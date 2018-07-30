2018-07-30T18:25:15+03:00
Телевизор

На «Жаре» и сцена горит

Нам покажут телеверсию музыкального фестиваля «Жара», который только что завершился в знойном Баку
Глеб ГУБАРЕВ
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Одним из самых ярких моментов фестиваля стал дуэт Эмина со Стивеном Сигалом.Одним из самых ярких моментов фестиваля стал дуэт Эмина со Стивеном Сигалом.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Если вы отстали от жизни и ваши представления о поп-культуре постсоветского пространства сводятся к фамилиям Басков и Киркоров, фестиваль «Жара» может стать для вас очень удобной формой ликбеза. «Жара» существует всего три года, однако количество артистов, приезжающих в столицу Азербайджана, позавидуют и форумы с вековой историей. Здесь всегда поют звезды на любой вкус, цвет и возраст, и в этом году традиция продолжилась. Среди участников были признанные мэтры, любимые прежде всего зрелой публикой - Леонид Агутин, Григорий Лепс, Кристина Орбакайте, Владимир Пресняков, Анжелика Варум, Любовь Успенская, Сосо Павлиашвили, Валерия и, конечно же, вышеупомянутые Николай Басков и Филипп Киркоров. Были также артисты опытные, но ориентирующиеся на аудиторию помоложе - Тимати, Егор Крид, Нюша, Полина Гагарина, Юлианна Караулова, Сергей Лазарев. И, конечно, не обошлось без музыкантов, совсем недавно сделавших себе имя и заслуживших звездный статус - «Время и Стекло», МОТ, MONATIK, Feduk, Artik & Asti, Alekseev...

Разумеется, сложно в рамках двухчасовой телеверсии представить всех выступавших в Баку музыкантов, но зрители обязательно увидят все все самое яркое, зажигательное и неожиданное. Например, дуэт голливудской звезды Стивена Сигала, решившего взять в руки гитару, и певца Эмина - тандем исполнит на бакинской сцене композицию Boogie Man.

Первый канал, 5 августа, Музыкальный фестиваль «Жара», 21.30

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