнение повседневных задач и упростит управление устройством
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Чем чаще вы работаете с Google Ассистентом, тем лучше он вас понимает. Фото предоставлены пресс-службой GoogleЧем чаще вы работаете с Google Ассистентом, тем лучше он вас понимает. Фото предоставлены пресс-службой Google
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Цифровой помощник Google Ассистент наконец-то заговорил на русском языке. С его помощью пользователи могут получать ответы на любые вопросы, управлять функциями устройств с помощью одного лишь голоса и многое другое.

Если вы собираетесь в отпуск, то приложение напомнит вам о купленных ранее билетах, поставит будильник, расскажет о погоде в пункте назначения и даже посоветует ресторан, в который стоит сходить по приезду. Готовите обед? Цифровой помощник найден необходимый вам рецепт, установит таймер и даже расскажет, сколько калорий в используемых продуктах. Также он умеет рассказывать анекдоты, зачитывать рэп и многое-многое другое.

На данный момент Google Ассистент понимает несколько сотен команд, и чем чаще вы будете обращаться к нему, тем быстрее он будет развиваться и лучше вас понимать.

Чтобы начать работать с помощником, пользователям устройств на платформе Android достаточно просто сказать "Окей, Google" или долго удерживать кнопку главного экрана, а для запуска Ассистента в iOS нужно будет скачать соответствующее приложение в App Store. Уже в ближайшие дни новый сервис станет доступен для всех пользователей со смартфонами Android версий 5.0 и выше и на iOS версий 10 и выше.

Google Ассистент способен ответить на самые разные вопросы

Google Ассистент способен ответить на самые разные вопросы

Ранее сайт kp.ru публиковал топ-5 мобильных сервисов от Google, которые значительно упростят жизнь путешественнику. Примечательно, что все эти функции теперь еще проще использовать, благодаря новому цифровому помощнику.

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