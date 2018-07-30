2018-07-30T18:23:32+03:00
Спорт

«Наполи» нужен Марио Фернандес

Еще один игрок сборной России может перейти в европейский топ-клуб
Константин ИВАНОВ
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Марио Фернандес в составе сборной России на домашнем чемпионате мира.Марио Фернандес в составе сборной России на домашнем чемпионате мира.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Распродажа в футбольном ЦСКА продолжается. Команду может покинуть защитник Марио Фернандес. В игроке сборной России (бразилец незадолго до ЧМ-2018 получил российский паспорт), заинтересован «Наполи». Сейчас идет торг: ЦСКА хочет за защитника 25 млн евро, вице-чемпион Италии не готов платить более 20 млн. Ранее к Марио Фернандесу проявляли интерес «Валенсяи» и «Интер».

Если армейцы все-таки продадут игрока, то это будет уже 10-й футболист основного состава, который покинет команду этим летом. Ранее с ЦСКА распрощались Головин, Витиньо, братья Березуцкие, Игнашевич, Вернублум, Натхо, Миланов, Муса. Только за трансферы первых двоих удалось выручить приличные суммы.

Кто покидает ЦСКА

Новый клуб и сумма трансфера

Головин - «Монако» - 30 млн

Витиньо - «Фламенго» - 10 млн

А. Березуцкий закончил карьеру

В. Березуцкий закончил карьеру

Игнашевич - закончил карьеру - свободный агент

Вернблум - «Фиорентина»* - свободный агент

Натхо - «Рубин»* - свободный агент

Миланов - свободный агент

Муса - «Лестер» - конец аренды

М. Фернандес - «Наполи»**- 25 млн

свободный агент - контракт закончился, ЦСКА и игрок не стали его продлевать

* - контракт с новым клубом еще не подписан

** - ведутся переговоры о переходе

КСТАТИ

Переход Александра Головина из ЦСКА в "Монако" составил 30 млн евро

Главная звезда нашей сборной на ЧМ-2018 станет самым дорогим футболистом в истории России (подробности)

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