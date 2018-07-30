«Наполи» нужен Марио Фернандес
Распродажа в футбольном ЦСКА продолжается. Команду может покинуть защитник Марио Фернандес. В игроке сборной России (бразилец незадолго до ЧМ-2018 получил российский паспорт), заинтересован «Наполи». Сейчас идет торг: ЦСКА хочет за защитника 25 млн евро, вице-чемпион Италии не готов платить более 20 млн. Ранее к Марио Фернандесу проявляли интерес «Валенсяи» и «Интер».
Если армейцы все-таки продадут игрока, то это будет уже 10-й футболист основного состава, который покинет команду этим летом. Ранее с ЦСКА распрощались Головин, Витиньо, братья Березуцкие, Игнашевич, Вернублум, Натхо, Миланов, Муса. Только за трансферы первых двоих удалось выручить приличные суммы.
Кто покидает ЦСКА
Новый клуб и сумма трансфера
Головин - «Монако» - 30 млн
Витиньо - «Фламенго» - 10 млн
А. Березуцкий закончил карьеру
В. Березуцкий закончил карьеру
Игнашевич - закончил карьеру - свободный агент
Вернблум - «Фиорентина»* - свободный агент
Натхо - «Рубин»* - свободный агент
Миланов - свободный агент
Муса - «Лестер» - конец аренды
М. Фернандес - «Наполи»**- 25 млн
свободный агент - контракт закончился, ЦСКА и игрок не стали его продлевать
* - контракт с новым клубом еще не подписан
** - ведутся переговоры о переходе
КСТАТИ
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