Дмитрий Песков: Поставил на Испанию, проспорил Кеосаяну много денег

СЕГОДНЯ 18:25 2018-07-30T18:28:09+03:00

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, как проспорил пари режиссеру Тиграну Кеосаяну, не поверив в возможность футболистов сборной России обыграть на чемпионате мира сборную Испании.

- Я на самом деле своему товарищу Тиграну Кеосаяну проспорил много денег, - сказал Песков. - Накануне матча с испанцами. Я поставил на Испанию. Радовались мы вместе.

В этот момент он посмотрел на сидевшую рядом жену Татьяну Навку.

- Кстати, долг я ему еще не отдал, - заметил Песков, но тут же продолжил. - Тигран, я отдам! Честное слово!

К дискуссии подключилась супруга Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян, пошутившая на эту тему в своем твиттере:

- Поэтому мы с семьей вареными креветками давимся все лето! А могли бы лобстерами закусывать.

КАК ЭТО БЫЛО

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От таких матчей седеют. А если их не выигрывают, то уходят в запои. Но если побеждают – празднуют все. У сборной России десять лет не было повода подарить стране такое торжество. Но наконец-то мы в 1/4 финала чемпионата мира! Обезумевшие «Лужники» пели "Калинку" и скандировали «Спасибо!». И протягивали испанцам заранее заготовленные для них чемоданы – домой, Испания, домой! Это наш чемпионат мира! (подробности)

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